Cafiero no escapó a otra pregunta opositora sobre la situación de Venezuela y las objeciones que hizo la ONU por la falta de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. “El camino apropiado para que Venezuela salga de la crisis está en manos de los propios venezolanos. No necesitan que desde acá les digamos que deben hacer. No seamos pedantes”, dijo. Así, recordó que en Venezuela hay en marcha un proceso electoral y aclaró que hoy “la Argentina no va a promover ningún golpe y tampoco va a reconocer gobiernos autoasignados”.