Carlos Antonio Vélez celebra el discurso de Luis Javier Suárez y exige autocrítica para la selección Colombia: “Contundente”

El comentarista apoyó las palabras de Luis Javier Suárez en su exigencia de soñar con ganar la Copa del Mundo- crédito Jesús Aviles/Infobae

El periodista Carlos Antonio Vélez cuestionó este sábado la tendencia a elogiar la mediocridad en el fútbol colombiano, utilizando como referencia las declaraciones del delantero Luis Javier Suárez, figura de la selección Colombia, que recientemente expresó su ambición de llegar lejos con la selección nacional en el Mundial de 2026.

Por este motivo, el analista habló sobre las declaraciones que entregó Suárez al programa Despierta Win, el 30 de enero de 2026, y mostró su acuerdo con lo dicho por la figura del Sporting de Lisboa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El comentarista se mostró a favor de lo que dijo el goleador del Sporting de Lisboa-crédito @velezfutbol/X

Vélez, a través de su cuenta en X, elogió la actitud del jugador y criticó la costumbre de aplaudir logros menores:

“Habla como juega. Contundente y clarito. El día que haya menos alabanza a la mediocridad, el día que no se aplauda ni se respalde cualquier minucia y que el elogio se gane y no se regale ni se mendigue… ese día... ese día será verdaderamente glorioso porque le ganaremos a cualquiera en cualquier escenario. Hay que llegar a ese punto contra quien sea conformista y se oponga”.

Qué dijo Luis Javier Suárez

Luis Javier Suárez explicó que Colombia debe buscar todo para ganar el Mundial-crédito Rita Franca/REUTERS

Las declaraciones de Vélez surgen después de que Suárez, atacante de la selección Colombia, manifestara en una entrevista con el programa Despierta Win, de Win Sports, el 30 de enero, después de expresar su deseo de que el equipo nacional adopte una mentalidad ganadora y no se conforme con pequeñas metas. El futbolista enfatizó que, de cara al Mundial de 2026, el objetivo debe ser claro:

“Hay que tener la mentalidad de ir hasta el último día”. Esta postura fue recibida con entusiasmo por Vélez, y trasladó la conversación a un plano más amplio sobre el estado del fútbol en el país.

El periodista, conocido por su estilo directo y crítico, utilizó la red social para señalar que la cultura del elogio inmerecido ha frenado el crecimiento deportivo en Colombia. Según Vélez, solo cuando se valore el esfuerzo real y los triunfos auténticos, el país estará en condiciones de competir al máximo nivel en cualquier escenario internacional.

“Ese día será verdaderamente glorioso porque le ganaremos a cualquiera en cualquier escenario”, insistió. La frase se ha vuelto eco entre seguidores y analistas, quienes interpretan el mensaje como una invitación a la autocrítica constructiva.

Luis Suárez ha jugado 31 partidos con Sporting Lisboa, ha marcado 24 goles y ha dado 5 asistencias - crédito Sporting Lisboa

En la entrevista publicada por el programa Despierta Win, Suárez detalló su evolución como futbolista y la importancia de mantener una actitud ambiciosa. El delantero, que milita en el fútbol español, remarcó que la selección no debe limitarse a participar, sino a buscar el protagonismo absoluto en la Copa del Mundo.

“No hay que conformarse con llegar, sino aspirar a lo más alto”, declaró Suárez, reflejando una visión que Vélez considera fundamental para el futuro del equipo nacional.

El contexto de estas declaraciones coincide con el buen momento que atraviesa la selección Colombia en las eliminatorias sudamericanas. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo ha mostrado solidez en sus últimas presentaciones, lo que ha elevado las expectativas de la afición y de los propios jugadores. Sin embargo, para Vélez, el verdadero salto de calidad dependerá de un cambio cultural que trascienda lo deportivo.

“Hay que llegar a ese punto contra quien sea conformista y se oponga”, reiteró en su publicación.

Así se jugarán los partidos del Mundial de 2026

- crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Grupo K

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México - 9:00 p. m.

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.

23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - 9:00 p. m. - Guadalajara

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami - 6:30 p. m.

27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.