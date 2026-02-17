Deportes

Millonarios reveló la lesión de Falcao García: esta es la situación del ‘Tigre’ antes de la Copa Sudamericana

El delantero es esperado para el compromiso del 4 de marzo frente a Atlético Nacional, aunque bajo mucha duda por la molestia sufrida ante Llaneros

Falcao salió en camilla del
Falcao salió en camilla del partido entre Millonarios y Llaneros, por la fecha 7 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Hay mucha expectativa en Millonarios por lo que pueda pasar con Falcao García, delantero que regresó al club en enero de 2026 y nuevamente volvió a sufrir dolencias, tal como le pasó en su primera etapa entre 2024 y 2025, que lo ponen en duda para los próximos partidos.

El club reveló cuál fue la lesión del “Tigre”, en el compromiso frente a Llaneros por la Liga BetPlay y que prendió las alarmas porque el jugador debió ser retirado del campo en una camilla, a diferencia de su compañero Rodrigo Contreras que también tuvo una dolencia y salió caminando.

De esta manera, el técnico Fabián Bustos deberá reconfigurar la plantilla para el partido ante Internacional de Bogotá, el sábado 21 de febrero, pues ya tenía a otros hombres en el departamento médico y dos de ellos son los únicos volantes creativos en la nómina para el primer semestre.

La lesión de Falcao

Debido al historial del jugador, sumado a que tiene 40 años, es más propenso a los problemas físicos por la actividad profesional, incluso desde aquella rotura de ligamento en 2014 tiene un mal antecente con las lesiones, que lo han dejado fuera de muchos compromisos en sus anteriores clubes.

Millonarios confirmó que Falcao García sufrió una “lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha”, después de realizarse los exámenes médicos el lunes 16 de febrero, para conocer la gravedad de la dolencia sufrida en la tarde del sábado 14 del mismo mes.

Esta es la lesión que
Esta es la lesión que Falcao sufrió con Millonarios ante Llaneros, por la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

En aquel compromiso frente a Llaneros, el samario sintió un dolor en la pierna derecha, se tocó el muslo y el juez detuvo el duelo para atenderlo, el cuerpo médico pidió la camilla y así acabó el partido para el “Tigre” antes de que se pitara el final del primer tiempo en El Campín.

Según el periodista Diego Rueda, la lesión de Falcao solo le tomaría una semana de recuperación, avanza en su proceso de gran manera y quedaría disponible para el duelo de la Copa Sudamericana el 4 de marzo, cuando el cuadro azul visite a Atlético Nacional en la fase previa.

Falcao solo necesitaría una semana
Falcao solo necesitaría una semana de recuperación de su lesión, de manera inicial - crédito @diegonoticia/X

Por el momento, el goleador solo se perdería el juego frente a Internacional de Bogotá, el sábado 21 de febrero en el estadio de Techo, y a la espera de saber si se encuentra en condiciones para medirse con Pereira el martes 24 del mismo mes, que es el partido previo al certamen internacional.

“Vivimos de los jugadores”

Durante una charla con el programa Blog Deportivo de Blu Radio, el técnico de Millonarios, Fabián Bustos, se refirió al tema de las lesiones en el equipo, pues previo y durante el partido frente a Llaneros perdió a Carlos Darwin Quintero, Rodrigo Contreras y Falcao García.

El técnico Fabián Bustos reveló
El técnico Fabián Bustos reveló detalles sobre las lesiones de Rodrigo Contreras y Falcao García en Millonarios - crédito Colprensa

“Lo primordial es resolver, porque vivimos de los jugadores y queremos tenerlos lo mejor posible. Cuando aparecen situaciones, se nos complica, pero estamos seguros de que seguiremos creciendo y mejorando. Nos tocó una semana dura por el clima y las canchas, pero no somos de quejarnos”, dijo.

Sobre los hombres en el departamento médico, el argentino afirmó que “Rodrigo sí va a llegar. No fue una lesión; venía con una carga, pero ante la primera sensación decidimos que tenían que avisar. Lo de Radamel, a lo mejor, es un poco más. Lo natural es que no siempre jugamos de la misma manera. Ahora, al no tener a Radamel, recuperamos a Macka; tenemos a Angulo, a Beckham Castro e incluso a Hurtado, que tuvo la chance de hacer uno o dos goles. Le veo mucho potencial para acompañar a esos delanteros”.

