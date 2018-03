Se encuentra en la sala del segundo subsuelo del museo. A la altura de los ojos hay un horizonte. Lo conforman doscientas fotos pequeñas que van marcando cada una de las ocho temáticas que recorre la muestra. Desde 1958 a esta parte, se eligieron 700 fotos de entre una selección inicial de 800 mil (el archivo total de Sessa cuenta con cerca de tres millones de imágenes). Victoria Noorthoorn, directora de museo y curadora de la muestra, trabajó durante seis meses en colaboración con su equipo. "Teníamos una pre selección de 2 mil fotos, pero cuando yo le pedí a Daniela Thomas que me ayudara a conceptualizar el diseño de la muestra, ella me propuso esta línea del horizonte de fotos pequeñas de 20 x 20 centímetros que ya marcaba una pauta, y con las fotos que se amplían hacia arriba y hacia abajo se llega a 700, así que tuve que dejar más de mil afuera", cuenta, y explica que se habla de muestra homenaje y no de retrospectiva porque la intención no fue exponer las fotos más reconocidas de Sessa sino más bien "mostrar el espectro de sus investigaciones, su curiosidad infinita", sin pretensión de mostrar solo obras maestras o icónicas. Así, el resultado es un recorrido fabuloso, felizmente desordenado, por seis décadas de trabajo.