Atlético Nacional habría tomado importante decisión: delantero dejará las filas del club

Atlético Nacional empezará una nueva etapa tanto deportiva como institucional en su historia para el segundo semestre de 2024 - crédito Juan Augusto Cardona/Colprensa

Atlético Nacional está inmerso en una etapa de cambios y ajustes de cara a su proyecto deportivo bajo la dirección de Pablo Repetto y con la reciente conformación en la presidencia, enfocándose principalmente en retomar un papel protagónico en la Liga BetPlay Dimayor después de un semestre marcado por una crisis deportiva.

Este periodo estuvo caracterizado por la incapacidad del equipo Verdolaga para competir por un lugar en los cuadrangulares finales y, por supuesto, la ausencia en la disputa del título.

Nacional no hará uso de la opción de compra

Son varios los jugadores que saldrían de las filas de Atlético Nacional - crédito Colprensa

En línea con esta reestructuración, Atlético Nacional ha hecho movimientos significativos en su plantilla, confirmando la incorporación de dos jugadores para el siguiente torneo del fútbol colombiano.

Yéiler Góez retorna al equipo después de su paso por Águilas Doradas, y Andrés Felipe Román se reincorpora tras recuperarse de una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas desde septiembre de 2023. Mientras el ex Millonarios es considerado dentro de los planes de Repetto, el volante está evaluando sus opciones en donde continuar su carrera.

No obstante, las novedades en el equipo no se limitan a las altas, ya que también se especula algunas salidas importantes como la de los delanteros Jefferson Duque y Eric Ramírez, que no formarán parte de Atlético Nacional para el segundo semestre.

Con este panorama, el ataque del Rey de Copas quedaría con Emilio Aristizábal como una posible solución a corto plazo para el frente ofensivo, además que el hijo de Aristigol, máximo goleador histórico de la institución, es una apuesta del club.

Si bien lo de Jefferson Duque se viene hablando semanas atrás, todo parece indicar que la primera baja en Atlético Nacional es la del venezolano Eric Ramírez, de acuerdo con la información vía X (antes Twitter) del periodista Felipe Sierra.

Eric Ramírez encontró temporalmente un lugar en Atlético Nacional luego de su paso por Dynamo de Kiev, ajustándose a la situación provocada por el conflicto en Ucrania, que derivó en una cesión al equipo colombiano. Sin embargo, según revelaciones de Sierra, Atlético Nacional le ha comunicado al club ucraniano su decisión de no ejercer la opción de compra por el jugador.

Desde que se enfundó la camiseta de Atlético Nacional, Ramírez anotó nueve goles - crédito @erick.ramirez24/Instagram

Con esta decisión, el futuro de Ramírez se coloca en una encrucijada, ya que Dynamo de Kiev también estaría considerando no reintegrarlo a su plantilla. Ante este escenario, la opción de buscar un nuevo préstamo surge como la alternativa más viable para el jugador, considerando que la situación en el país europeo continúa siendo compleja.

“#AtléticoNacional le confirmó a #DynamoKiev que no hará uso de la opción de compra por el venezolano Eric Ramírez (25). No continuará en el ‘verdolaga’. Seguramente el delantero se irá cedido a otro equipo por la situación que se vive en Ucrania”.

El venezolano no continuaría en las filas de Atlético Nacional - crédito @PSierraR/X

Mientras tanto, Atlético Nacional avanza en su reconfiguración de cara al segundo semestre del 2024, marcado por las salidas y nuevas incorporaciones con el fin de armar una plantilla competitiva.

La inminente salida de Eric Ramírez se suma a los ajustes que el club está realizando, buscando equilibrar su plantel y enfocarse en rendir un mejor papel en los torneos venideros, a pesar de no concretar su permanencia a largo plazo con el delantero.

Este proceso de cambio sugiere una transición en el enfoque y estrategia del club, buscando revitalizar su visión y alcanzar nuevamente el éxito en competiciones nacionales. La salida de jugadores como Eric Ramírez indica un redireccionamiento en la conformación del equipo, apostando por nuevas figuras y talentos que puedan contribuir a la renovación y fortalecimiento del plantel con miras a retomar su lugar como referente en el fútbol colombiano.