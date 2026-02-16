Mauricio “Chicho” Serna habló de la negociación que frenó la salida de Marino Hinestroza de Nacional a Boca Juniors

Mauricio "Chicho" Serna opinó sobre el fallo del fichaje entre Boca Juniors y Atlético Nacional por Marino Hinestroza - crédito @mchichoserna/@VascodaGama

La transferencia de Marino Hinestroza, exjugador de Atlético Nacional, rumbo a Vasco da Gama de Brasil dejó múltiples interrogantes en el entorno del fútbol sudamericano, especialmente por la expectativa que existía sobre su posible arribo a Boca Juniors. Diversas versiones circularon sobre la negociación entre el club antioqueño y el Xeneize, pero finalmente fue el equipo carioca el que se quedó con el atacante caleño.

Uno de los grandes referentes del fútbol colombiano con pasado en Boca, Mauricio “Chicho” Serna, ofreció su visión sobre el caso en una entrevista con el diario deportivo AS. El propio Marino Hinestroza tenía como prioridad vestir la camiseta azul y oro, pero factores ajenos al jugador y a la directiva argentina terminaron por impedir el acuerdo.

El club argentino ofreció cinco millones de dólares por el 100% de la ficha de Marino - crédito CABJ/EFE

“Voy a decir algo que puede sonar duro, yo no sé si Nacional tenía la intención de venderle a Marino a Boca Juniors y no defiendo a Riquelme, porque seguro se tardaron en tomar la decisión, que suele pasar, pero desafortunadamente tres delanteros colombianos se han intentado y no se ha podido conseguir a ninguno”, explicó el exvolante.

Mauricio “Chicho” Serna resaltó las complicaciones que enfrentan los equipos argentinos para cerrar incorporaciones desde el mercado colombiano, donde las negociaciones suelen alargarse o surgen obstáculos inesperados que frenan los traspasos.

La mirada de Serna sobre Atlético Nacional y el presente del fútbol colombiano

Atlético Nacional perdió el invicto ante Deportivo Cali - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Como máximo campeón del fútbol colombiano, Atlético Nacional tiene una presión histórica por ser protagonista en cada torneo. “Chicho”, que fue campeón de la Copa Interamericana 1997 con el club antioqueño, recordó que “en el fútbol colombiano siempre está obligado a ser protagonista por la inversión tan grande que se hace.

A nivel internacional debe empezar a aparecer de nuevo, me cuesta ver que en los últimos años algún club colombiano sea protagonista, tal vez con la Sudamericana tenga más posibilidades”, en alusión al próximo duelo de Nacional ante Millonarios en busca de un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

A pesar del reciente tropiezo ante Deportivo Cali, Serna valoró la armonía y el compromiso en el vestuario Verdolaga. “Nacional haga las cosas bien, con un cuerpo técnico joven y se nota que los jugadores hacen cosas buenas por el entrenador y eso es valioso, ese respeto. No es todo, porque luego son los futbolistas los que resuelven, pero hay una buena armonía. Es lo que percibo en los partidos”, añadió el exjugador.

Boca Juniors, un mundo de exigencia y negociaciones complejas

Mauricio Serna celebrando la copa conseguida ante Real Madrid - crédito Shaun Botterill /Allsport

El exjugador subrayó que Boca es “un mundo muy complejo” debido a su historia y palmarés. Con 74 títulos nacionales e internacionales, el club de la Ribera representa una exigencia máxima para cualquier futbolista.

“Sé de muchas situaciones en las que desafortunadamente se insistió para el mercado colombiano, pero no se llegó a ningún acuerdo y a veces se alargan las negociaciones o aparecen variables, dificultades y eso lleva a que no se pueda finalizar de la mejor manera. Yo quería ver a Marino en Boca, en un mundo donde la exigencia es alta y él podría hacer con su fútbol la diferencia, ir al mundial y luego a Europa. Se fue a otro fútbol, yo no conozco la situación, pero al final hubo una mejor propuesta”, afirmó Serna, haciendo referencia a la propuesta de Vasco da Gama, que habría rondado los cinco o seis millones de dólares por el 80% del pase del jugador.

Sobre los procesos y la cultura del fútbol sudamericano

En cuanto a la gestión de procesos en el fútbol, Serna fue contundente: “Eso es una mentira, es difícil encontrar que a un técnico lo aguanten dos temporadas y no dé resultados. Cada club es diferente y tiene una exigencia diferente, entonces en un club como Boca, si no ganas, hay que cambiarlo y siempre es más fácil sacar al cuerpo técnico. Si pelea el descenso, también entonces se toman decisiones pensando en revertir situaciones. Lo ideal sería respetar contratos, pero eso pasa difícilmente en el mundo del fútbol”.