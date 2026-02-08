Jhon Arias recibe emotiva bienvenida de Richard Ríos en Palmeiras: “¡Estamos juntos en esto!“

En portugués, el exjugador del Verdao le envió unas palabras de apoyo a su compatriota que arriba al club paulista procedente del Wolverhampton Wanderers de Inglaterra - crédito @palmeiras/Instagram

El reciente anuncio del fichaje de Jhon Arias por parte del Palmeiras procedente del Wolverhampton Wanderers es una de las noticias más destacadas en el cierre del mercado de fichajes.

El colombiano, que se hizo notar en el panorama internacional por su desempeño con Fluminense, regresó al fútbol brasleño luego de los malos resultados y la poca continuidad en los Wolves, que actualmente están en el fondo de la tabla de la Premier League y son candidatos al descenso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, la controversia tampoco ha faltado con esta transferencia, puesto que los hinchas de Fluminense se mostraron molestos con Arias, que en el pasado aseguró que no usaría otra camiseta en el fútbol brasileño aparte de la del Tricolor. Eso sí, entre los simpatizantes del Verdao la emoción es total.

Esta expectativa trascendió hasta el punto que un viejo conocido de Palmeiras, Richard Ríos, le envió un mensaje de bienvenida a Arias, que fue compartido en las cuentas oficiales del club.

Rios jugó con Palmeiras entre 2023 y 2025, siendo uno de los jugadores clave en el título del Brasileirao de 2023 - crédito Caean Couto/Reuters

El volante de contención actualmente en Benfica y recuperándose de una lesión que lo tiene alejado de las canchas desde mediados de enero, se pronunció en portugués para que la hinchada no tuviese duidas sobre el cariño y admiración que siente por su compañero en la selección Colombia.

“¡Hola Jhoncito! Hermano, solo pasaba para desearte mucha suerte. Que Dios te bendiga. Que tú y tu familia sean muy felices, como yo. Sí, ten por seguro que te unes a una familia y un grupo espectaculares. Así que te deseo todo lo mejor, tanto para ti como para el club. Y si necesitas algo, solo envía un mensaje. Un abrazo fuerte, ¡estamos juntos en esto!“, expresó en la grabación.

Jhon Arias se pronunció sobre sus comentarios pasados sobre no jugar en otro equipo fuera de Fluminense

El atacante colombiano se despidió del Wolverhampton-crédito @jhonariasa/Instaghram

En la mañana del sábado 7 de febrero, el atacante publicó un mensaje en sus historias de Instagram escrito en portugués, en el que hizo una referencia a sus palabras afirmando que no jugaría en otro equipo de Brasil aparte de Fluminense, en vista del malestar que generó entre la parcialidad del equipo carioca.

“Vivo un momento importante de mi carrera. Sé del peso de mis palabras, de lo que digo y pienso. Al mismo tiempo, la vida y el fútbol son muy dinámicos. Considerando lo que era posible en este momento, y lo que estaba en mis manos, necesitaba tomar decisiones. Ahora empieza un nuevo capítulo en mi vida y mi carrera, agradeciendo siempre a los que realmente me apoyan", expresó en sus historias de Instagram.

Los colombianos que pasaron por el Verdão

Un total de 13 jugadores nacionales han vestido los colores de Palmeiras a lo largo de su historia. Entre ellos se incluyen algunas de las leyendas más importantes del balompie en el país. A continuación, un recuento de los jugadores más destacados tanto en la rama masculina como en la femenina:

Masculinos

Freddy Rincón (1993-1994, 1996)

El “Coloso de Buenaventura” abrió el camino para los colombianos en Palmeiras. Con ellos ganó el Brasileirão 1993 y el Paulista 1994. Más tarde jugó en Napoli y Real Madrid, y regresó al Brasileirao para vestir los colores del Corinthians.

Harold Lozano (1995)

El lateral tuvo un paso breve de poco más de dos meses, antes de continuar su carrera en Georgia, España y México.

Faustino Asprilla (1999-2000)

El “Tino” arribó al Verdão tras culminar su periplo por Europa. Con el club disputó la final de la Copa Libertadores 2000, donde su cobró en la tanda de tiros penaltis fue atajado por Óscar Córdoba.

León Darío Muñoz (2001-2005)

Es el delantero con el mayor número de partidos y goles entre los colombianos en Palmeiras. Ganó la Serie B en 2003.

Carlos Castro (2003)

El antioqueño llegó para reforzar la delantera y formar pareja con León Darío Muñoz, pero a mitad de temporada fue despedido junto a otrs jugadores por malos resultados.

Pablo Armero (2009-2010)

El lateral izquierdo llegó procedente de América de Cali, disputando un total de 79 partidos antes de ser transferido a Udinese de Italia.

Yerry Mina (2016-2017)

Defensor central que dejó huella por su rendimiento y goles. Ganó el Brasileirão en 2016 y fue transferido a Barcelona.

Miguel Borja (2017-2019)

El delantero llegó desde Atlético Nacional, donde levantó la Copa Libertadores de 2016. Jugó 111 partidos y marcó 36 goles, ganando el Brasileirão 2018.

Iván Angulo (2019)

Llegó como promesa, pero solo disputó un partido con el primer equipo antes de ser cedido a otros clubes.

Eduard Atuesta (2022-2023)

Volante que jugó 60 partidos y ganó la Recopa Sudamericana, el Brasileirão 2023 y la Supercopa de Brasil.

Richard Ríos (2023-2025)

El oriundo de Vegachí se destacó porque en su paso ganó la Serie A de Brasil (2023), y dos campeonatos Paulistas (2023 y 2024)

Femenino

Yoreli Rincón (2024)

Volante experimentada que llegó al equipo femenino tras su paso por Atlético Nacional.

Katherine Tapia (2023-actualidad)

Tapia llegó proveniente del Santiago Morning de Chile, y tras un paso destacado en el fútbol colombiano en Atlético Nacional, América de Cali e Independiente Santa Fe.