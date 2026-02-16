Deportivo Independiente Medellín renovó contrato de su arquero hasta el 2029: tiene 18 años y ha sido portero de selección Colombia

Independiente Medellín tiene un importante proceso de formación deportiva que le ha dado lucro en los últimos años - crédito Independiente Medellín

El Deportivo Independiente Medellín oficializó la renovación del arquero Iker Blanco con un contrato vigente hasta 2029, fortaleciendo así la portería de cara a futuros compromisos nacionales e internacionales.

Tras coronarse campeón de la Supercopa Juvenil en 2025 como capitán de la Sub-20, Blanco ha sido una figura clave en las fuerzas básicas, acumulando ocho años en la institución y habiendo integrado selecciones juveniles de Colombia.

Actualmente, ocupa el rol de tercer portero, por detrás de Eder Chaux y Salvador Ichazo, estos últimos fichajes recientes que completan los 25 cupos del plantel.

El joven guardameta nacido en Norte de Santander continuará liderando como capitán en la Copa Libertadores juvenil, torneo que se celebrará en Ecuador del 7 al 22 de marzo, donde Medellín competirá en el Grupo A junto a Bolívar, Estudiantes de Mérida y Flamengo. El formato permite la clasificación de los tres primeros de cada grupo y el mejor segundo.

Con la salida de Yimmy Gómez al Deportivo Pereira, Blanco se perfila como la principal promesa en el arco de la cantera medellinense. Por el momento, su debut con el equipo principal deberá esperar, mientras el club busca mejorar sus resultados en la Liga BetPlay, donde solo acumula seis puntos tras una victoria y tres empates.

Así se jugará la Copa Libertadores Sub20

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub-20 de la CONMEBOL determinó que el Deportivo Independiente Medellín será el único representante colombiano en el certamen, que se disputará en la ciudad de Quito entre el 7 y el 22 de marzo, con la ambición de convertirse en el primer club de Colombia en alcanzar este título. La competencia, en su décima edición, prevé partidos de eliminación directa en semifinales y final, definidas en penales en caso de empate.

Después de la etapa de grupos, avanzarán a semifinales los tres líderes de zona y el mejor tercero, en un formato que, hasta la fecha, ha visto a ocho equipos distintos levantar el trofeo en nueve ocasiones, lo que subraya la paridad del torneo. De todos los campeones, Flamengo se destaca como el máximo ganador y actual defensor del título, con dos conquistas.

Según Teleantioquia, la estructura de la Copa Libertadores Sub-20 contempla doce equipos divididos en tres grupos de cuatro. Cada escuadra tendrá tres partidos en la fase regular bajo el sistema de todos contra todos, ubicándose los mejores de cada zona y el mejor tercero entre los cuatro semifinalistas, lo que aumenta la tensión competitiva en la primera ronda.

El Grupo A, que integra Independiente Medellín, lo conforman Flamengo (Brasil), Bolívar (Bolivia) y Estudiantes de Mérida (Venezuela). El Grupo B reúne a Palmeiras (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Olimpia (Paraguay) y Universidad Católica (Ecuador). El Grupo C agrupa a Belgrano (Argentina), Nacional (Uruguay), Santiago Wanderers (Chile) y Liga Deportiva Universitaria (Ecuador). CONMEBOL anunciará los horarios de los encuentros en los próximos días.

Bajo la conducción de Sebastián Botero, el equipo antioqueño consolidó su lugar en la historia reciente al dejar atrás a rivales con tradición formativa en la Superliga de Colombia, como Ocaña F.C., Atlético Nacional, Millonarios y superar a Junior en la final. Esta campaña refuerza sus credenciales de cara a la competencia continental.

Proyección de talentos. En la reciente campaña triunfal, figuras como Nivaldo Erazo (extremo), Luis Maturana (volante creativo), Gerónimo Mancilla (extremo), Iker Blanco (arquero), Juan Manuel Mosquera (delantero) y Jhan Mena (defensa) se convirtieron en jugadores clave, y varios ya debutaron oficialmente en la Liga BetPlay con el plantel profesional.

La presencia de jóvenes con recorrido en torneos nacionales y experiencia reciente en el máximo nivel local posiciona al DIM como un competidor serio para la disputa continental, mientras busca convertirse en el primer equipo colombiano en conquistar la Copa Libertadores Sub-20.