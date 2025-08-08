León de México entró en crisis y James Rodríguez pagaría las consecuencias: se acabaría el proceso con una dura salida

James Rodríguez está sufriendo por el mal momento en León, que tomaría duras decisiones para el Torneo Apertura 2025 - crédito Club León

Se agrava la crisis de resultados en León de México, que comenzó en marzo tras el anuncio de la descalificación del Mundial de Clubes, convirtiéndose en un golpe psicológico y emocional que provocó una mala racha que sigue hasta hoy, por las eliminaciones en el torneo Clausura y la Leagues Cup.

El equipo de James Rodríguez no seguiría más con su actual proyecto, que inició en enero de 2025 con una serie de contrataciones para reforzar la plantilla del técnico Eduardo Berizzo, del que se esperaba un buen desempeño en la “Fiera” por su experiencia internacional.

Queda por saber qué pasará con el volante colombiano, al que se le termina el contrato en diciembre de 2025, hasta ahora empezaron los diálogos para definir si conviene seguir con el cafetero para 2026, más allá de ser el capitán, o lo dejarán como agente libre en el mercado invernal.

Se vendría una dura despedida en León

La posible llegada de Martín Anselmi al banquillo del León no solo reconfiguraría el rumbo del club en la Liga MX; también abriría interrogantes sobre el futuro de James Rodríguez en la plantilla, al que le quedan menos de cinco meses de vínculo en la institución “Esmeralda”.

La incertidumbre se instala en torno al rol que podría ocupar el mediocampista colombiano bajo la dirección de un nuevo entrenador, especialmente porque, según la información de El Universal, la dirigencia considera a Anselmi como uno de los principales candidatos para reemplazar a Eduardo Berizzo si la situación deportiva no mejora en los próximos compromisos.

Eduardo Berizzo, técnico de León, estaría al borde del despido por los malos resultados en Liga MX y la Leagues Cup - crédito Club León

La presión sobre Berizzo se intensificó tras la reciente eliminación del León en la Leagues Cup, en la que el equipo cayó por la mínima diferencia ante el Columbus Crew (1-0), que no solo significó la despedida del torneo internacional sin haber sumado puntos; de ese modo agudizó la crisis de resultados que atraviesa el club.

El inicio de temporada ha sido adverso tanto en el plano local como internacional, y la falta de respuestas colectivas e individuales ha puesto en entredicho la continuidad del técnico argentino, que apenas ha ganado dos juegos en 15 presentaciones en todas las competencias.

Martín Anselmi viene de dirigir al Porto, equipo en el que fue eliminado en fase de grupos del Mundial de Clubes - crédito Susana Vera/REUTERS

El nombre de Anselmi resurge con fuerza, pese a su polémica salida del Cruz Azul, en el que dirigió a los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta. Aunque su ciclo en el club celeste terminó envuelto en controversias, su propuesta futbolística dejó una impresión positiva en algunos sectores y posteriormente asumió un breve paso por el Porto, que concluyó abruptamente tras una floja actuación en el Mundial de Clubes.

¿Qué pasará con James Rodríguez?

La posible llegada de un nuevo entrenador genera dudas sobre la situación de James Rodríguez. Desde su incorporación al León en el primer semestre de 2025, el mediocampista ha registrado 23 partidos disputados entre la Liga MX y torneos internacionales, con un total de 1.786 minutos en cancha.

Durante ese periodo, el colombiano ha marcado tres goles y siete asistencias. Aunque estos números reflejan un rendimiento aceptable, la influencia de James en el juego no ha alcanzado el nivel de protagonismo que se esperaba, lo que incrementó la presión tanto de la afición como de los medios especializados.

James Rodríguez está atento a lo que pasará en León por lo que queda de 2025, por el posible cambio de técnico - crédito Aaron Doster/Imagn Images

El León tendrá una nueva oportunidad para revertir su presente el lunes 11 de agosto, cuando reciba a Monterrey por la cuarta jornada de la Liga MX. El encuentro, programado para las 8:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio Nou Camp, podría resultar determinante tanto para el futuro inmediato del equipo como para la permanencia de Berizzo en el banquillo por lo que queda del año.