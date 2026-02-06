Iván Mejía y Hernán Pelaéz regresan a los medios de comunicación: estos son los nuevos proyectos de los referentes del periodismo deportivo en Colombia

Los comentaristas que hicieron parte de El Pulso del Fútbol volverán a los micrófonos en sus nuevos proyectos deportivos - crédito Diego Pineda / Colprensa - @EugenioBaena / X

A poco más de cuatro meses (125 días) a que se lleve a cabo la edición número 23 de la Copa Mundial de la FIFA México-Estados Unidos-Canadá 2026, el periodismo deportivo a nivel nacional anuncia regresos inesperados.

En la radio deportiva de Colombia durante la década del 2000 y 2010, la presencia de Hernán Peláez e Iván Mejía en el programa de El Pulso del Fútbol de Caracol Radio (y que hoy se mantiene con Steven Arce y César Augusto Londoño) marcó una época importante para analizar, comentar y aprender sobre fútbol nacional e internacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El histórico director técnico de la selección Colombia habló acerca del futuro de James Rodríguez - crédito Diego Pineda / Colprensa

Por una parte, el 6 de febrero de 2026 se anunció a través de los canales de La FM, en el programa matutino, que Hernán Peláez y Martín de Francisco participarán en un programa deportivo, estilo similar al que hacía en Peláez y De Francisco en la W Radio (emisora que cerró por motivos corporativos en 2025).

El anuncio lo realizó Juan Lozano, explicando su hoja de vida:

“Tenemos una noticia que nos llena de alegría y es que podemos decirle con toda la satisfacción y la ilusión que el maestro Hernán Peláez se suma a esta casa periodística de La FM, una de las personas que ha hecho más grande el periodismo deportivo radial de Colombia, y llega con Martín de Francisco”, dijo Lozano.

El excomentarista habló sobre un posible regreso a los medios de comunicación en su cuenta de X - crédito Agradable y Claro - Rafael Villegas / YouTube

Por otra parte, el mismo día el Sistema de Medios Públicos RTVC también anunció la llegada de Iván Mejía y Gustavo “Tato” Sanint a las transmisiones radiales.

El director de la sección de Deportes de Radio Nacional, Carlos Orduz, presentó de la siguiente forma al comentarista caleño de 75 años:

“En el IBC de París (Centro Internacional de Prensa) al lado de Radio Nacional, estaba la BBC de Londres, a un costado, la RTVE, al frente la RAI, y estaban allí, y nosotros estábamos ahí, y este año estaremos en el IBC que estará ubicado en Dallas, y puedo confirmar que tendremos tres equipos de trabajo en Estados Unidos: uno que seguirá a la selección Colombia (con Tato e Iván), y transmitiremos 60 partidos en esta señal", dijo Orduz.

Las palabras del compañero de Iván Mejía: Gustavo “Tato” Sanint

El experimentado narrador pereirano volvió para estar presente en los partidos del fútbol profesional colombiano-crédito @tatosanint/Instagram

Justamente, después de la presentación de Carlos Orduz al equipo de radio, Mejía detalló que se siente agradecido por la oportunidad que le dio el Sistema de Medios Públicos de Colombia:

“Estoy conmovido porque cuando uno toma decisiones —como la de retirarse durante tanto tiempo, ocho años— y alguna persona, a través de su poder de convicción, logra invitarlo a acompañarlo en un proyecto tan lindo como este, eso me llena de orgullo y de placer. Quiero decir que gracias a Hollman Morris estoy otra vez listo para ir al frente. Me siento como el nueve que se vuelve a poner la camiseta sabiendo que sabe hacer goles”, afirmó Mejía.

Por otra parte, el compañero de fórmula de Iván Mejía, el narrador Tato Sanint se mostró conmovido por volver a trabajar con su antiguo colega en Caracol Radio:

“Por esta invitación quiero agradecer. Todo este proceso ha sido maravilloso, con toda la emoción de poder estar en un escenario, en un estadio, y relatar y comentar al lado de un grande como Iván Mejía, una prenda de garantía para analizar un partido de fútbol. Y lo mejor, en esta casa, Radio Nacional de Colombia, que vale muchos goles y los estaremos llevando a todo el país a través de 74 frecuencias en todo el territorio nacional. En cualquier rincón, Radio Nacional de Colombia tendrá un sentimiento mundial que hoy está aquí presente por Iván y este servidor”, dijo.