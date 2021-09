Teatro imperdible: 5 grandes obras que se estrenan en septiembre

Septiembre será el mes del gran regreso del teatro en Buenos Aires. Si bien ya hay medidas más flexibles y un aforo permitido del 70 por ciento para todas las salas de la ciudad, en estos días comenzaron a afianzarse los estrenos de muchos de los proyectos que se gestaron antes y durante la pandemia y que estuvieron paralizados, a la espera de mejores condiciones para estrenar. Ahora, de a poco, el mapa del teatro porteño empieza a mostrar su mejor versión: con piezas de autores y directores experimentados y elencos que dispusieron de tiempo para los ensayos, las nuevas obras en cartel pondrán otra vez en el centro de la escena la capacidad creativa de los artistas argentinos. Aquí algunos de los espectáculos imperdibles que levantan el telón en estos días.

Precoz

Julieta Díaz en "Precoz" (Foto: Sebastián Freire)

Un estreno muy ansiado para el circuito independiente es Precoz, una obra que marca el regreso de la actriz Julieta Díaz al teatro después de muchos años de dedicarse al cine y la televisión. La obra es una adaptación de la novela de Ariana Harwicz, una notable escritora argentina que vive en Francia y que se destaca por sus textos audaces y descarnados. La autora ya vivió la experiencia de ver sus novelas en el escenario con la adaptación que se hizo de Matate amor, una obra que fue protagonizada por Érica Rivas, con la dirección de Marilú Marini. Otra de sus novelas, La débil mental, también fue llevada al escenario en el Centro Cultural Rojas. Ahora es el turno de Precoz, con dirección de Lorena Vega y la actuación de Julieta Díaz junto a Tomás Wicz.

En este relato Harwicz vuelve a indagar en la maternidad, un hilo conductor de su escritura. En la historia, una madre y su hijo adolescente circulan en una geografía incierta y hostil. Algo de la endogamia entre ellos no cede y es el Estado el que aparece para reclamar a la madre sobre los cuidados al hijo. Pero no los ayudan, no los contienen: solo observan con indiferencia su vínculo intenso. Ellos se debaten entre la ternura y la locura, sacudido su mundo con la aparición de un hombre que la enamora a ella y a él lo vuelve el cómplice perfecto. Bordeando los límites del amor insano y perfecto, la soledad más absoluta y el desprecio de la sociedad, juntos son dinamita: separados, no son nada.

Escribe Ariana Harwicz sobre su novela: “Detonarse, estallar y después morir. Escribir y después morir. Precoz fue animada por los viñedos de noche, cuando nadie se atrevería a cruzarlos sin una pistola. Precoz fue impulsada por esas corrientes salvajes de agua que se llevan cuerpos y objetos para siempre. Eso es la maternidad en Precoz. ¿Por qué el hijo debe crecer? ¿Por qué el hijo debe partir en scooter y hacerse punk o sátiro o drogadicto? ¿Por qué debe la madre envejecer antes que el hijo? ¿Quién dijo que eso es Ley? Precoz es una visión de muerte en la cocina, de muerte entre las piernas. Y también ese fulminante amor”.

Precoz tendrá funciones todos los jueves y viernes de septiembre y octubre, a las 20.30 en Dumont 4040, Santos Dumont 4040. Entradas por Alternativa teatral.

Otoño e invierno

"Otoño e invierno"

El consagrado director argentino Daniel Veronese vuelve a la escena independiente y al campo de la experimentación, con una adaptación que el propio director hizo sobre la obra del escritor sueco Lars Norén, Otoño e invierno. Se trata de una pieza compleja de representar, que pone el foco en las actuaciones para retratar al emblema de la familia disfuncional. En un espacio vacío, habitado apenas por una mesa, llegan dos hijas a la casa de sus padres. Hay pocos objetos: apenas dos lámparas, platos, tazas, botella, tarta, cables, cuatro sillas. En la escena se observa una familia, pero desdibujada: mal iluminados, sin color, blanco y pardo, negro y gris. Se reúnen para un almuerzo otoñal de domingo, algo que ya hicieron muchas veces, pero este encuentro no tendrá retorno. Volverán a experimentar la antigua sensación de no sentirse amados.

