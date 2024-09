Jugador del Barcelona se quejó de la expulsión tras la falta a Yaser Asprilla: “No siempre se pita lo mismo”

Soccer Football - LaLiga - Girona v FC Barcelona - Estadi Montilivi, Girona, Spain - September 15, 2024 FC Barcelona's Ferran Torres is shown a red card by referee Alejandro Muniz Ruiz REUTERS/Albert Gea

Minuto 55 del partido entre Girona y Barcelona en la Liga de España: el técnico Miguel Ángel Sánchez decide sustituir a Brayan Gil y le da a Yaser Asprilla la oportunidad de entrar al campo del Estadi Municipal de Montilivi.

Desde el primer instante, el jugador colombiano, surgido en la cantera de Envigado, se convirtió en el eje de su equipo, que a esa altura del partido perdía 3-0 ante la escuadra Blaugrana, que continúa en modo imparable en el campeonato español.

Asprilla, desde el primer momento que comenzó a jugar en el Montilivi, intentó ser un elemento decisivo para su equipo. Con tan solo nueve minutos en el campo, un gol de Pedri desvaneció rápidamente cualquier intento de remontada, poniendo el marcador en 4-0 y complicando aún más la posición del Girona en el partido.

A pesar de la dura derrota que se avecinaba, el colombiano no se rindió. Logró iniciar una jugada clave desde la banda derecha, un pase suyo permitió una asistencia perfecta que terminó con Cristhian Stuani anotando el gol del honor para el Girona, estableciendo el 4-1 definitivo.

Sin embargo, el partido no estuvo exento de momentos de tensión. A pocos minutos del final, Ferran Torres realizó una entrada muy dura que no pasó desapercibida para el árbitro, que inmediatamente le mostró la tarjeta roja, expulsando al jugador del Barcelona. Asprilla cayó al suelo retorciéndose del dolor y fue rodeado tanto por compañeros como por rivales preocupados. Afortunadamente, pudo levantarse y continuar jugando hasta el pitido final.

El desenlace del encuentro puso en evidencia la necesidad de que Asprilla, quien muestra potencial para ser un jugador diferencial, cuente con más minutos de juego para afianzar su desempeño en el club. Por su parte, el Girona deberá trabajar intensamente para mejorar su rendimiento y poder competir adecuadamente en la UEFA Champions League.

La expulsión del jugador del Barcelona generó todo tipo de comentarios como la de su compañero de equipo Pedri: “La expulsión de Ferran Torres es una acción parecida a la que me hace a mí Pathe Ciss el día del Rayo y a él no le expulsaron. Se ve que no siempre se pita lo mismo”,

El jugador de Barcelona se fue expulsando tras cometer una falta sobre el jugador colombiano Yaser Asprilla - crédito @SC_ESPN/X

En los 37 minutos que estuvo en cancha, Yaser Asprilla obtuvo una calificación de 6,4, con 76% de pases completados, de acuerdo con los registros de la aplicación 365 Scores.

Reacciones

La actuación de Asprilla ante Barcelona también despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales, ya que el futbolista nacido en Bajo Baudó (Chocó), es una de las flamantes contrataciones del cuadro catalán para la presente temporada.

“Lo de Asprilla no se puede medir con números y ya. Los movimientos del jugador y lo que le da a la transición defensa-ataque no es algo fácilmente cuantificable, pero es un distinto”.

“Lástima la rosca y el arepazo, la suerte que tiene Lorenzo. Este muchacho debió jugar el segundo tiempo contra Argentina, pero a Lorenzo no le importa los jugadores que gatean la cancha. Si pierde o empata con Argentina, entonces la historia sería otra, la lectura del partido otra”.

“Es un crack. Pero es colombiano. Fuera brasilero u arg era titular. Le toca remar de atrás como a Durán. Los técnicos españoles poca confianza le dan a los jug colombianos”.

“¡Los que vimos el partido y sabemos de fútbol, el Girona tiene que jugar con Yaser de titular si quiere hacer algo si no olvídate!! Después que coja partidos, ese tipo es un animal”.

“La expulsión es más imprudencia del propio Ferrán, totalmente innecesaria, ya que no suponía una jugada de peligro”.

Los comentarios en redes tras la actuación de Yaser Asprilla contra Barcelona - crédito @Laos39503718/X

Tras la derrota por liga, la próxima salida de la escuadra de Yaser Asprilla será por Champions League cuando se enfrenten en condición de visitante ante Paris Saint-Germain, el miércoles 18 de septiembre, a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana).