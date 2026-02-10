Así fue como Portugal pasó del fracaso absoluto a ser una de las 4 mejores selecciones en el planeta

Cristiano Ronaldo en el partido entre Portugal y Alemania por el tercer puesto en el Mundial de 2006-crédito Wade Jackson/YCJ

Colombia y Portugal medirán fuerzas en la fase de grupos en la zona K, el 27 de junio de 2026 en el estadio Hard Rock Café, de Miami.

Será la primera vez que se vean por la Copa del Mundo “Cafeteros” y “Lusos”, en un duelo que contará con el reencuentro de dos compañeros y amigos: James Rodríguez con Cristiano Ronaldo, una dupla que entregó buenos momentos a los aficionados del Real Madrid.

Por este motivo, los dirigidos por Néstor Lorenzo jugarán con el fin de llegar a la final del certamen de selecciones más importante del mundo, o al menos superar lo hecho por la generación del 2014, cuando en Brasil llegaron hasta los cuartos de final, pero para ello tendrán que derrotar a una selección que cuenta con estrellas de talla mundial como João Félix, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, entre otros.

En medio de lo que será la previa del duelo entre colombianos y portugueses, Infobae Colombia hace un recuento histórico de lo que fue la participación de los lusos en dos copas del mundo (más allá del recuerdo de Inglaterra 1966), marcaron un antes y después en los lusos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El fracaso de Corea y Japón marcado por la eliminación sopresiva con figuras como Luis Figo

Con figuras como Luis Figo, Pauleta, Simão Sabrosa, Sérgio Conceição, fue clave para el resurgir en 2006-crédito Portugal F.C / YouTube

En la edición número 17 de las copas del mundo, Portugal llegaba con la ilusión de conseguir más relevancia en la cita mundialista que se llevó a cabo en territorio asiático.

De esta forma, el técnico António Oliveira llamó a jugadores de alto perfil como Luís Figo (gran figura del Real Madrid en ese entonces), Rui Costa (protagonista en el AC Milán de Italia), con Pauleta (goleador temible de los lusos), entre otros.

Pero la esperanza se diluyó en el primer partido: en su debut, en Suwon, Portugal cayó por 3-2, el 5 de junio de 2002, un resultado que los dejó con obligaciones de sumar en los siguientes juegos.

Los goles fueron de John O’Brien al minuto 4, de Jorge Costa al 29 y de Brian McBride al 36. Mentras que el descuyento luso llegó por medio de de Beto al 39 y un autogol de Jeff Agoos al 71.

Y aunque sumó ante Polonia en Jeonju, tras golear por 4-0, la decepción llegaría en el tercer partido. A continuación, estos fueron los resultados que obtuvieron en el grupo D de aquella edición

5 de junio de 2002 - Fecha 1 - Grupo D: Estados Unidos 3-2 Portugal

10 de junio de 2002 - Fecha 2 - Grupo D: Portugal 4-0 Polonia

14 de junio de 2002 - Fecha 3 - Grupo D: Portugal 0- Corea del Sur

El partido de la decepción

Estas fueron las mascotas de Corea y Japón en 2002 - crédito Redes sociales

Corea del Sur alcanzó por primera vez los octavos de final de un Mundial tras derrotar a Portugal por 1-0 en Inchon, en un partido que selló además la inesperada eliminación de la célebre “generación de oro” portuguesa y abrió el camino para la clasificación de Estados Unidos, a pesar de su derrota ante Polonia. La victoria de los coanfitrioneslos ubicó en el primer lugar del grupo D y los emparejó con Italia*en la siguiente ronda, consolidando un hito histórico para el fútbol surcoreano, según detalló el medio BBC Mundo.

La emoción invadió el estadio cuando Park Ji-Sung anotó el único gol en el minuto 70, tras una jugada individual en la que superó la marca de Sergio Conceicao con un sombrero y definió entre las piernas del portero Vítor Baía. El impacto del tanto se hizo sentir entre las cerca de 50.239 personas presentes, mientras el seleccionador portugués, Antonio Oliveira, veía desvanecerse las opciones de un grupo que había sido considerado favorito.

