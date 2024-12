Excampeón con Atlético Nacional reveló la clave para vencer a Millonarios en cuadrangulares de Liga BetPlay

Millonarios viene de ganarle por 2-1 al Atlético Nacional en El Campín - crédito Colprensa

Atlético Nacional le apunta a darle vuelta a la situación en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, pues luego de llevar puntaje perfecto en la segunda jornada, cayó ante Millonarios en Bogotá, perdió el liderato del grupo A y se ve obligado a ganar en Medellín.

Por esa razón, uno de los ídolos del equipo verde reveló la manera en que se le puede ganar al cuadro azul en la capital antioqueña, aprovechando su experiencia en esa clase de encuentros y las cualidades de la plantilla dirigida por el mexicano Efraín Juárez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De otro lado, el exjugador habló acerca de Marino Hinestroza, el atacante que es criticado fuertemente por su celebración calificada como provocadora por su gol ante Millonarios, que se está convirtiendo en un problema recurrente en la institución Verdolaga en el segundo semestre.

“La constancia va a ser no equivocarse”

Luego del encuentro en El Campín, el técnico Efraín Juárez aceptó que el verde perdió por errores puntuales en zona defensiva, por equivocaciones de sus jugadores que permitieron las anotaciones de Leonardo Castro y David Mackalister Silva, este último cuando el duelo estaba 1-1 en el minuto 84.

Para el exjugador Farid Díaz, la clave para que Nacional le gane al Embajador será en la presión en campo contrario y la concentración: “Tienen que meter a Millonarios detrás del arco, eso es lo primordial y la constancia va a ser no equivocarse y tener tranquilidad”.

Farid Díaz, exjugador de Atlético Nacional, criticó la manera como se maneja la nómina para la temporada 2024 - crédito Colprensa

Sin embargo, el exlateral izquierdo aceptó que la baja de Andrés Román por expulsión será delicada en el verde: “Sabemos que es un lateral con gol y que aporta mucho tanto defensivamente como en ofensiva, pero hay jugadores que lo pueden suplir, eso hace que sea un equipo grande y claro que hará falta, pero hay varios que se están preparando para la oportunidad”.

Díaz, que consiguió 12 títulos el club antioqueño, también destacó el trabajo de Efraín Juárez en estos tres meses: “Los técnicos que ha tenido Nacional no han sido malos, a veces es culpa de los jugadores y eso afecta al equipo y como siempre he dicho jugadores malos no hay. A veces el fútbol que uno quiere no sale, pero la gente lo entiende y este Nacional ha encontrado la vuelta”.

Este fue el momento en que David Ospina falló en un rechazo y terminó en el segundo gol de Millonarios, que ganó 2-1 sobre Nacional - crédito Colprensa

De otro lado, el exdefensor no se atrevió a dar un favorito entre los dos conjuntos para clasificar en cuadrangulares: “El nivel futbolístico entre Millonarios y Nacional es muy bueno y pueden estar en la final, al igual que Pasto, que tiene un juego interesante. Pienso que Nacional no debe estar pensando en eso, pero los dos grupos están parejos y en el otro lado veo fuerte al Tolima”.

“Al que no le pase, que no viva entonces”

Farid Díaz también se refirió al caso de Marino Hinestroza por su celebración ante los hinchas de Millonarios, defendiendo al jugador y asegurando que es un detalle al que no le deberían prestar atención, sobre todo porque era en un partido de alta tensión.

El futbolista desató la polémica tras su celebración y provocó una discusión con la hinchada y los jugadores de Millonarios-crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Eso lo tiene que dejar uno al lado y preocuparse de lo que uno está haciendo, que es ganar y no es excusa, si no hay tensión, empaque y vámonos. A veces uno se molesta como lo que pasó con Berrio en la semifinal de la Copa, pero eso no puede pasar el dejarse llevar por la emoción y al que no le pase que no viva entonces”, dijo.

Sobre el encuentro en Bogotá, Díaz resaltó que “es un clásico que estuvo muy bueno, pensé que Nacional iba a ganar, jugó muy bien y equivocaciones siempre va a haber. Aún queda la vuelta y la responsabilidad está en ellos, me gustó mucho Marino y la verdad no sé si fue justo o no, pero fue un buen encuentro”.