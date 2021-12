“1984″, el clásico de Orwell, tendrá una nueva versión en clave de género

Sandra Newman narrará la distopía de Orwell desde el punto de vista de Julia, el personaje femenino de "1984"

La distópica novela 1984 del británico George Orwell tendrá una versión en clave de género a cargo de Sandra Newman, luego de que los herederos del escritor aprobaran una nueva narración de la historia desde el punto de vista de Julia, la compañera de Winston Smith, el protagonista principal del clásico libro sobre los totalitarismos, la vigilancia y la manipulación de la información.

Hacía rato que la familia de Orwell había estado “buscando por algún tiempo” que un autor contara la historia de la compañera de Smith, Julia, hasta que dieron con Sandra Newman, que demostró ser la persona “perfecta” para hacerlo sin alterar el sentido y el tono del texto original pero sí revisitando la obra desde el punto de vista de una mujer, según informó el diario The Guardian y compartió en sus redes la Fundación George Orwell.

Newman definió la novela como “feminista” en su Twitter, cuando anunció la novedad: “Bien, esta es mi gran noticia para hoy. Estoy escribiendo una reversión feminista de ‘1984′ de Orwell”. Por su parte, el editor de Granta, a cargo de la edición, aseguró que la Julia de Newman entiende el mundo de Oceanía “mucho mejor que Winston y está esencialmente feliz con su vida” y, como dice el propio Orwell (1903-1950) en su célebre obra, es “mucho más aguda que Winston y mucho menos susceptible a la propaganda del Partido (....) A menudo está dispuesta a aceptar la mitología oficial simplemente porque la diferencia entre la verdad y la falsedad no parecía importarle”. ”No ha conocido otro mundo y hasta que conoció a Winston, nunca imaginó uno. Es oportunista, no cree en nada y no le importa en absoluto la política. Rutinariamente rompe las reglas pero también colabora con el régimen cuando es necesario. Ella es una ciudadana ideal de Oceanía”, dijo el editor.

De acuerdo al responsable de la edición, Julia se va a editar después de que Newman publique su nueva novela The men, una historia distópica en la que todas las personas con un cromosoma Y desaparecen del mundo, y cuya publicación está prevista a partir de junio próximo. En un mundo que se sigue leyendo como ciencia ficción tras la irrupción de la crisis sanitaria, la reescritura o la ampliación de 1984 desde la perspectiva de una mujer no sólo inserta el punto de vista de género en un mundo que reclama nuevas lecturas sino que reactualiza la potencia del género en tiempos más parecidos a las distopías que a lo que se conocía como realidad.

Fuente: Télam

