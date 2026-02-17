Deportes

Director deportivo de Millonarios le envió recado a James Rodríguez tras su fallido fichaje: “El que quiera estar, está”

Ariel Michaloutsos habló sobre la actualidad del cuadro azul, como también de lo que será la serie ante Atlético Nacional por la Copa Sudamericana

Ariel Michaloutsos habló sobre la situación deportiva de contratar al capitán de la selección Colombia - crédito @ESPNColombia / X

El presente de Millonarios a nivel deportivo parece enderezarse poco a poco tras lo que fue la dura salida de Hernán Torres por la crisis de resultados en la Liga BetPlay.

Ahora, con Fabián Bustos, los “Embajadores” quieren continuar en el buen camino tras vencer a Águilas Doradas y Llaneros, y uno de los personajes claves en el fichaje del extécnico del Universitario de Perú fue Ariel Michaloutsos.

Pero dentro de lo que fue la llegada de Bustos y la recuperación deportiva, hubo una noticia que marcó un precedente en los medios deportivos: la posible llegada de James Rodríguez.

Posteriormente, en medio de lo que fue su vinculación al Minnesota United, el capitán de la selección Colombia desmintió cualquier acercamiento por parte de las directivas azules, y afirmó que todo se trataron de rumores.

Uno de los temas en medio de la crisis deportiva de Millonarios, fue la posible llegada de James Rodríguez al fútbol colombiano - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Con estos ingredientes puestos sobre la mesa, el 16 de febrero de 2026, Michaloutsos habló para el programa de Balón Dividido de Espn Colombia, y allí reveló que pese a lo que se escuchó, entre él y James no hubo acercamientos, pero que si hubo avances por parte de la junta directiva, y aprovechó para lanzar un duro mensaje en contra de James:

“Personalmente nunca hablé con James. Sé que el club puso a disposición toda su estructura para que él, si quería, pudiera venir. Creo que el que quiere jugar en Millonarios está en Millonarios, eso me parece importante, que el que quiera estar, realmente quiera estar”, dijo.

