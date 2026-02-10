Empresa multinacional, aliada de Sencia en la renovación de El Campín, replantaría su continuidad en el proyecto: esto se sabe acerca de la entrega de la obra

Las obras no dificultarán los evento en el Campín - crédito Alcaldía de Bogotá

El avance de la transformación del estadio El Campín en Bogotá ha entrado en terreno incierto a raíz de la posible salida de ERG International Group, uno de los socios fundamentales del proyecto.

La multinacional británica, seleccionada a finales de 2024 para liderar la ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción del nuevo escenario, está revisando su continuidad. Esta decisión llega en un momento marcado por nuevos actores en el esquema de la concesión y por cuestionamientos relacionados con la viabilidad, los plazos y la gobernanza del contrato, según informaron fuentes cercanas a la compañía a Caracol Radio y confirmó Juan Jiménez, director para Latinoamérica de ERG International Group, en diálogo con Valora Analitik.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El futuro del megaproyecto, estimado en $2,4 billones, quedó en duda después de que Corficolombiana, parte del Grupo Aval ligado a Sarmiento Angulo, adquiriera el 51 % de las acciones de la concesión Sencia, el operador principal del contrato adjudicado por el Distrito.

Este cambio en la estructura accionaria reconfiguró los intereses de ERG, que ahora considera abandonar el plan para dedicarse a otros proyectos, según explicó Jiménez a Valora Analitik: “Nuestro interés ha cambiado y estamos replanteando nuestro interés en continuar con el proyecto”.

El nuevo estadio El Campín, a entregarse en 2028, tendrá participación de Millonarios y Santa Fe con algunas adecuaciones - crédito Idrd

Las inquietudes de ERG se sustentan en tres factores principales, según fuentes citadas por Caracol Radio: la dificultad para alcanzar acuerdos de largo plazo con Sencia, los plazos contractuales para entregar la obra en diciembre de 2027 —plazo que la empresa considera incierto y no puede ratificar por escrito—, y la llegada inesperada de Corficolombiana como principal accionista, alterando las reglas originales. La falta de consensos ha llevado a la empresa británica a evitar compromisos formales sobre la fecha de finalización, pese a los esfuerzos realizados para cumplir con los cronogramas.

Sencia le confirmó a Infobae Colombia que aunque se esta revisando el acuerdo con EGR International, el calendario de las obras no tendrá modificaciones y se cumplirá con lo pactado inicialmente

ERG International Group había sido seleccionada por Sencia tras un proceso de evaluación de firmas internacionales para liderar el proyecto, en alianza con empresas del Reino Unido como Mace Group, BDP-Pattern y WSP.

La elección fue presentada como un hito por el alcalde Carlos Fernando Galán, la Embajada del Reino Unido en Colombia y representantes del concesionario Sencia. El nuevo estadio, cuya capacidad rondaría los 50.000 espectadores, se levantará hacia el costado oriental del actual escenario, en la zona de las canchas de tenis, con una inversión estimada en US$500 millones (aproximadamente 1,9 billones de pesos).

Post donde se anunció la alianza de Sencia con EGR International Group - crédito X

Las obras estaban previstas para iniciar el 1 de marzo de 2026 y concluir en diciembre de 2027, plazos que ahora están bajo revisión ante la incertidumbre por la continuidad de la constructora aliada. El nuevo complejo aspira a convertirse en la sede principal para eventos deportivos, especialmente de los clubes Santa Fe y Millonarios, así como para grandes conciertos y actividades culturales en Bogotá.

Mientras el proyecto enfrenta esta encrucijada empresarial, Sencia permanece bajo el escrutinio público por el mal estado del césped del actual Nemesio Camacho El Campín. Recientemente, la concesión se comprometió a no alquilar el estadio a eventos culturales hasta el 28 de febrero para rehabilitar la gramilla, y la Dimayor aplazó tres partidos del fútbol colombiano tras calificar el campo como en “lamentable estado”.

Cuándo volverá el fútbol al estadio Nemesio Camacho El Campín

La grama del estadio El Campín ha sido fuertemente cuestionada por el uso de los conciertos, lo que ha permitido su deterioro en los últimos días - crédito Cristian Bayona / Colprensa

En la agenda oficial, la reactivación del fútbol en El Campín está prevista para el 11 de febrero, cuando Millonarios regrese al estadio para enfrentar a Águilas Doradas a las 6:30 p. m.

Antes de esa fecha, la Dimayor tuvo que aplazar y reprogramar tres encuentros por el mal estado de la grama: Millonarios vs. Deportivo Pereira (5 de febrero), Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional (7 de febrero) y Fortaleza vs. América de Cali (8 de febrero). Estos partidos serán reubicados en el calendario.

Al repasar el cronograma, Santa Fe será el siguiente equipo capitalino en utilizar el escenario, cuando reciba a Llaneros FC el 14 de febrero a las 4:30 p. m. Posteriormente, el 22 de febrero, el León actuará otra vez como local frente a Junior, en una reedición de la final de la Superliga 2026. La continuidad de estos partidos dependerá de la evolución de la recuperación y de las posibles modificaciones del calendario que realice la Dimayor