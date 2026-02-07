Dimayor definió los horarios y fechas de la primera jornada de la Liga Femenina BetPlay: habrán tres duelos destacados

Cali es el actual campeón del fútbol colombiano-crédito Mariano Vimos/Colprensa

La Liga Femenina 2026 arranca el 12 de febrero con la presencia de 16 clubes, un calendario extenso y la novedad de una jornada de clásicos en su novena fecha.

El certamen se extenderá durante aproximadamente ocho meses y culminará en septiembre, consolidando este torneo como uno de los más prolongados y competitivos del fútbol colombiano femenino.

Partidos como Cali vs. Medellín, América vs. Junior y Once Caldas vs. Santa Fe son los más destacados de la jornada-crédito Dimayor

El actual campeón, Deportivo Cali, inicia la defensa de su título aspirando a lograr su primer bicampeonato, a pesar de haber perdido figuras clave como Luisa Agudelo (transferida al San Diego Wave de Estados Unidos) y Paola García (ahora jugadora del Corinthians de Brasil).

El equipo mantiene en su plantilla a jugadoras relevantes como Ingrid Guerra y Kelly Caicedo e incorporó a Karla Viancha, además de retener al entrenador Jhon Alberto Ortiz, factores que buscarán asegurar la estabilidad competitiva del club.

12 de febrero de 2026

Atlético Nacional vs. Fortaleza

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Hora: 5:00 p. m.

13 de febrero de 2026

América de Cali vs. Junior de Barranquilla

Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 5:00 p. m.

14 de febrero de 2026

Deportivo Cali vs. Independiente Medellín

Estadio: Deportivo Cali

Hora: 3:30 p. m.

15 de febrero de 2026

Inter de Palmira vs. Inter de Bogotá

Estadio: Francisco Rivera Escobar de Palmira

Hora: 3:00 p. m.

Once Caldas vs. Santa Fe

Estadio: Palogrande de Manizales

Hora: 3:00 p. m.

16 de febrero de 2026

Millonarios vs. Orsomarso

Estadio: Metropolitano de Techo

Hora: 3:00 p. m.

Real Santander vs. Atlético Bucaramanga

Estadio: Villa Concha de Piedecuesta

Hora: 3:00 p. m.

Llaneros vs. Deportivo Pasto

Estadio: La Esperanza de Villavicencio

Hora: 4:00 p. m.

América de Cali también se perfila como protagonista al confirmar el retorno de la máxima goleadora histórica de la Selección Colombia, Catalina Usme, quien se sumará al equipo para esta temporada. Además, retorna Andrés Usme al banquillo del club, técnico que ya llevó al América de Cali a un campeonato nacional y a disputar una final de la Copa Libertadores femenina.

Los equipos bogotanos debutarán ante Once Caldas y Orsomarso

Las rojas quedaron eliminadas de la final de la Liga BetPlay - crédito @americadecali / X

Independiente Santa Fe será el primer equipo de Bogotá que tendrá acción: jugará el 15 de febrero de 2026 a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Palogrande de Manizales.

Por los lados de Millonarios, jugará el 16 de febrero de 2026 a partir de las 3:00 p. m. ante Orsomarso en el estadio Metropolitano de Techo.

Así será el sistema de competición

Deportivo Cali es el equipo con más títulos ganados en el fútbol femenino en Colombia - crédito Colprensa

El sistema de competición comprenderá una fase de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta. Los ocho equipos mejor clasificados avanzarán a los cuadrangulares, seguidos por semifinales en las que los líderes de cada grupo se enfrentarán por un lugar en la final, donde se disputará el título de campeón de la Liga Femenina 2026.

El anuncio de los horarios y enfrentamientos de la primera fecha, junto con los regresos y fichajes, contribuye a la expectativa entre aficionados y especialistas sobre el desarrollo del campeonato. La Liga Femenina 2026 estará marcada tanto por el regreso de figuras emblemáticas como por el interés generado por su novedoso formato y la disputa de la fecha de clásicos, prevista para la fecha nueva de la Liga BetPlay.

Este fue el equipo ideal de la Liga Femenina BetPlay, según Acolfutpro

Con la presencia de Luisa Agudelo (portera de la selección Colombia Sub-20), los mismos futbolistas definieron al once ideal - crédito @acolfutpro / X

La gala anual de Acolfutpro en Bogotá celebró la excelencia del fútbol colombiano al conceder el reconocimiento al once ideal masculino y femenino de la Liga BetPlay 2025, seleccionados por el voto directo de los propios futbolistas.

En la rama femenina, el protagonismo lo tuvo Deportivo Cali, reciente campeón de Colombia, que sumó cinco representantes en el once: Luisa Agudelo, Kelly Caicedo, Paola García, Ingrid Guerra y Valerin Loboa. Además, el director técnico Jhon Alber Ortiz fue distinguido por su labor en el equipo.

Portero: Luisa Agudelo

Defensores: Carolina Arias, María Nela Carvajal, Kelly Caicedo, Viviana Acosta

Mediocampistas: Sara Martínez, Paola García, Daniela Garavito

Delanteros: Mariana Zamorano, Ingrid Guerra, Valerin Loboa

Director técnico: Jhon Alber Ortiz