Deportes

Deportivo Independiente Medellín renovó contrato de su arquero hasta el 2029: tiene 18 años y ha sido portero de selección Colombia

El equipo ‘Poderoso’ fue campeón de la Supercopa Juvenil, por lo que el guardameta recién renovado tendrá competencia en la Copa Libertadores Sub-20

Guardar
Independiente Medellín tiene un importante
Independiente Medellín tiene un importante proceso de formación deportiva que le ha dado lucro en los últimos años - crédito Independiente Medellín

El Deportivo Independiente Medellín oficializó la renovación del arquero Iker Blanco con un contrato vigente hasta 2029, fortaleciendo así la portería de cara a futuros compromisos nacionales e internacionales.

Tras coronarse campeón de la Supercopa Juvenil en 2025 como capitán de la Sub-20, Blanco ha sido una figura clave en las fuerzas básicas, acumulando ocho años en la institución y habiendo integrado selecciones juveniles de Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Actualmente, ocupa el rol de tercer portero, por detrás de Eder Chaux y Salvador Ichazo, estos últimos fichajes recientes que completan los 25 cupos del plantel.

Iker Alexander es arquero, nació
Iker Alexander es arquero, nació en Cúcuta, Norte de Santander y llegó a La Cantera DIM en 2018 - crédito Independiente Medellín

El joven guardameta nacido en Norte de Santander continuará liderando como capitán en la Copa Libertadores juvenil, torneo que se celebrará en Ecuador del 7 al 22 de marzo, donde Medellín competirá en el Grupo A junto a Bolívar, Estudiantes de Mérida y Flamengo. El formato permite la clasificación de los tres primeros de cada grupo y el mejor segundo.

Con la salida de Yimmy Gómez al Deportivo Pereira, Blanco se perfila como la principal promesa en el arco de la cantera medellinense. Por el momento, su debut con el equipo principal deberá esperar, mientras el club busca mejorar sus resultados en la Liga BetPlay, donde solo acumula seis puntos tras una victoria y tres empates.

Así se jugará la Copa Libertadores Sub20

Independiente Medellín jugará la Copa
Independiente Medellín jugará la Copa Libertadores Sub20 en donde Iker Blanco puede destacarse - crédito Independiente Medellín

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub-20 de la CONMEBOL determinó que el Deportivo Independiente Medellín será el único representante colombiano en el certamen, que se disputará en la ciudad de Quito entre el 7 y el 22 de marzo, con la ambición de convertirse en el primer club de Colombia en alcanzar este título. La competencia, en su décima edición, prevé partidos de eliminación directa en semifinales y final, definidas en penales en caso de empate.

Después de la etapa de grupos, avanzarán a semifinales los tres líderes de zona y el mejor tercero, en un formato que, hasta la fecha, ha visto a ocho equipos distintos levantar el trofeo en nueve ocasiones, lo que subraya la paridad del torneo. De todos los campeones, Flamengo se destaca como el máximo ganador y actual defensor del título, con dos conquistas.

Según Teleantioquia, la estructura de la Copa Libertadores Sub-20 contempla doce equipos divididos en tres grupos de cuatro. Cada escuadra tendrá tres partidos en la fase regular bajo el sistema de todos contra todos, ubicándose los mejores de cada zona y el mejor tercero entre los cuatro semifinalistas, lo que aumenta la tensión competitiva en la primera ronda.

Grupos y rivales de Independiente
Grupos y rivales de Independiente Medellín en la Copa Libertadores Sub20 - crédito Conmebol

El Grupo A, que integra Independiente Medellín, lo conforman Flamengo (Brasil), Bolívar (Bolivia) y Estudiantes de Mérida (Venezuela). El Grupo B reúne a Palmeiras (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Olimpia (Paraguay) y Universidad Católica (Ecuador). El Grupo C agrupa a Belgrano (Argentina), Nacional (Uruguay), Santiago Wanderers (Chile) y Liga Deportiva Universitaria (Ecuador). CONMEBOL anunciará los horarios de los encuentros en los próximos días.