Con las actuaciones de Inda Lavalle, Paula Ransenberg, Miriam Odorico y Guillermo Aragones, esta obra tendrá dos funciones semanales en Timbre 4 y seguramente será uno de los imperdibles del off.

Funciones: sábados 22.45 y domingos 17 hs en Timbre 4 (México 3554). Entradas disponibles por Alternativa teatral y en Timbre4.com.

La obra pública

"La obra pública"

El talentoso autor y director Ignacio Bartolone también estrena espectáculo propio en el Espacio Callejón. Se trata de La obra pública, una pieza en la que vuelve a indagar en ciertos aspectos de la historia nacional, como ya hizo en su obra La madre del desierto y que cuenta con las actuaciones de Julián Cabrera y Franco Calluso. La historia se ubica unos años antes del primer centenario patrio. En pleno clima de conflictividad social, el Estado se propone legitimar y promover artistas para fundar las bases del arte nacional. Sobre este terreno de transformación y cosmopolitismo, en donde la identidad se presupone como algo a moldear desde todos los frentes, un escultor porteño, que nunca viajó a Europa, que descree de las emociones impresionistas y trabaja a contrapelo de las inminentes vanguardias, busca financiamiento para un proyecto monumental e imposible: erigir estatuas gigantes de próceres nacionales por todo el país, con motivo de ensalzar un pasado legendario y fijar así una memoria común. Esta obra es su diario íntimo, el mapa errante de su búsqueda y el manifiesto afiebrado de su lucha por la forma. “La obra pública es un diario de trabajo y es al mismo tiempo la historia apócrifa del nacimiento del arte experimental argentino. Un arte que encuentra su mito de origen en el sabotaje a un proyecto nacionalista desde una renovación imaginaria”, dice Ignacio Bartolone.

La obra pública se puede ver los lunes a las 30.30 en Espacio Callejón: Humahuaca 3759. Entradas por Alternativa teatral.

El recurso de Amparo

"El recurso de Amparo"

Esta obra marca el debut de la actriz Laura Oliva como dramaturga. Se trata de un espectáculo que concibió en los talleres de dramaturgia de Javier Daulte y ahora, su amigo y compañero, la lleva al escenario como director y con las actuaciones de reconocidos artistas, como Gloria Carrá, Magela Zanotta, Marcos Montes, Marcelo Pozzi, Mónica Raiola, Javier Niklison, Aymará Abramovich y Gerardo Serre. En la obra, Ofelia imagina un juicio contra su madre. Se la acusa de haber causado la temprana muerte a su otra hija, Elizabeth. El argumento es que la enfermedad que la mató fue provocada por dosis permanentes de maltrato de Amparo hacia sus hijas desde la más temprana infancia. Pero en este juicio, en el que se suceden los testimonios de diferentes testigos, no todas las opiniones coinciden. Las miradas subjetivas sobre los hechos, se entrecruzan, disienten y chocan unas con otras. ¿Hay una verdad? ¿O hay tantas verdades como miradas? El recurso de Amparo pone algunas sobre la mesa y el espectador será quien tenga que decidir.

Funciones todos los martes a las 20 en el Teatro 25 de Mayo. Av. Triunvirato 4444. Entradas por Alternativa teatral.

La casa oscura

"La casa oscura"

Otro estreno que llega en septiembre es el trabajo documental que las dramaturgas, directoras y actrices Mariela Asensio y Maruja Bustamante hicieron en torno a la salud mental y sus propias biografías. Ellas se definen como multifacéticas, workaholics, feministas, llamativas, lengua largas y decidieron unirse para batallar y desenmascarar a su peor enemiga: la mente.

La obra propone un viaje al interior de dos mentes en problemas, que con humor, música, sensibilidad y muchas palabras, tratan de relatarse a sí mismas, con la única finalidad de iluminar la casa oscura. Desde sus relatos emocionales a sus historiales médicos, las artistas exponen sus diagnósticos psiquiátricos y se plantean distintos caminos frente a la incapacidad de controlar la mente.

La casa oscura se podrá ver todos los viernes a las 21 en El galpón de Guevara: Guevara 326.