A pesar de la derrota de Estados Unidos por 3-1 frente a Polonia, el resultado benefició a los estadounidenses, que avanzaron gracias a la caída de Portugal.

Portugal llegó al compromiso obligado a conseguir la victoria, ya que acumulaba un punto menos que sus rivales directos. A pesar de esa presión, el equipo europeo quedó rápidamente en inferioridad numérica. Joao Pinto fue expulsado en el minuto 27 tras una dura entrada sobre Park Ji-Sung, una acción que el árbitro argentino Ángel Sánchez sancionó con tarjeta roja directa. Posteriormente, otra expulsión debilitó al conjunto luso: Beto vio la segunda amarilla en el minuto 68, lo que dejó a Portugal con nueve jugadores pocos minutos antes del gol surcoreano.

En el césped estuvieron por Portugal: Vítor Baía, Jorge Costa, Fernando Couto, Luis Figo, Joao Pinto, Pauleta (Jorge Andrade 68), Paulo Bento, Sergio Conceicao, Petit, Beto, Rui Jorge (Abel Xabier 71).

Por Corea del Sur: Lee Woon-Jae, Choi Jin-Cheul, Kim Nam-il, Yoo Sang-Chul, Kim Tae-Young, Seol Ki-Hyeon, Lee Young-Pyo, Ahn Jung-Hwan (Lee Chun-soo 90), Hong Myung-Bo, Park Ji-Sung, Song Chong-Gug.

De la decepción a la ilusión: así fue Alemania 2006

Con la aparición de Cristiano Ronaldo, los lusos ingresaron a las semifinales por segunda vez en la historia -crédito World Cup Goals/YouTube

En la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, la figura de Ricardo (portero de Portugal) emergió como un símbolo de nervios de acero y estrategia mental, cuando Portugal eliminó a Inglaterra en la tanda de penales de los cuartos de final tras igualar sin goles, consolidando un episodio que marcó a una generación y subrayó el peso del trauma psicológico en el fútbol de selecciones.

En declaraciones a la serie documental The Long Walk de FIFA+, el propio Ricardo ofrece una mirada inédita sobre la preparación psicológica que precedió a aquella épica tanda. El portero lusitano describe que la presión histórica acumulada sobre Inglaterra en este tipo de definiciones resultó ser un factor determinante para el desenlace. Ben Lyttleton, autor del libro “Once metros, arte y la psicología del penal perfecto”, también aporta en la serie:

“El trauma de los ingleses fue tan grande que sus rivales empezaron a jugar para conseguir llegar a los penales contra ellos”, y pone como ejemplo la estrategia consciente de la selección dirigida por Luiz Felipe Scolari en 2006.

Cuando Wayne Rooney fue expulsado a falta de 30 minutos del final, Portugal dispuso del hombre de más y del control emocional necesario para orientar el partido hacia los penales, según expone Lyttleton en The Long Walk. El enfoque luso apostó por el desgaste psicológico, priorizando la seguridad de la definición desde los once metros en vez de forzar la victoria en los minutos de ventaja numérica.

Ricardo relata en la serie su convencimiento previo:

“Si el partido llegaba a los penales, podríamos tener ventaja. Yo lo sabía. Los portugueses sabíamos, y yo aún más, que si el partido no estaba resuelto en ese momento, a medida que fuese pasando el tiempo íbamos a ir obteniendo alguna ventaja en ese aspecto de los penales, el psicológico”, recordó.

Un elemento adicional que fortaleció la actuación de Ricardo fue el meticuloso estudio de los lanzadores ingleses. De acuerdo con su propio testimonio en The Long Walk, el arquero anticipó que Frank Lampard sería el primer ejecutante por parte de Inglaterra, afirmando:

“Estoy absolutamente convencido de que el primer lanzador suyo va a ser Lampard, porque es el mejor lanzador de penales de la selección inglesa, y garantizo que yo voy a parar ese tiro”.

