– El anacronismo es una característica de lo contemporáneo que recusa el concepto lineal y secuencial, funciona como una idea teleológica en el sentido de que responde a una finalidad predeterminada, al destino o a los dioses. Trabaja no tanto la idea de tiempo como la de temporalidad, admitiendo muchos registros, muchas contemporaneidades en perspectiva de diferencia: tiempos, culturas, géneros, procedimientos. Según Martin Heidegger el arte se pelea con su tiempo, no lo acata sumisamente. "Time is out of joint", dice Shakespeare en Hamlet, y eso es lo que quiere el arte hoy: rebelarse contra la carrera vanguardística que busca siempre estar en primer lugar e introducir cuñas que disloquen el lugar-tiempo establecido de la obra para renovar sus significaciones de cara a nuevos sentidos.