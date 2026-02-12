Deportes

Independiente Medellín recibió negativa para aplazar partido y enfrentará un calendario apretado

El club paisa deberá afrontar partidos de la Copa Libertadores y Liga BetPlay en los próximos días

Independiente Medellín venció a Cúcuta
Independiente Medellín venció a Cúcuta Deportivo en condición de visitante - crédito Colprensa

La Liga BetPlay avanza rápidamente en su sexta fecha, marcada por la necesidad de finalizar antes del inicio de la Copa del Mundo FIFA 2026. La Dimayor presentó a principios de año el calendario oficial para la fase de todos contra todos, aunque en las últimas semanas han surgido modificaciones en la programación.

Uno de los equipos protagonistas en este exigente panorama es Independiente Medellín, que afrontará la segunda fase de la Copa Libertadores enfrentando a Liverpool de Uruguay en una serie de ida y vuelta por un cupo en la siguiente ronda del torneo Conmebol.

El reto será doble: competir en el plano continental y responder en la liga local, un desafío que pone a prueba la profundidad y el manejo del plantel dirigido por Alejandro Restrepo.

El DIM, sin margen para aplazamientos en la Liga BetPlay

Medellín deberá manejar bien su
Medellín deberá manejar bien su nómina teniendo presente los próximos partidos - crédito Colprensa

El cuerpo técnico y la dirigencia del Medellín reconocen la complejidad del calendario, pero también la necesidad de cumplir con los compromisos de la liga colombiana.

En las últimas horas, el periodista Juan Felipe Cadavid informó a través de su cuenta de X que el club paisa solicitó el aplazamiento de la fecha 8 ante Llaneros de Villavicencio, programada para el viernes 20 de febrero. Sin embargo, la respuesta del club llanero fue negativa, obligando al DIM a mantener la planificación original.

“No ha rodado el balón en los torneos internacionales y ya la ‘solidaridad’ fluye’”, escribió Cadavid, que detalló que el Medellín deberá viajar a Uruguay, regresar el miércoles en la noche y, casi sin descanso, desplazarse a Villavicencio para jugar el viernes, una logística compleja por las conexiones aéreas y la distancia.

Esta situación evidencia las dificultades que enfrentan los equipos colombianos cuando deben alternar competencias nacionales e internacionales con poco margen de maniobra.

La agenda de partidos del Medellín: entre Colombia y Uruguay

El cronograma inmediato del Independiente Medellín exige máxima concentración y gestión física del plantel. El primer compromiso será ante Deportivo Pereira en el estadio Atanasio Girardot, programado para el sábado 14 de febrero a las 6:30 p. m., en la capital antioqueña.

Posteriormente, el equipo viajará a Montevideo para medirse con Liverpool en el estadio Belvedere el martes 17 de febrero a las 7:30 p. m. (hora colombiana). Tras este desafío internacional, el DIM regresará a Colombia y deberá desplazarse a Villavicencio para enfrentar a Llaneros, en cumplimiento de la fecha 8 de la Liga BetPlay.

La seguidilla de partidos culminará el martes 24 de febrero, cuando el Medellín reciba en casa a Liverpool en el duelo de vuelta, encuentro que será determinante para definir su continuidad en la Copa Libertadores.

Refuerzos y movimientos en el Medellín: la apuesta por experiencia y solidez

El defensor colombiano regresará a
El defensor colombiano regresará a la Liga BetPlay después su paso por Boca Juniors de Argentina - crédito Independiente Medellín

Pensando en la exigencia de un semestre con doble competencia, el DIM sigue reforzando su plantilla. El miércoles 11 de febrero se oficializó el regreso de Frank Fabra, lateral izquierdo con pasado en Boca Juniors, donde acumuló una década de experiencia y se consolidó como uno de los colombianos más regulares en el fútbol argentino. Su llegada representa un salto de calidad para la defensa y aporta jerarquía en el vestuario.

Además, el club anunció la incorporación de Hayen Santiago Palacios Sánchez como nuevo refuerzo para el primer semestre de 2026. El lateral derecho de 26 años llega en condición de préstamo desde Athletico Paranaense de Brasil y fue presentado oficialmente a través de las redes sociales del club. La directiva resaltó su experiencia internacional y su capacidad para fortalecer la zaga, punto clave ante el calendario apretado y la necesidad de rotar jugadores.

Un semestre de alta exigencia para el Poderoso

Así fue la celebración del
Así fue la celebración del primer gol de Independiente Medellín contra Cúcuta Deportivo en la victoria en la fecha 6 de la Liga BetPlay - crédito Win Sports

El presente de Independiente Medellín exige respuestas inmediatas en ambos frentes. La reciente victoria 1-3 sobre Cúcuta Deportivo en el General Santander permitió al club asegurar, al menos por ahora, la continuidad de Alejandro Restrepo al frente del equipo.

Sin embargo, el verdadero termómetro serán los próximos compromisos, donde el rendimiento colectivo y la profundidad del plantel serán puestos a prueba.

