A la hinchada colombiana no le gustó que ‘el bellaco’ entonara el himno ante Chile: lluvia de memes y críticas

La selección colombiana sorprendió con una camiseta diferente en el partido contra Chile - crédito montaje Infobae

En la décima jornada de las eliminatorias al mundial 2026, la selección colombiana se presentó en el Estadio Metropolitano de Barranquilla para medirse contra Chile, un partido que desde el inicio prometía ser inusual. Los jugadores de la Tricolor saltaron al terreno de juego con una camiseta diferente a la que tradicionalmente se les conoce, lo que generó expectación entre los aficionados.

El ambiente en el estadio se tornó festivo cuando ambos equipos se alinearon en el centro del campo para rendir homenaje a sus respectivos himnos nacionales. Sin embargo, lo que más llamó la atención durante este momento fue la elección de quien se encargaría de interpretar el himno nacional colombiano. El cantante vallenato Vetto Galvez fue el elegido para hacer vibrar el Metropolitano, un desafío que llevó a cabo ante miles de hinchas entusiasmados.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Vetto Galvez, conocido cantante vallenato, interpretó el himno colombiano en el Metropolitano - crédito @_Juanvargas12/X

A pesar de la emoción del evento, Vetto Galvez no pudo evitar convertirse en objeto de memes en las redes sociales. Aunque es ampliamente reconocido por su carrera musical, especialmente por su popular canción Mírame fijamente, muchos internautas hicieron referencia a su faceta como actor. En particular, su papel como el ‘Bellaco’ en la novela Chepe fortuna resurgió en las conversaciones en las redes, evocando risas y comentarios entre los aficionados.

Internet se llenó de memes tras la actuación de Vetto Galvez en el estadio - crédito @Jara21__/X

Vetto Galvez encarnó al ‘Bellaco’ en la novela Chepe fortuna - crédito @wilbertoDavila/X

La actuación de Vetto Galvez durante el himno nacional no pasó desapercibida y, en lugar de generar un ambiente de unidad y orgullo, desató una ola de burlas en las redes sociales. Muchos aficionados se mostraron descontentos, afirmando que el cantante “estaba desafinado” y cuestionando la elección del artista para un momento tan emblemático.

Muchos criticaron la elección de Vetto Galvez, mencionando que “estaba desafinado” - crédito @piter_ordonez/X

Comentarios como “ahora cualquier cantante x canta el himno” reflejaron la frustración de algunos hinchas, quienes esperaban una interpretación que estuviera a la altura de la ocasión y del fervor que se siente en el estadio durante un partido de eliminatorias. Este sentimiento generalizado de decepción se tradujo en una serie de memes y críticas, eclipsando la intención inicial de celebrar la música y el deporte en un solo evento.

El homenaje inicial del himno cambió el ambiente festivo a uno de burlas - crédito @HumoCanterano/X

A pesar de las críticas y los comentarios negativos, muchos aficionados decidieron tomarse la actuación de Vetto Galvez con humor. En las redes sociales, surgieron numerosos memes que jugaban con la situación, resaltando la capacidad del cantante para hacer reír incluso en un momento tan solemne como el himno nacional. Algunos hinchas compartieron bromas sobre la interpretación, afirmando que, aunque “desafinó”, su energía y carisma lograron sacar sonrisas en medio de la tensión del partido.

A pesar de las críticas, la actuación de Vetto Galvez generó humor entre los aficionados - crédito @YesVer/X

Así salió Colombia frente a Chile

Este fue el once inicial con el que la selección Colombia se enfrentó a Chile, con varios cambios respecto a la alineación que jugó en El Alto, Bolivia. Davinson Sánchez entró en lugar de Willer Ditta, y Johan Mojica regresó como lateral derecho, reemplazando a Cristian Borja. En el mediocampo, se incorporan Jefferson Lerma, Richard Ríos y Jhon Arias, mientras que el técnico argentino decidió mantener a Jhon Córdoba como el ‘nueve’ tras el encuentro con Bolivia.

El lunes 14 de octubre, Néstor Lorenzo, acompañado del jugador Santiago Arias, dio una rueda de prensa previa al partido. Durante la conferencia, Lorenzo compartió sus expectativas y análisis del equipo para este importante duelo, subrayando la relevancia de asegurar puntos clave.

Este es el once ideal con el que la selección Colombia enfrenta su duelo ante Chile. Con base a la titular expuesta en El Alto, Bolivia, existen varios cambios - crédito FCF

“El estilo del fútbol colombiano hemos intentado respetarlo siempre. Me gusta el buen fútbol. Me formé en un equipo con ‘La cantera del mundo’, que es Argentinos Juniors, con infinidad de jugadores de gran técnica. Nunca he querido ganar a cualquier precio; siempre hemos tratado de jugar bien”, expresó Lorenzo.

Además, el técnico analizó a Chile, destacando las precauciones que el equipo debe tener: “Creo que será un juego interesante; debemos hacer un partido inteligente, pero respetando nuestro estilo. No creo que Chile se vaya a meter atrás ni que nosotros vayamos a especular demasiado con su desesperación”.