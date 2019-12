El pacto fáustico viene con su componente de ego y vanidad, como siempre, pero con una característica particular: ya no se trata de apetito de sabiduría, sino de inmortalidad. La pulsión de reconocimiento y la pulsión de muerte en tensión. La promesa del Diablo no es una chapucería. Nunca lo es. Enoch Soames se materializa en el futuro y rastrea su legado entre enciclopedias y manuales de historia de la literatura. Hasta que encuentra su nombre, y lee: Soames, Enoch; Personaje imaginario de un cuento de Max Beerbohm.