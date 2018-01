En 1931, en el prólogo a Los Lanzallamas, Roberto Arlt se refirió a ese libro escrito en un idioma que no podía entender. Lo hizo con la perspicacia que a veces da el resentimiento: "James Joyce no ha sido traducido al castellano, y es de buen gusto llenarse la boca hablando de él. El día en que James Joyce esté al alcance de todos los bolsillos, las columnas de la sociedad se inventarán un nuevo ídolo a quien no leerán sino media docena de iniciados". Seis años antes, en plena etapa criollista, Jorge Luis Borges se autoproclamó "el primer aventurero hispánico" en haber arribado al libro de Joyce. El socialista peruano José Carlos Mariátegui, en un artículo de 1926, festejaba la aparición de Retrato del artista adolescente, otra de las novelas del autor: "He aquí que hoy llega Joyce al español con menos retardo del que España nos tiene habituados a sufrir en la traducción de los libros contemporáneos".