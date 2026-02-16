Deportes

VIDEO | Hugo Rodallega sigue siendo leyenda en el fútbol de Inglaterra: “Lo extrañamos en el equipo”

El delantero colombiano dejó una huella imborrable durante su paso por el fútbol inglés, convirtiéndose en referente ofensivo y protagonista de momentos inolvidables

El atacante estuvo en el fútbol inglés con Wigan Athletic y Fulham FC - crédito Futbula/TikTok

Hugo Rodallega continúa siendo uno de los grandes referentes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) en la actualidad. El delantero, capitán y símbolo de Independiente Santa Fe fue pieza clave para que el equipo bogotano alcanzara su décima estrella en el primer semestre de 2025, anotando el gol decisivo en la final ante Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot.

Desde su llegada en 2023, tras su paso por el EC Bahia del fútbol brasileño, el atacante con experiencia internacional no solo se ha consolidado como líder dentro y fuera de la cancha, sino que también ha revitalizado el ataque Cardenal con su experiencia y jerarquía. Sin embargo, el recorrido del atacante nacido en Candelaria (Valle del Cauca) va mucho más allá de las fronteras colombianas, con capítulos memorables en el fútbol europeo.

Un recuerdo imborrable en Wigan Athletic

Hugo Rodallega, que militó para Wigan y Fulham, es el tercer máximo goleador colombiano en Premier League - crédito AFP

Uno de los episodios más destacados en la carrera de Rodallega fue su paso por el Wigan Athletic de Inglaterra. El 26 de enero de 2009, el club británico oficializó la compra del delantero colombiano, procedente del Necaxa de México, por una cifra que rondó los 4,5 millones de libras esterlinas, firmando un contrato por tres años y medio.

El cuadro británico se convirtió en el segundo equipo con más partidos disputados en la historia del vallecaucano, sumando 116 apariciones, 24 goles y 13 asistencias en 8.826 minutos dentro de la cancha.

Su paso por Wigan dejó una huella imborrable entre los hinchas, que aún lo recuerdan con cariño y admiración. En un video viral publicado por la cuenta Futbula en TikTok, varios seguidores del club inglés manifestaron su respeto por el goleador colombiano.

“Es un jugador diferente, no hemos tenido a nadie parecido desde que se fue”, “Desearía que esté jugando con el equipo hoy”, “Lo echamos de menos”, “Lo pondría en el top 3”, “Es un excelente goleador”, fueron solo algunos de los comentarios que reflejan el impacto de “Hugol” en la afición de los Latics, que actualmente compiten en la Football League One, la tercera división del fútbol inglés.

Trayectoria y cifras de un delantero global

Deportes Quindío tuvo a Hugo Rodallega en su nómina en los comienzos en su carrera- crédito @DatosRipoll/X

El historial deportivo de Rodallega abarca equipos en Colombia, México, Inglaterra, Turquía y Brasil. Debutó con Deportes Quindío y luego vistió las camisetas de Deportivo Cali, Atlas, Monterrey, Necaxa, Wigan, Fulham, Akhisar Belediyespor, Trabzonspor, Denizlispor, Bahia y ahora Santa Fe. La mayor parte de su carrera internacional la vivió en los torneos de México y Turquía, donde sumó experiencia y goles.

A lo largo de sus años como profesional, el atacante ha disputado 716 partidos oficiales, marcando 237 goles y registrando 57 asistencias, números que lo ubican entre los máximos exponentes colombianos en el extranjero. Con la selección Colombia de mayores, Rodallega jugó 44 partidos y celebró ocho anotaciones, aportando en diferentes procesos eliminatorios y torneos continentales.

Renovación, liderazgo y el reto de la Copa Libertadores

Hugo Rodallega se coronó campeón de la Superliga BetPlay Dimayor ante Junior - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El vínculo del goleador con Santa Fe se renovó en noviembre de 2025, reflejo de la confianza depositada por el club en su capacidad para liderar el proyecto deportivo. La expectativa ahora está puesta en el desempeño internacional del cuadro Cardenal, que disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El objetivo es claro: avanzar lo más lejos posible en el torneo, no solo por la gloria deportiva sino también por el impacto económico que representa superar etapas en la competición de clubes más importante de Sudamérica.

Como referente y capitán, Hugo Rodallega será clave en la búsqueda de nuevos logros para Santa Fe, mientras sigue construyendo una carrera marcada por la perseverancia, el talento y el respeto de las hinchadas donde ha dejado su sello.

