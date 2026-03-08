Capturan a cuatro personas con listas de votantes y dinero en efectivo durante operativo en vía San Onofre-Cartagena

La Policía Nacional capturó a cuatro personas involucradas en una presunta red de compra de votos que operaba en la vía San Onofre-Cartagena, Bolívar, durante las elecciones - crédito Policía Tránsito

En la mañana del domingo 8 de marzo de 2026, las autoridades reportaron la captura de cuatro personas en el departamento de Bolívar por su presunta participación en un esquema de compra de votos, tras hallar listas de votantes y dinero en efectivo durante un operativo de control.

El procedimiento fue ejecutado por unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en el kilómetro 62+200 de la vía entre San Onofre y Cartagena, en el desarrollo de la jornada electoral del 8 de marzo.

Así fue descubierta presunta red de compra de votos en Bolívar

Según lo informado por la Policía Nacional, la intervención se produjo cuando los agentes detuvieron una camioneta para una inspección rutinaria.

La Fiscalía General de la Nación investiga el alcance de la presunta red de compra de votos y busca determinar si hay más personas implicadas en Bolívar - Luisa González/Reuters

Durante el registro del vehículo, las autoridades incautaron documentos, dispositivos electrónicos y $1.110.000 en efectivo, elementos que la investigación preliminar vincula con corrupción electoral.

Entre el material decomisado se encontraron listados con 356 personas señaladas como presuntos dinamizadores de compra de votos y otro registro con 1.129 ciudadanos que, según las autoridades, votarían a favor de determinados candidatos al Congreso. Estos listados serían clave para establecer el alcance de la red.

En el mismo operativo, los uniformados hallaron un documento que registraba la entrega de $54 millones destinados a personas encargadas, presuntamente, de movilizar o influenciar votantes.

Además, se decomisaron 460 fichas de recordatorio de voto para el Senado de la República y 260 fichas para la Cámara de Representantes, material que, según la indagación preliminar, habría sido preparado para orientar la intención de voto de los electores.

Parte de la propaganda incautada correspondía a dos candidatos: uno al Senado de la Alianza Verde, número 87, y otro a la Cámara por el Partido Conservador, número 102.

A los capturados también se les encontraron tres teléfonos celulares y un computador portátil, que quedaron bajo custodia judicial como posibles pruebas. Las cuatro personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de corrupción al sufragante.

El ente judicial asumió la investigación con el objetivo de establecer si existen más personas vinculadas a esta estructura y determinar el impacto de la presunta red de compra de votos.

Hechos de vandalismo contra material electoral en Bolívar

La Registraduría Nacional del Estado Civil denunció un grave hecho de vandalismo contra material electoral en el corregimiento de Barranca Vieja, jurisdicción del municipio de Calamar (Bolívar).

De acuerdo con la Registraduría, las urnas y cubículos de votación correspondientes a cuatro mesas fueron destruidos por varias personas en horas de la noche del sábado 7 de marzo de 2026.

La entidad divulgó un video en sus redes sociales donde se observa a un grupo de hombres y mujeres pateando y destruyendo el material electoral dispuesto en el lugar de votación.

En el registro difundido por la Registraduría se observa a varias personas golpeando y lanzando al suelo los cubículos y elementos instalados para las mesas de votación en Barranca Vieja, Calamar. - crédito @Registraduria/X

También se ve cómo parte del material fue arrojado al suelo o sacado del sitio. Durante el registro audiovisual se escuchan voces de ciudadanos que desaprueban la destrucción, mientras una mujer interviene para apartar a uno de los involucrados. En el video se escucha la frase: “puro pelaito que no puede votar”.

Al respecto, el organismo electoral indicó que la situación afectó específicamente a cuatro mesas que ya habían sido instaladas en el corregimiento de Barranca Vieja.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el número de personas implicadas ni se han dado a conocer sus identidades.

Entre tanto, las autoridades competentes realizan seguimiento para esclarecer el hecho y determinar las circunstancias en que ocurrió. Aún no se han reportado capturas ni se conocen las razones que habrían motivado la destrucción del material electoral en ese punto del municipio bolivarense.