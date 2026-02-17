Fabián Bustos llegó a Millonarios con un reto claro: “No sirve otra cosa que ser campeón”

El entrenador tiene experiencia en equipos de Perú, Brasil, Paraguay y Ecuador - crédito Catalina Olaya/Colprensa/Millonarios

La llegada de Fabián Bustos a la dirección técnica de Millonarios marcó un punto de inflexión en el arranque de la Liga BetPlay 2026. Tras un inicio adverso con tres derrotas consecutivas bajo el mando de Hernán Torres, el equipo embajador encontró aire fresco con el estratega argentino, que en sus tres primeros compromisos suma dos victorias y un empate, mejorando la posición en la tabla y, sobre todo, transmitiendo una mayor solidez defensiva: en esta nueva etapa, el cuadro capitalino solo ha recibido un gol.

El timonel es conocido por su paso por clubes históricos como Barcelona de Ecuador, Santos de Brasil, Universitario de Perú y Olimpia de Paraguay, ha puesto el acento en la necesidad de consolidar resultados y elevar el nivel de juego, especialmente en partidos fuera de casa, donde la regularidad será clave para pelear por el título.

El técnico de Millonarios fija el objetivo y reconoce la obligación de levantar el trofeo

El estratega argentino, Fabián Bustos llegó como reemplazo de Hernán Torres - crédito @MillosFCoficial/X

En la tarde del lunes 16 de febrero de 2026, el argentino que asumió como estratega Embajador concedió una entrevista al programa Blog Deportivo de Blu Radio, donde dejó en claro la exigencia y el compromiso que implica estar al frente de Millonarios: “El año pasado no fue bueno y, al no competir por el campeonato -que es una obligación-, tengo bien claro que las cosas en el club están ordenadas: la parte institucional y los haberes de los empleados. Siempre habrá cosas por mejorar.

El plantel mejoró mucho y ese es el camino de un club grande para tener protagonismo. No sirve otra cosa que ser campeón o pelear cosas importantes, como un torneo internacional, o cumplir con la obligación de estar en cuadrangulares o play-offs”.

El último título de Millonarios fue la Superliga BetPlay Dimayor obtenida en enero de 2024, cuando derrotó a Junior de Barranquilla en El Campín, poco después de ganar el campeonato liguero del primer semestre de 2023 ante Atlético Nacional.

Fabián Bustos es consciente de la presión y la responsabilidad que implica liderar a uno de los equipos más grandes del país y sabe que el éxito será medido únicamente por la capacidad de sumar títulos.

Lesiones y manejo de plantilla: el desafío de la seguidilla de partidos

Rodrigo Contreras y Falcao García salieron lesionados en Millonarios contra Llaneros, ambos en el primer tiempo - crédito Millonarios FC

Uno de los retos inmediatos para el cuerpo técnico liderado por él es la gestión del estado físico de la plantilla, especialmente tras las recientes lesiones de sus delanteros Rodrigo Contreras -máximo artillero del equipo- y Radamel Falcao García, ambos con molestias tras el partido ante Llaneros.

“Lo primordial es resolver porque vivimos de los jugadores y queremos tenerlos lo mejor posible. Cuando aparecen situaciones, se nos complica, pero estamos seguros de que seguiremos creciendo y mejorando. Nos tocó una semana dura por el clima y las canchas, pero no somos de quejarnos”, señaló el técnico, subrayando la importancia de mantener la plantilla en plenitud para afrontar los retos venideros.

Un calendario exigente pone a prueba a Millonarios

Nacional venció 2-0 a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot en el segundo semestre de 2025 - crédito Colprensa

El cronograma de partidos en las próximas semanas será un verdadero examen para el grupo dirigido por Bustos. La seguidilla de compromisos pondrá a prueba la profundidad del plantel y la capacidad de respuesta ante la presión de sumar resultados positivos en diferentes frentes:

Sábado 21 de febrero, 8:30 p. m.: Internacional de Bogotá vs. Millonarios

Martes 24 de febrero, 7:30 p. m.: Millonarios vs. Deportivo Pereira

Miércoles 4 de marzo, 7:40 p. m.: Atlético Nacional vs. Millonarios (fase previa de la Copa Sudamericana)

El enfrentamiento ante el elenco Verdolaga será el desafío más trascendente del semestre, ya que el vencedor obtendrá el anhelado cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, uno de los grandes objetivos internacionales para la temporada 2026.

Por ahora, tanto el cuerpo técnico como el plantel asumen el proceso con mesura y reconocen que el camino es paso a paso. El grupo aguardará los resultados de los exámenes médicos para determinar la disponibilidad de los jugadores afectados antes de planificar el próximo compromiso.