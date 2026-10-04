Exorcismos en Colombia: estas son las condiciones que exige la Iglesia antes de realizar el ritual

El padre Carlos Guillermo Arias Jiménez explicó los criterios que deben seguirse antes de realizar un exorcismo en Colombia -crédito Patricia de Melo Moreira/AFP

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Antes de llegar a un exorcismo, la Iglesia Católica en Colombia pide pasar por un proceso de discernimiento que permita establecer si realmente existe un posible influjo maligno. La evaluación puede incluir el acompañamiento de profesionales de la psicología y la psiquiatría, según explicó el padre Carlos Guillermo Arias Jiménez, director del Departamento de Doctrina de la Conferencia Episcopal de Colombia.

El sacerdote habló del tema en entrevista con La FM, después del tercer curso nacional de formación para exorcistas realizado en Bogotá. La capacitación reunió a cerca de 80 sacerdotes de distintas jurisdicciones eclesiásticas del país y estuvo enfocada en fortalecer la preparación para este ministerio.

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La formación para exorcistas incluye aspectos relacionados con el discernimiento espiritual y la protección de la dignidad de las personas -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante el encuentro se abordaron asuntos relacionados con el exorcismo, la oración de liberación, el discernimiento espiritual, las prácticas pastorales y la protección de la dignidad de las personas. La formación busca establecer criterios para que estas situaciones sean atendidas con prudencia y evitar que el ministerio quede relacionado con prácticas de superstición o magia.

Antes del exorcismo: así funciona el proceso de discernimiento

De acuerdo con Arias, el exorcismo hace parte de la doctrina de la Iglesia católica. Para explicar su significado, el sacerdote citó el numeral 1673 del Catecismo de la Iglesia Católica, que lo define como una práctica mediante la cual la Iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido de las acciones del maligno y liberado de su dominio.

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Sin embargo, llegar a esa práctica requiere una evaluación previa. El sacerdote señaló que no cualquier situación extraña puede considerarse una posesión o una influencia demoníaca. Para realizar un exorcismo debe existir una certeza moral sobre la posible presencia de un influjo maligno.

Cerca de 80 sacerdotes participaron en el tercer curso nacional de formación para exorcistas realizado en Bogotá -crédito Patricia de Melo Moreira/ AFP

Ese discernimiento busca diferenciar las situaciones que, desde la perspectiva religiosa, podrían estar relacionadas con una posesión u obsesión de aquellas que pueden tener otras explicaciones. La Iglesia, explicó Arias, también contempla la participación de profesionales de la psicología y la psiquiatría.

Así, una persona que acuda al templo católico por una supuesta posesión puede ser remitida a especialistas cuando los síntomas correspondan a una condición psicológica o psiquiátrica. La participación de estos profesionales puede hacer parte del proceso antes de considerar la realización del ritual.

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Cabe destacar que el exorcismo es una práctica permitida en Colombia dentro de la libertad de cultos, reconocida en el artículo 19 de la Constitución Política. Esto significa que el Estado no prohíbe las prácticas religiosas o espirituales, siempre que estas se desarrollen dentro de la ley y respeten derechos fundamentales como la vida, la salud y la integridad física.

Quién puede realizar un exorcismo y qué requisitos debe cumplir

El padre Arias también habló sobre la imagen que existe de los exorcismos a partir de las películas. En muchas producciones aparecen personas con comportamientos violentos, movimientos extraordinarios o manifestaciones físicas exageradas. Para la Iglesia, esas representaciones pueden influir en la percepción que existe sobre estos casos.

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La Iglesia Católica contempla el acompañamiento de profesionales de la psicología y la psiquiatría durante el proceso de evaluación - crédito Pexels

Por eso, el sacerdote insistió en que el criterio principal no está en las manifestaciones espectaculares, sino en el discernimiento. Además, explicó para la cadena radial en mención que se trata de una medida extraordinaria y que incluso los sacerdotes autorizados pueden pasar años sin realizar un exorcismo.

En Colombia, tampoco cualquier sacerdote puede encargarse de esta práctica. El exorcismo debe ser realizado por un sacerdote autorizado por el obispo diocesano. Quien reciba esa responsabilidad debe ser una persona de oración, contar con formación teológica y capacidad de discernimiento, actuar con prudencia y demostrar integridad de vida, además de valores humanos y cristianos.

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El ritual contempla elementos específicos, entre ellos el uso de agua bendecida. Aun así, el exorcismo constituye la última etapa de un proceso que debe estar acompañado por discernimiento y, cuando sea necesario, por profesionales de otras disciplinas.

La formación impartida en Bogotá busca precisamente reforzar estos criterios entre los sacerdotes encargados de este ministerio. El padre Arias explicó que el exorcista puede contar con un equipo de apoyo, incluidos profesionales que contribuyan a evaluar cada caso.

Con estos lineamientos, la Iglesia pretende fortalecer la preparación de los sacerdotes y establecer una atención que priorice el discernimiento, la prudencia y la protección de la dignidad de quienes buscan ayuda ante situaciones que consideran relacionadas con una posible posesión.

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