La confesión de Fredy Guarín sobre su adicción al alcohol: “Trabajo todos los días para ahuyentar esos fantasmas”

Fredy Guarín, ex futbolista de la selección Colombia y recordado por sus características físicas, como la buena pegada y la conducción de la pelota, vivió momentos personales difíciles desde el 2021.

Tras 3 años de la pandemia del covid-19, cuando se agravó su situación personal, Guarín habló en el portal deportivo italiano La Gazzetta dello Sport sobre lo que hace después de su retiro del fútbol profesional. Guarín en la actualidad vive en Miami y poco a poco busca recuperar la tranquilidad que perdió por sus problemas personales.

“Trabajo todos los días para ahuyentar esos fantasmas”: Fredy Guarín

Luego de superar sus problemas personales, en donde se ve a Guarín realizando actividad física y disfrutando de su vida en Florida y en donde realiza registró en su perfil de Instagram @fguarin13, el colombiano reveló que tuvo que implementar unos cambios para trabajar su adicción en el alcohol.

“Trabajo todos los días para ahuyentar esos fantasmas, para volver a ser mi antiguo yo. Después de que dejé el fútbol profesional en 2021, atravesé un camino difícil, tomé caminos equivocados y el alcohol me consumió. No tuve límites durante mucho tiempo, me desgasté el alma, pero cuando caí en cuenta de que perdí el control dije: ‘basta’. Hoy en día, la adicción es una situación del pasado, pero sigue escondida a la vuelta de la esquina”, comentó el ex mediocampista de la selección Colombia a La Gazzetta Dello Sport el 22 de septiembre de 2024.

En adición a lo que vivió, también habló sobre el reto que representa esta situación e hizo una metáfora con el fútbol en donde relató lo siguiente: “El alcoholismo siempre será un oponente difícil de regatear, digámoslo así. De esos que siempre intentarán ponerme en problemas, pero ahora estoy trabajando en mí, en mi nueva vida y en especial en mi salud, ¿mi motivación?: mis hijos y todas las personas que me rodean”, expresó el ex futbolista.

“Me entregué al fútbol por 20 años y fue lo único que supe hacer”: Fredy Guarín

Y también reconoció con autocrítica y exaltando que vivió por más de dos décadas para el fútbol, Guarín contó lo que hoy piensa y visualiza para su vida: “Me entregué al fútbol durante 20 años y es lo que único que supe hacer. No me preparé para realizar otras cosas, quedé casi desamparado y tomé malas decisiones”.

Y en adición a su reflexión, comentó que tuvo que llegar a caer bajo y volver a Dios como refugio para levantarse: “Llegué a un punto en el cual no podía seguir con ese estilo de vida, pedí ayuda porque recaí varias veces en el alcohol. Tuve que rendirme y entregarme a Dios y a unos profesionales en el tema con los que estoy trabajando para reparar muchas cosas en mi vida”, destacó Guarín.

Y finalmente, relató que trabaja en recuperar la confianza de su familia, en especial con sus hijos, ya que se encuentra en una situación donde está alejado de ellos y la relación se encuentra en complicaciones: “Creo que lo principal es recuperar mi confianza, la confianza que tienen mis hijos hacía mí y la que tienen mis familiares. Tuve que proyectar y aceptar el problema que tuve. Me di cuenta que no podía solo y me dejé ayudar y hoy en día estoy en ese proceso. Hoy puedo decir que le toqué la puerta al diablo y no fue lo mejor”, concluyó Guarín. Además La Gazzetta dello Sport le consultó sobre los rumores de un intento de suicidio a lo que el jugador dijo: “Prefiero no hablar de eso”.

Estadísticas de Fredy Guarín como futbolista profesional en clubes y la selección Colombia

El oriundo de Puerto Boyacá de 38 años, debutó en Saint-Etienne (equipo en ese entonces en la Ligue 1 de Francia, hoy en la segunda división del balompié galo), jugó 23 partidos entre la temporada 2006-2007 y 2007-2008.

También tuvo paso por el Porto de Portugal, Inter de Milán, Shaghai Shenshua, Vasco da Gama y Millonarios jugó en las ligas locales un total de 303 partidos y anotó 52 goles.

En las copas nacionales en donde jugó, tuvó participación en 30 encuentros y anotó 7 tantos.

A nivel internacional jugó la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la Champions League Asiática y amistoso internacionales donde jugó 57 partidos y marcó 11 goles.

Con la selección Colombia (entre Copa América, amistosos y Eliminatorias), jugó un total de 49 partidos y anotó en cuatro oportunidades: su primer gol con los Cafeteros fue el 26 de marzo de 2011 en el amistoso ante Ecuador en donde el combinado nacional ganó por 2-0.

Su segundo gol fue ante Serbia en un amistoso el 14 de agosto de 2023, partido que Colombia ganó por 1-0, su tercer tanto también fue en ese contexto de partidos sin competencias oficiales en donde marcó ante Jordania el 7 de junio de 2014 en un encuentro que quedó 3-0, previo al Mundial de Brasil de 2014 y su único gol a nivel oficial con Colombia fue el 12 de noviembre de 2011 en el empate en el Metropolitano de Barranquilla a un gol ante Venezuela.

Títulos de Guarín como futbolista

El colombiano ganó la mayor parte de trofeos locales en Portugal con el Oporto: ganó dos veces la Liga de Portugal (en 2008-2009 y 2010-2011), ganó la Copa de Portugal en tres ocasiones (2008-2009, 2009-2010, 2010-2011), ganó la Super Copa de Portugal tres veces (en 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012).

Además a nivel internacional ganó la UEFA Europa League en la temporada 2010-2011, el 18 de mayo de 2011 ante el Sporting Braga de Portugal en el estadio Aviva de Dublín y que contó con la presencia de James Rodríguez y Radamel Falcao García. Falcao anotó el tanto del campeonato al minuto 44 de partido.