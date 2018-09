Causa de los cuadernos: Cristina Kirchner intenta construir una última trinchera de defensa

Lejos del silencio inicial, dice que nada la involucra con el expediente. Y se escuda en que no hubo hallazgos de plata o cuentas. Con todo, prefiere no confrontar con los empresarios que integran el núcleo de la investigación. Y toma distancia de los ex funcionarios