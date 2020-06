Eve Arnold, la fotógrafa que tomó esa imagen en 1955 contó que ese día, como para tener variedad de tomas al final de la sesión le preguntó si estaba leyendo algo y que entonces Marilyn se fue hasta el auto, abrió el baúl y volvió con su ejemplar de Joyce entre las manos. Mientras se acomodaba para la sesión, le contó apenada que lo estaba leyendo hacía varias semanas pero que le estaba costando mucho engancharse y ahí nomás se puso a posar.Habría que felicitarla: Marilyn llegó más lejos que muchos con esa novela. En lo personal, apenada como ella reconozco que tampoco me enganché y que solo pude terminar de leerla en paralelo con dos lecturas de grandes críticos -Tindall y Gilbert- a la manera de exégesis: tenía 20 años y era una lectura obligatoria en la facultad y un must para la vida que quería encarar. Agradezco a los dioses haber tenido esa posibilidad; sé bien que de otro modo nunca hubiera llegado a leer la novela que cambió el género para siempre, pero hoy, tanto tiempo después, sé también que no la elegiría para pasarme unos días sumergida entre sus páginas y que ya no volveré a leerla.