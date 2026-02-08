No son solo boletos y hoteles, hay gastos extra que se deben tener en cuenta para el Mundial 2026: colombianos necesitarán varios millones

El MetLife Stadium de Nueva York será una de las sedes más costosa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Vincent Carchietta-USA TODAY Sports/File Photo

La Copa Mundial de Fútbol 2026 presentará nuevos y significativos gastos para los que deseen acompañar a la selección Colombia en Estados Unidos, México y Canadá. Las nuevas disposiciones, que incluyen cobros adicionales en aspectos antes gratuitos o de menor costo, anticipan que vivir la experiencia futbolística en Norteamérica será la más costosa hasta la fecha.

Un punto de inflexión emerge a raíz del reciente anuncio respecto a los Fan Zones de Nueva York/Nueva Jersey, donde, según el portal oficial de la sede, el acceso ya no será libre: el ingreso tendrá un costo de 12,50 dólares por persona. Este cobro representa un quiebre histórico, dado que los Fan Fest, desde Alemania 2006, funcionaban como espacios abiertos y accesibles para quienes no contaban con entradas a los estadios.

La Copa Mundial de la FIFA se jugará del 11 de junio al 19 de julio - crédito REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Hasta ahora, solo dicha sede, donde Colombia no tiene partidos confirmados salvo en caso de que juegue una eventual final de la Copa del Mundo, ha comunicado oficialmente la medida, lo que incrementa la incertidumbre sobre si se replicará en otras ciudades anfitrionas. La FIFA no ha realizado aclaraciones públicas.

La escalada de gastos no se detiene en la tarifa de ingreso a los eventos públicos. Otro costo relevante recae en los que decidan arribar a los estadios en vehículo propio. Las tarifas de estacionamiento oscilarán entre 75 y 175 dólares por jornada, es decir, más de 500.000 pesos colombianos. Este monto supera ampliamente los valores habituales observados en partidos internacionales durante encuentros de la Selección Colombia.

De acuerdo con la FIFA, únicamente los portadores de boletos podrán comprar pases de estacionamiento, obligados a utilizar el mismo correo electrónico registrado en la adquisición de las entradas. Cualquier discrepancia en los datos podría resultar en la cancelación del pase.

El estadio Hard Rock de Miami será la sede del partido de Colombia ante Portugal, el más demandado en la fase de grupos - crédito Geoff Burke-USA TODAY Sports/File Photo

En paralelo, la FIFA ofrece los denominados paquetes de hospitality, que garantizan servicios premium a precios exclusivos. En Houston estos paquetes fluctúan entre 10.375 y 24.900 dólares, mientras que en Nueva York/New Jersey el costo puede llegar hasta 73.200 dólares. Estos costos incluyen entradas privilegiadas, gastronomía de alto nivel y diversas opciones de entretenimiento, disponibles tanto para partidos individuales como suites privadas, en las tres sedes del certamen.

El desembolso adicional se extiende a los servicios de alimentos y bebidas. Aunque aún no se han publicado cifras exactas para 2026, se estima, a partir de ediciones anteriores, que una bebida puede costar entre 15 y 120 dólares, dependiendo de la zona del estadio y el tipo de producto seleccionado. Algunas marcas, además, ofrecerán incentivos para quienes entreguen envases reciclables, una iniciativa que busca fomentar hábitos sostenibles entre los asistentes.

Estas son las sedes de los partidos de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Colombia quedó sorteada en el grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

El sorteo realizado en Washington D.C. definió que la Selección Colombia, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, formará parte del Grupo K en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo programado del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. En esta fase, sus rivales serán Portugal, Uzbekistán y el equipo que obtenga el cupo a través del repechaje intercontinental.

Grupo K

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México - 9:00 p. m.

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.

23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - 9:00 p. m. - Guadalajara

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami - 6:30 p. m.

27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.