Esto es lo que se necesita para jugar en la selección Colombia, según James Rodríguez: “Por eso he durado tanto”

La llegada de James Rodríguez al Minnesota United no solo marca una nueva etapa en su carrera de clubes, sino que también lo coloca en el centro de la preparación de la selección Colombia para el Mundial 2026.

Como capitán y referente, el mediocampista colombiano reflexionó sobre el significado de vestir la camiseta nacional y el peso de la responsabilidad que implica.

James considera que defender los colores de Colombia exige una entrega absoluta. Para él, la experiencia con la selección va mucho más allá de la competencia deportiva: “Cuando juegas para tu país, es simplemente una sensación diferente, es algo completamente distinto. Tienes que dar la vida por tu país”, dijo en entrevista con The Athletic. El jugador resalta que la conexión emocional y el sentido de pertenencia hacen de cada partido una ocasión única e irrepetible.

La selección Colombia ha atravesado un proceso de renovación en los últimos años, algo que James observa con atención y perspectiva. Reconoce que, durante su tiempo en el equipo nacional, han pasado y partido numerosos futbolistas que no lograron consolidarse: “Han llegado y se han ido muchos jugadores durante mi tiempo (con la selección). La gente dice: ‘el nuevo Asprilla’, ‘el nuevo Falcao’, ‘el nuevo James’. Juegan un par de partidos y tal vez la presión, o todas esas cosas, simplemente no las manejan bien”.

El mediocampista identifica la presión mediática y social como uno de los principales desafíos para los futbolistas convocados. Según James, el entorno colombiano suele elevar expectativas y exigir resultados inmediatos, lo que puede afectar el rendimiento y la estabilidad emocional de los jóvenes talentos.

A pesar de las dificultades y la exigencia, James Rodríguez ha logrado mantenerse como figura central de la selección. Para él, la clave está en el compromiso total: “Ese ‘algo extra’ que hay que dar cuando estás con la selección. Por eso he durado tanto; porque en la selección no es solo correr ni jugar bien: hay que sentirlo desde lo más profundo”.

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia

La selección Colombia confirmó sus dos partidos amistosos internacionales para la fecha FIFA de marzo, instancia clave de preparación antes de la convocatoria oficial para la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los rivales serán dos potencias europeas: Francia y Croacia.

El primer encuentro enfrentará a Colombia con Croacia, subcampeona del mundo en Rusia 2018 y que cuenta en su plantilla con futbolistas como Luka Modric (AC Milan), Joško Gvardiol (Manchester City) y Josip Stanisic (Bayern Múnich). El partido se disputará en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, con capacidad para 65.000 espectadores, el jueves 26 de marzo a las 7:30 p. m. (hora colombiana).

Marijan Kustić, presidente de la Federación Croata de Fútbol, destacó la relevancia de estos compromisos al señalar: “Brasil y Colombia están entre los mejores equipos del mundo, y el mero hecho de que Brasil haya seleccionado a Croacia y Francia para prepararse para el Mundial 2026 habla por sí solo de nuestra reputación en el fútbol mundial”.

El segundo amistoso será contra Francia, como confirmó el presidente de la Federación Francesa de Fútbol tras el sorteo del Mundial. El duelo tendrá lugar el domingo 29 de marzo a las 3:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio Northwest de Landover, Maryland.

Philippe Diallo, presidente de la FFF, expresó: “Una Copa del Mundo es, ante todo, una enorme oportunidad de poder disputarla. Es la más hermosa de las competiciones de fútbol. Desde mil novecientos noventa y ocho, la selección de Francia ha participado en todas las fases finales. Así que, ante todo, es una felicidad y un verdadero orgullo poder participar en esta nueva Copa del Mundo. Y además, sabemos que tenemos un equipo que forma parte de aquellos que pueden tener ambición en esta competición”. Diallo subrayó además la importancia de los amistosos en territorio estadounidense como parte del plan de preparación para el torneo.