Bajo la conducción de Sebastián Botero, el equipo antioqueño consolidó su lugar en la historia reciente al dejar atrás a rivales con tradición formativa en la Superliga de Colombia, como Ocaña F.C., Atlético Nacional, Millonarios y superar a Junior en la final. Esta campaña refuerza sus credenciales de cara a la competencia continental.

Proyección de talentos. En la reciente campaña triunfal, figuras como Nivaldo Erazo (extremo), Luis Maturana (volante creativo), Gerónimo Mancilla (extremo), Iker Blanco (arquero), Juan Manuel Mosquera (delantero) y Jhan Mena (defensa) se convirtieron en jugadores clave, y varios ya debutaron oficialmente en la Liga BetPlay con el plantel profesional.

La presencia de jóvenes con recorrido en torneos nacionales y experiencia reciente en el máximo nivel local posiciona al DIM como un competidor serio para la disputa continental, mientras busca convertirse en el primer equipo colombiano en conquistar la Copa Libertadores Sub-20.

Temas Relacionados

Deportivo MedellínNómina de Independiente Medellínselección ColombiaCopa Libertadores Sub20Iker BlancoColombia-Deportes

Más Noticias

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

La Tricolor femenina juvenil inicia la última fase del campeonato que se juega en Paragay como favorita al título y a quedarse con uno de los cupos a la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA que se jugará en Polonia, luego de ser líderes del grupo A

Colombia vs. Ecuador - EN

Hora y dónde ver el partido de Independiente Medellín vs. Liverpool: el ‘Poderoso’ debuta en la Copa Libertadores 2026

El cuadro antioqueño inicia su camino en el torneo continental desde la Fase 2, en donde buscará clasificar a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de América

Hora y dónde ver el

El alcalde Federico Gutiérrez mostró cómo será el nuevo Atanasio Girardot de Medellín: “La ciudad tendrá el estadio que se merece”

El estadio pasara a tener una capacidad de 60.000 personas y cumplirá con los estandares para acoger los partidos de Conmebol y de la FIFA

El alcalde Federico Gutiérrez mostró

Kevin Mier volverá a las canchas con Cruz Azul, pero no al equipo principal: cómo va su recuperación

El portero colombiano podría ser convocado a la selección para los partidos amistosos contra Croacia y Francia, para ser evaluado en la lista final de jugadores del Mundial 2026

Kevin Mier volverá a las

Hora y dónde ver el partido de Benfica vs. Real Madrid en la Champions League: Richard Ríos podría volver a sumar minutos

El gigante de Portugal tendrá que disputar ante el club con más Ligas de Campeones ganadas un cupo en los octavos de final del torneo de clubes más importante del mundo

Hora y dónde ver el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

ENTRETENIMIENTO

Quiénes serán los ganadores del

Quiénes serán los ganadores del ‘Desafío del Siglo XXI’: estos fueron los nombres que se filtraron

Expareja de Ángela Valdivieso, la modelo de OnlyFans relacionada con Blessd, se pronunció sobre los chats con el artista: “Lo publicó para hacerme daño”

Participante eliminada del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló el millonario premio que recibió y criticó a uno de sus excompañeros: “Superhipócrita”

Lina Tejeiro ‘encendió’ las redes sociales con publicación de San Valentín y surgieron rumores de un nuevo amor: no sería Ryan Castro

Qué le pasó al Padre Chucho: seguidores preocupados por foto viral en silla de ruedas

Deportes

Colombia vs. Ecuador - EN

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

Hora y dónde ver el partido de Independiente Medellín vs. Liverpool: el ‘Poderoso’ debuta en la Copa Libertadores 2026

El alcalde Federico Gutiérrez mostró cómo será el nuevo Atanasio Girardot de Medellín: “La ciudad tendrá el estadio que se merece”

Kevin Mier volverá a las canchas con Cruz Azul, pero no al equipo principal: cómo va su recuperación

Hora y dónde ver el partido de Benfica vs. Real Madrid en la Champions League: Richard Ríos podría volver a sumar minutos