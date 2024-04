Jugador del Medellín habría sido apartado del plantel por “roces” con la hinchada

El Independiente Medellín está al borde de ser eliminado en la Liga Betplay y con dificultades con un jugador por conflictos con la hinchada - crédito Colprensa

Independiente Medellín se encuentra al borde de un nuevo fracaso por su situación tanto en la Copa Sudamericana como en la Liga BetPlay, en la que está obligado a ganar en la última jornada y espera resultados para clasificar a los cuadrangulares.

La situación del Poderoso de la Montaña es tan delicada que un jugador habría sido separado de la plantilla por roces con la hinchada, según el mismo afectado, debido a una jugada desafortunada durante el campeonato que provocó toda clase de críticas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Lo que pasó con el deportista, que no sabe lo que pasará con su futuro, se suma a otro problema en la nómina del rojo con el delantero Jaime Peralta, que también fue apartado, pero en esta ocasión por actos de indisciplina que el técnico Alfredo Arias reveló durante una rueda de prensa.

Sin jugar por roces en Medellín

El primer semestre de Independiente Medellín se convirtió en una montaña rusa por los altibajos de la campaña, ya que pasó de estar al borde de la eliminación y goleado en varios encuentros, a estar con opciones de clasificar a cuadrangulares pese a ser el conjunto con más anotaciones en contra.

Uno de los jugadores que sufrió las críticas por el mal rendimiento fue Daniel Londoño, defensor que denunció roces con la hinchada de Medellín que, al parecer, lo alejaron de la plantilla en los últimos partidos, aunque sin que el club diera una declaración oficial.

Daniel Londoño, defensor del Medellín, no ha jugado los últimos cuatro partidos del equipo en Liga BetPlay y Copa Sudamericana - crédito Independiente Medellín

“Mi mamá quería que yo no saliera, quería que no me expusiera por ahí. Tenía que cumplir con el equipo, siempre excelente con lo disciplinario, entrenando, con el grupo muy bien, tuve mucho apoyo de parte de mis compañeros, también del cuerpo técnico y en momentos de entreno me sentí muy tranquilo, pero también mucho tiempo en casa para respetar que la gente estaba quizás muy emocional con el tema y para sentirme tranquilo”, dijo el futbolista al medio Momento Tóxico del Fútbol.

Londoño explicó que, pese a encontrarse en buena condición física, la decisión de no ser convocado habría sido del cuerpo técnico: “No sé si ellos habrán tomado la decisión de esa manera, pero seguramente sí pasa por eso, porque yo estoy en perfectas condiciones y más con la seguidilla de partidos que ha tenido el equipo y los que se vienen. Entonces, seguramente pasa por eso”.

¿Por qué las críticas a Londoño?

El defensor del Independiente Medellín explicó que la razón de esos comentarios en su contra se debieron a lo ocurrido el 7 de abril de 2024, cuando el cuadro antioqueño visitó a Jaguares en el estadio Jaraguay de Montería por la fecha 15 de la Liga BetPlay.

En ese compromiso, Daniel Londoño fue uno de los responsables del primer gol de los locales, obra de Wilson Morelo, al chocar con un compañero cuando el delantero llegaba a portería, siendo blanco de críticas. Tampoco jugó bien el encuentro.

El delantero de Jaguares abrió el marcador en el empate 2-2, al aprovechar un choque entre Daniel Londoño y Cristian Graciano - crédito Win Sports

Desde ese día, el lateral izquierdo no volvió a ser convocado para un juego del campeonato colombiano y tampoco sumó minutos en el encuentro ante César Vallejo, por Copa Sudamericana. Ni siquiera dirá “presente” en el encuentro contra Defensa y Justicia de Argentina.

Duelo clave en la Sudamericana

El Deportivo Independiente Medellín enfrentará este jueves 25 de abril a Defensa y Justicia en una disputa crucial por los primeros puestos del Grupo A de la Copa Sudamericana, en el marco de la tercera jornada de la competición y en el estadio Atanasio Girardot.

La importancia de este partido se encuentra también en el contexto del rendimiento del DIM en la liga colombiana, donde se juega su ingreso a las finales en la última jornada de la fase regular y se ubica noveno en la clasificación, a dos puntos de los ocho primeros.

Defensa y Justicia viene de ser eliminado en la Copa de la Liga y solo jugará la Copa Sudamericana por lo que queda del primer semestre de 2024 - crédito Fotobaires

Este escenario destaca la necesidad del equipo de consolidar un resultado positivo en el plano internacional, en vista de su situación local. Por otra parte, Defensa y Justicia se presenta al duelo enfocado completamente en la Copa Sudamericana luego de ser eliminado en cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Las ausencias de Ánderson Plata y el arquero Yimi Gómez, por lesión, representan un desafío adicional para el DIM. Sin embargo, el extremo Yairo Moreno ha superado un problema muscular y estará disponible para el entrenador Alfredo Arias.

Defensa y Justicia, segundo en el grupo con cuatro puntos, busca mantener su invicto en la competición con la inclusión de Nicolás Uvita Fernández entre sus convocados, tras recuperarse de una lesión.