Mario Vargas Llosa visitó la muestra de manuscritos de Borges en la Fundación Libertad

Eugenio Zaffaroni y León Arslanián defendieron la ampliación de la Corte Suprema que propone el kirchnerismo

En una nueva ronda de expositores y consultas en el Senado, el ex juez propuso que el máximo tribunal tenga 24 miembros, uno por provincia. El ex fiscal dijo que 5 miembros no satisface y abogó por 9 como mínimo