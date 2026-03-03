Polo Polo cuestionó a JEP por cifras de falsos positivos y denunció aumento de menores en grupos armados: “Las Farc reclutaron, violaron y asesinaron”

Polo Polo cuestionó datos de la JEP sobre ejecuciones extrajudiciales y advirtió sobre niños víctimas de conflicto - crédito Colprensa

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo cuestionó públicamente la cifra tradicionalmente atribuida a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia.

En un mensaje publicado en su red social de X, el congresista aseguró que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no cuenta con los 6.402 nombres de víctimas y sostuvo que el número real sería 1.934, según datos revelados por la propia entidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con Polo Polo, la cifra original habría sido usada “para hacer politiquería, para perseguir a adversarios políticos y para manchar el nombre de nuestra fuerza pública”.

La declaración del legislador se produce poco después de que según Polo Polo, la JEP informara sobre el número de registros que actualmente tiene en su poder, lo que reavivó el debate sobre la transparencia en la documentación de los casos vinculados a los llamados “falsos positivos”, aludiendo a los muertos que ocurrieron durante la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2.002-2010).

El representante enfatizó que aún existe incertidumbre sobre la composición de esos 1.934 nombres y planteó dudas acerca de la inclusión de “guerrilleros que fueron metidos como falsos positivos, nombres repetidos o nombres que ni siquiera pueden ser soportados con números de cédula”.

Para Polo Polo, esto “pone en entredicho la integridad de los datos que se han difundido acerca de uno de los capítulos más oscuros del conflicto interno colombiano”.

En contraste, el congresista subrayó la existencia de otro dato que calificó como incuestionable: “Este número sí está respaldado, sí está acreditado y sí está verificado”.

Polo Polo se refirió así a los dieciocho mil seiscientos setenta y siete menores de edad que, según cifras oficiales, “fueron secuestrados, reclutados, obligados a cargar un arma en vez de estar jugando a la pelota en sus escuelas, varios de ellos violados y muchos de ellos asesinados por varios miembros que hoy están aquí sentados en el Congreso de la República”.

El mensaje de Polo Polo también incluyó una crítica directa a quienes, según él, “le quieren dar lecciones de moral a uno que no tiene las manos manchadas de sangre como ellos”.

El congresista afirmó que, mientras la cifra asociada a los falsos positivos “va decreciendo a medida que la verdad sale a la luz”, la relacionada con el reclutamiento forzado de menores “va en aumento en este gobierno”.

La controversia sobre los números reales de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y reclutamiento infantil continúa generando divisiones en la opinión pública y entre sectores políticos.

La JEP, creada para esclarecer violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado, ha reiterado su compromiso con la verificación rigurosa de los datos y la identificación de las víctimas. El debate se mantiene abierto sobre la exactitud de los registros y la responsabilidad de los actores involucrados.

“El peor de los crímenes es meterse con un niño”, concluyó Polo Polo en su intervención, frase que resalta el tono de denuncia adoptado por el congresista frente al fenómeno del reclutamiento forzado en Colombia.