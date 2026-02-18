Deportes

Otro entrenador quedó desempleado en la Liga BetPlay: este es el quinto técnico despedido por malos resultados

Hasta la séptima jornada del campeonato, un cuarto de los clubes en el campeonato colombiano cambiaron de timonel por la misma razón y hay otros más en riesgo

Cinco equipos de la Liga
Cinco equipos de la Liga BetPlay han cambiado de entrenador después de siete partidos en 2026 - crédito Colprensa

La Liga BetPlay avanza y algunos equipos nada que mejoran en siete jornadas del campeonato, pues mientras algunos como Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto se ubican en la parte alta de la tabla, otros se hunden en los últimos puestos y con el riesgo de quedar eliminados antes de tiempo.

En este ambiente, se conoció el despido del quinto entrenador en el primer semestre de 2026, debido a una mala campaña con su escuadra y los directivos lo confirmaron tanto en televisión, como en un comunicado que oficializó su desvinculación inmediata, poco después de un partido.

Además de eso, la lista de técnicos que salieron de la Liga BetPlay puede aumentar en las próximas semanas con el paso de las jornadas, pues otros equipos tienen a sus entrenadores presionados por mejorar su rendimiento o deberán dar un paso al costado para salvar el proyecto.

Quinto técnico despedido en la Liga BetPlay

Hubert Bodhert dejó de ser el entrenador de Alianza Valledupar, equipo que atraviesa una crisis de resultados y ocupa el último puesto de la Liga BetPlay 2026-I con solo 3 puntos, tras empatar 1-1 ante Cúcuta Deportivo en la séptima jornada en el estadio Armando Maestre de Valledupar.

La salida del técnico responde a la falta de victorias en la temporada actual. Junto al cuadro Vallenato, Deportivo Pereira y Cúcuta figuran como los únicos equipos que no han logrado ganar en el torneo, acumulando tres derrotas y tres empates en seis partidos. Además, Los del Cesar registran la menor cantidad de goles a favor, con tres anotaciones.

Este fue el comunicado que
Este fue el comunicado que anunció la salida del técnico Hubert Bodhert de Alianza de Valledupar - crédito Alianza FC

Orlando Ferreira, presidente del club, explicó en declaraciones a Win Sports que la baja productividad llevó a solicitar la salida del técnico: “Debido al rendimiento, era necesario pedirle el equipo al profe... Tenemos que hacerlo. Dios quiera que quien llegue nos saque del momento que estamos viviendo”. El dirigente indicó también que todavía no hay reemplazo definido y que iniciarán contactos para buscar un nuevo director técnico.

Durante su paso por el club, Bodhert —de 54 años— acumuló 186 partidos dirigidos, con 59 victorias, 56 empates y 72 derrotas, además de 219 goles a favor y 235 en contra bajo el antiguo nombre de Alianza Petrolera. La continuidad del proyecto fue insuficiente para revertir el mal rendimiento, pese a mantener ocho titulares de 2025 y sumar tres refuerzos, según detalló Ferreira.

Hubert Bodhert llevaba casi dos
Hubert Bodhert llevaba casi dos años con Alianza FC, desde abril de 2024, y logrando algunas campañas buenas en Liga BetPlay - crédito Colprensa

Los otros entrenadores salientes

Desde la tercera jornada empezaron los despidos en el campeonato colombiano, todos ellos producto de las malas campañas, algunos de ellos apuraron por un reemplazo en el corto tiempo y otros están a la espera de definir a la persona que tomará las riendas en el semestre.

Hernán Torres fue el primer técnico que dijo adiós en la Liga BetPlay, por decisión de Millonarios que lo sacó luego de perder 2-1 con Deportivo Pasto en el estadio Libertad, siendo la tercera caída consecutiva en el torneo, lo que era inaceptable para los directivos por la inversión en la plantilla.

Millonarios oficializa la salida de
Millonarios oficializa la salida de Hernán Torres tras crisis de resultados y presión de la hinchada - crédito Colprensa y @MillosFCoficial/X

Siguieron Nelson Flórez en Cúcuta Deportivo y reemplazado por Richard Páez, Alexis Márquez por renuncia en Jaguares y hasta hace poco Flavio Torres con Boyacá Chicó, que confirmó a Jhon Jairo Gómez como el interino para dirigir a los ajedrezados en los próximos juegos.

Finalmente, equipos como Medellín, Deportivo Cali, Pereira y Santa Fe ahora son las escuadras que entran en crisis de resultados y con sus entrenadores en la mira, si las cosas no cambian en los siguientes encuentros, sobre todo para los cardenales que tienen Copa Libertadores en abril y su proyecto apenas arrancó en diciembre de 2025.

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,

Junior vs. América de Cali:

Ni Hugo Rodallega ni Alfredo

El narcotráfico vuelve a golpear

Luis Díaz confesó el mayor
Entre el silencio y el

Final del 'Desafío Siglo XXI':

