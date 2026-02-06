Luis Javier Suárez fue protagonista y villano en la clasificación a la semifinal de la Copa de Portugal para Sporting Lisboa

Luis Suárez jugará las semifinales de la Copa de Portugal ante el Porto - crédito Pedro Nunes / REUTERS

El Sporting de Lisboa avanzó a las semifinales de la Copa de Portugal tras imponerse al AVS por 3-2 en un encuentro definido en la prórroga, en el que la clasificación quedó asegurada gracias al gol de Geny Catamo en el minuto 117. El equipo luso enfrentará ahora al Oporto

En una fase crítica del partido, Luis Javier Suárez tuvo un papel relevante. Su participación generó impacto en el desarrollo del marcador, aunque uno de sus tantos fue anulado por fuera de juego durante la prórroga. Esta acción resultó clave en el tramo final y mantuvo la tensión hasta el desenlace.

Este fue el momento cuando el goleador del Sporting se lamenta por la lesión del defensor de AVS - crédito @sporttvportugal / X

Pero no todo fue alegría para Suárez: el delantero colombiano Luis Javier Suárez se convirtió en foco de atención durante los cuartos de final de la Copa de Portugal, después de un desafortunado episodio que marcó el partido entre el Sporting Lisboa y el AVS.

El jugador se mostró visiblemente afectado tras una acción fortuita en la que el francés Antoine Baroan sufrió una grave fractura en la pierna, lo que obligó a detener el encuentro y conmocionó a todos los presentes en el campo.

Al producirse la dura lesión, al minuto 56 de partido, el primero en reaccionar fue el propio Suárez, quien quedó «inconsolable». Varios de sus compañeros se acercaron para tranquilizarlo, subrayando que el golpe no obedecía a intención alguna sino que resultó de la dinámica propia de la disputa del balón. Baroan, quien fue incorporado recientemente al AVS, debió abandonar el terreno de juego en camilla cuando apenas debutaba con el equipo.

El ambiente en el estadio cambió de inmediato tras la jugada. Tanto jugadores como cuerpo técnico se mostraron consternados ante la imagen de la pierna de Baroan «doblada».

La preocupante escena puso en evidencia la crudeza de la lesión y el impacto psicológico que tuvo en quienes presenciaron el incidente.

Después del incidente, el atacante colombiano dejó un mensaje de apoyo al defensor francés, expresando su solidaridad y apoyo:

“Siento profundamente la lesión de Baroan. Fue un momento difícil que me dejó devastado. Le deseo toda la fuerza del mundo para su recuperación”, dijo.

El samario se pronunció tras lo ocurrido - crédito @luissuarez.26 / Instagram

Porto y Sporting de Lisboa se verán las caras en la final de la Copa de Portugal

Sporting y Porto se verán las caras en las semifinales de la Copa de Portugal - crédito Pedro Nunes / REUTERS

El Sporting aseguró su clasificación a las semifinales de la Copa de Portugal tras imponerse 3-2 al AVS en una definición agónica que necesitó tiempo suplementario. Con este resultado, los leones se enfrentarán a Porto en la próxima ronda. El partido, que se disputó la noche del miércoles en Alvalade, puso al equipo local al límite y solo la perseverancia y los destellos individuales permitieron su avance.

La tensión marcó la prórroga. El AVS resistió gracias a la intervención excepcional de Bertelli, quien evitó varios goles claros, incluido un disparo de Suárez casi sobre la línea. El silencio dominó las gradas de Alvalade durante muchos tramos, hasta que, a los 117 minutos, Geny Catamo rompió la igualdad con un potente tiro que dio alivio al estadio y garantizó la victoria del Sporting.

Desde el arranque, el Sporting asumió el control, forzando a un AVS replegado, volcado a defenderse y aprovechar las pocas posibilidades al contragolpe. Los locales generaron varias ocasiones, como un remate de Trincão a los 20 minutos que pasó junto al poste, y mostraron una superioridad nítida, aunque el primer gol se hizo desear.

La ventaja llegó a los 29 minutos. Luís Guilherme marcó su primer gol con la camiseta 31 tras recibir por la derecha de Hjulmand, perfilarse hacia el medio y rematar con precisión al segundo palo. La jugada, en la que intervino decisivamente Daniel Bragança, abrió la cuenta para el Sporting antes del descanso, que pudo haber ampliado la diferencia en esa primera mitad.

Nada más comenzar la segunda parte, el Sporting amplió la ventaja. Suárez, con oportunismo y técnica, anotó el 2-0 de tacón luego de una combinación por la izquierda entre Trincão y Mangas. El partido parecía encaminado, pero la Copa de Portugal exigió concentración hasta el final.

El AVS recortó distancias a los 63 minutos gracias a un penal transformado por Algobia. El tanto revitalizó a los visitantes y sumió al Sporting en la incertidumbre. El cierre fue de máxima presión emocional y, en una jugada de descuento, el veterano Nêne ejecutó un segundo penal con precisión, forzando la prórroga.

El alargue mantuvo el suspense hasta el desenlace. El Sporting insistió y acumuló numerosas llegadas, pero debió esperar hasta el minuto 117 para celebrar. El gol de Geny Catamo, con una acción individual por banda y un disparo imposible para el portero, desató la euforia y selló una clasificación sufrida pero decisiva para los leones.

El partido de ida se jugará en el estadio José Alvalade, el 3 de marzo de 2026 a las 3:45 p. m., mientras que el encuentro de vuelta se jugará en el estadio do Dragão, a fecha por confirmar.