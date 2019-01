Una lengua no es algo que se tiene, si no que se hace. Si al sacarla del horno te explota una asadera de vidrio, vas a escuchar "dejeshkk kkattenwe", y también "qué risa que me da". Si preguntás cómo se dice "ellos hablan en tehuelche" tal vez te toque aprender "hoy me duele la rodilla". Si ese día no hay nubes, quizás aprendas a decir ppa'wen mañana, cuando las haya. De a poco vas a ir memorizando "¿dónde está mi bastón?", "abrile la puerta a la Pelusa, que quiere salir", y "servite vos también que comer sola me da vergüenza".