Ricardo desmenuzó cuidadosamente los hábitos de Lampard:

“El 80-90% de su forma de iba a ser como lo hacía muchas veces durante el año en la liga: lo más fuerte posible, arriba a la izquierda del portero. Era como él se sentía más seguro para lanzar, hacia su lado derecho”. La teoría coincidió con la práctica y el guardameta detuvo el disparo, aplicando el conocimiento adquirido en sus preparativos.

Una situación parecida se vivió cuando enfrentó a Steven Gerrard, también ejecutante habitual y seguro desde los once metros. El portero portugués expone su táctica:

“También lo sabía, también había visto muchísimas cosas, que Gerrard casi nunca cambiaba el sitio por el que tiraba. Lo conocí porque lo admiraba y por eso sabía que no iba a cambiar demasiado su forma de lanzar”.

La intervención de Ricardo resultó igualmente decisiva ante Jamie Carragher. Tras ejecutar su lanzamiento antes de la indicación arbitral, debió repetir el tiro cambiando de lado, lo que según palabras del propio arquero evidenció su nerviosismo en ese momento:

“Vi en su cara el terror de estar allí y de tener que lanzar de nuevo”.

En dicho Mundial Portugal terminó invicto en el Grupo D (zona en la cual también cayó en la cita de Corea y Japón 2002), pero que en esta ocasión compartiría con México, Angola e Irán.

Las principales figuras de la selección de Portugal en el Mundial de Alemania 2006 fueron:

Luís Figo : Capitán y referente del equipo, aportó liderazgo y experiencia. Venía de jugar en el Inter de Milán.

Cristiano Ronaldo : Con 21 años, disputó su primer Mundial como titular y mostró su potencial. Jugaba en el Manchester United.

Deco : Fue el organizador del mediocampo, clave en la generación de juego. Militaba en el FC Barcelona.

Maniche : Destacó por su despliegue y gol, siendo uno de los anotadores del equipo y un motor en el mediocampo.

Ricardo Carvalho : Defensa central que brindó seguridad en la zaga, jugador del Chelsea.

Ricardo : Portero titular, recordado por su actuación en la tanda de penales ante Inglaterra.

Simão Sabrosa : Aportó velocidad y desequilibrio por la banda, además de convertir goles importantes.

Pauleta : Delantero centro, máximo goleador histórico de Portugal en ese momento, jugaba en el Paris Saint-Germain.

Nuno Gomes: Alternó en la delantera, marcó en el partido por el tercer puesto.

Otros jugadores importantes fueron Costinha, Petit, Miguel, Nuno Valente, Paulo Ferreira y Tiago. El técnico era Luiz Felipe Scolari.

Fase de Grupos (Grupo D)

11 de junio de 2006 : Portugal 1-0 Angola (Goleador: Pauleta)

17 de junio de 2006 : Portugal 2-0 Irán (Goleadores: Deco, Cristiano Ronaldo)

21 de junio de 2006: Portugal 2-1 México (Goleadores: Maniche, Simão Sabrosa)

Portugal sumó 9 puntos, con 5 goles a favor y 1 en contra. Clasificó como primero de grupo.

Octavos de final

25 de junio de 2006: Portugal 1-0 Países Bajos (Goleador: Maniche)

Partido recordado por su dureza, con 16 tarjetas amarillas y 4 expulsiones.

Cuartos de final

1 de julio de 2006: Portugal 0-0 Inglaterra (Portugal ganó 3-1 en penales)

No hubo goles en el tiempo regular ni en la prórroga. Portugal avanzó tras una tanda de penales.

Semifinal

5 de julio de 2006: Francia 1-0 Portugal (Goleador: Zinedine Zidane, de penal)

Portugal no logró igualar el marcador y quedó fuera de la final.

Partido por el tercer puesto

8 de julio de 2006: Alemania 3-1 Portugal (Goleador de Portugal: Nuno Gomes)

Alemania se adelantó con goles de Bastian Schweinsteiger (2) y un autogol de Petit. Nuno Gomes descontó para Portugal.

Cuando juegan Colombia y Portugal

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, compañeros y amigos en el Real Madrid, se reencontrarán en el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Reuters

El partido entre Colombia y Portugal se jugará el 27 de junio de 2026, a partir de las 6:30 p. m. en el estadio Hard Rock Café, de Miami.