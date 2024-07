Este será el país donde América de Cali jugará: es la liga de uno de los mejores futbolistas del mundo

El América de Cali dará un nuevo paso en su historia, al llegar a la liga de otro país en el continente americano - crédito América de Cali

Hay mucha expectativa en el América de Cali por lo que pueda pasar con el nuevo accionista, el grupo Caltac, que llegará para invertir una buena cantidad de dinero para sanear deudas en la institución, contratar jugadores de alto nivel y avanzar con un proyecto exitoso en los años posteriores.

Uno de esos puntos en el acuerdo es que los Diablos Rojos jugarán en un nuevo país, en el que se verá con uno de los futbolistas más importantes en el mundo y que le servirá para encontrar nuevos talentos que alimenten la plantilla en el futuro.

Mientras tanto, el equipo de Jorge Polilla da Silva se alista para la segunda fecha de la Liga BetPlay, en la que enfrentará a Atlético Nacional en Medellín, además de sufrir la modificación del partido ante Envigado, el 25 de julio en Palmira, que se adelantó por la realización del Mundial Femenino sub-20.

El nuevo país del América

Caltac llegó al cuadro vallecaucano pisando fuerte, pensando en obtener grandes ingresos tanto en la parte deportiva como en marketing, aprovechando una marca de tanta importancia para el país y con millones de aficionados no solo en Cali, sino en Colombia y en distintas ciudades del mundo.

Por esa razón, Carlos Recine, cofundador del grupo empresarial, le dijo al Supercombo RCN que el América de Cali sí llegará a otro país, que sería nada menos que en la MLS de Estados Unidos, donde juegan figuras como Lionel Messi, el mejor futbolista del mundo, en el Inter Miami.

“La idea es hacer otro América de Cali en Estados Unidos, que juegue la MLS”, fueron las palabras del empresario, sin dar detalles sobre cómo será el proceso para obtener la franquicia en la máxima liga de Estados Unidos, inversión y conformación tanto de nómina como afición y estadio.

Tulio Gómez, máximo accionista, también se refirió a esa idea en entrevista con Caracol Radio: “Es otra liga del continente y se va a llamar América. Va a ser en una liga importante, venimos trabajando dos años en eso y cuando reviente va a ser impactante”.

Esa idea será parecida a la de Boyacá Chicó en Venezuela, donde compró un equipo llamado Chicó de Guyana entre 2017 y 2020, en la tercera división, consiguió una buena cantidad de futbolistas y después vendió la ficha por problemas económicos en la pandemia de COVID-19.

“Escogí a América por tradición”

Carlos Recine también habló a Zona Libre de Humo sobre lo que quiere para el club, empezando por los fichajes para la plantilla de Jorge da Silva: “Son tres refuerzos lo que necesita América, a mí el dinero no me para. Ahora lo que necesitamos es que nuestro equipo, mi equipo se pueda posicionar, que el profe tenga el equipo que desea”.

De otro lado, el empresario explicó cuál fue la razón para invertir en los Diablos Rojos, que desde 2020 no consiguen la Liga BetPlay: “Escogí a América por tradición, por el nombre, por mundo, por eso lo escogí. Para comprar hice una gran investigación, de dónde viene, el porqué le dicen la pasión del pueblo y ahora queremos hacer cosas grandes”.

Recine finalizó al decir que su fortuna fue producto de su trabajo con el grupo empresarial, además de que no es una persona con poder mediático: “Yo no soy rico de cuna, todo me lo he ganado, por eso soy muy coloquial, soy un tipo común, una persona más. Y no aparezco en ningún lado porque no me gusta depender de nadie, todo lo hemos hecho a pulso, solitos”.