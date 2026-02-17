Directivo del Bayern Múnich reveló cómo se dio la negociación para que Luis Díaz llegara al equipo: “El agente luchó duro”

Luis Díaz en el partido que Bayern Múnich ganó por 3-0 ante Werder Bremen por la fecha 22 de la Bundesliga en el Weserstadion - crédito Fabian Bimmer / REUTERS

Bayern Múnich quiere completar una temporada histórica con los títulos de la Bundesliga, Copa de Alemania y UEFA Champions League en la temporada 2025-2026.

Para ello cuenta con la buena temporada de Luis Díaz en los “Gigantes de Baviera” (apodo del Bayern Múnich), sumando 19 goles en todas las competencias.

Uli Hoeneß hablói sobre la importancia del agente de Luis Díaz para ficharlo con los bávaros - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

En este contexto, el 16 de febrero de 2026, en medio del gran presente que vive el cuadro de Baviera, el diario Bild charló con Uli Hoeneß, directivo del club, y allí destacó la labor de Carlos Van Strahalen, agente de Luis Díaz, durante la operación

“Sí. El agente de Luis Díaz, por ejemplo, luchó duro para traerlo del Liverpool, lo cual fue muy difícil. Lo invirtió todo por su cliente y, aún así, siempre mantuvo un trato justo con ellos. Estamos felices de pagarle a un hombre como él”, dijo.