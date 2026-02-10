James Rodríguez llegó a la MLS pisando fuerte: se acerca a Lionel Messi en histórico listado de jugadores valiosos

James Rodríguez llegará por seis meses al Minnesota United de llegar a un acuerdo con el club estadounidense - crédito FCF

James Rodríguez tendrá una nueva experiencia en su carrera, luego de firmar contrato con el Minnesota United de la MLS, el equipo que lo consiguió en condición de agente libre tras su salida de León en noviembre de 2025. Rodríguez estuvo más de dos meses buscando un club y finalmente su destino fue Estados Unidos, donde fue relacionado desde hace tiempo atrás por el interés de algunos clubes.

Además de eso, James llegó al cuadro norteamericano como uno de los más valiosos en la historia de la liga, que actualmente es liderada por nada menos que Lionel Messi, capitán y campeón defensor con el Inter Miami, además de que se reencontrará con el colombiano después de sus cruces en los compromisos de selecciones por eliminatorias al mundial de 2026 y la Copa América 2024.

Por lo pronto, el jugador se unirá a trabajos de pretemporada para alistarse para los primeros encuentros amistosos del Minnesota, que sueña con su primer trofeo en el profesionalismo, mientras que el mediocampista, que no pudo brillar en México, retoma su condición de estrella en la MLS, pues necesita llegar con buen ritmo a la selección Colombia para los duelos amistosos y para la Copa del Mundo de la FIFA.

James Rodríguez le pisa los talones a Lionel Messi

El volante cafetero se demoró en encontrar un equipo, pues después de que no renovara contrato con León, estuvo en conversaciones con algunos clubes que mostraron interés, para finalmente inclinarse por Estados Unidos, cuya liga llevaba con el ojo puesto en el deportista hace años.

Según la plataforma Transfermarkt, James Rodríguez es uno de los jugadores de mayor valor en el mercado en la historia de la MLS, teniendo en cuenta su mejor precio en su carrera en el mercado de fichajes, codeándose con estrellas de ese campeonato y demostrando que su trayectoria tuvo mucho peso para que Minnesota le enviara una oferta y lo firmara por seis meses, con opción de renovarlo por más tiempo.

James Rodríguez es el quinto jugador más valioso que ha pasado por la MLS en su historia, según su cifra más alta que ha tenido en el mercado - crédito Transfermarkt

El portal web, especializado en valores y transferencias en el deporte, realizó el listado dependiendo de cuál fue la cifra más alta de cada jugador de la liga en toda su historia, destacando que los 20 primeros alcanzaron a ser tasados en más de 75 millones de euros, en su mejor momento de sus trayectorias, aunque la mayoría de ellos actualmente bajaron considerablemente ese número.

James Rodríguez es el quinto jugador más valioso con 80 millones de euros, que fue su precio en 2014, cuando llegó al Real Madrid proveniente del Mónaco y tras el mundial de Brasil, superando a estrellas como Sergio Busquets, Thomas Müller, Lorenzo Insigne y el retirado Gonzalo Higuaín, así como otro hombre que sigue activo en Europa y es el defensor canadiense Alphonso Davies.

James Rodríguez ya había destacado en Estados Unidos, con el tercer puesto en la Copa América Centenario 2016, y subcampeón y mejor jugador de la Copa América 2024 - crédito Julio Cortez/AP

Por otro lado, el jugador que lidera la lista es Lionel Messi, que en su mejor momento con el Barcelona alcanzó a valer 180 millones de euros, seguido de Gareth Bale en 90 millones de euros para 2016, el tercero es el uruguayo Luis Suárez, compañero del astro argentino en el Inter Miami, que valió 90 millones de euros en 2015 y el cuarto puesto es para Heung-Min Son, de Los Angeles FC, también en 90 millones de euros para 2020.

“Quería venir a esta liga”

Durante la presentación con Minnesota United, James Rodríguez afirmó que su deseo en 2026 era llegar a la MLS, pese a que surgieron rumores que lo relacionaban con el fútbol de Argentina, Brasil, e incluso en la Liga BetPlay con Millonarios, que pese a versiones con respecto a que envió una oferta al jugador, éste desmintió esa información y dijo que solo quería seguir en el exterior.

“He jugado en clubes grandes y buenos, pero quería venir a esta liga y cuándo se dio la chance de este gran club, estuvo lento todo, pero se dio. Hemos hecho esfuerzos de parte y parte y cuando confían en tí, tienes que darlo todo para que todos se sientan bien. Estoy aquí y esperemos ganar cosas porque yo siempre quiero ganar”, fueron las palabras de la figura cafetera.

La transferencia de James Rodríguez al Minnesota United FC destaca como uno de los movimientos más relevantes del mercado de invierno en la MLS - crédito @jamesrodriguez/X

James destacó el crecimiento del club a lo largo de sus pocos años de vida en la MLS, peleando en la temporada y aspirando a su primer título en el torneo, que es el principal objetivo en la campaña de 2026: “Es un equipo que tiene pasión, que juega un poco diferente a lo que yo he jugado, pero eso para mí no es una excusa. Vengo a adaptarme, a hacer las cosas bien y a poder sumar”.

Finalmente, el volante aseguró que el técnico de la selección Colombia le hace seguimiento constante en su carrera, su condición física y la negociación con Minnesota: “He estado en contacto con el profe Néstor. Él sabe todos estos pasos. En los últimos días también he hablado con él, la comunicación ha sido buena. Es una persona que me ha ayudado mucho”.