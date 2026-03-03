Colombia

Ciudadano español descubrió la particular manera de jugar fútbol en el Llano colombiano: descalzo y con vacas

Esta peculiar manera de practicar el deporte es típica en los Llanos de Colombia y Venezuela

Un turista español pensó que iba a un partido de fútbol normal, pero se encontró con la sorpresa de que en el Llano se juega descalzo y con vacas en la cancha. ¿Se animará a meter un gol? - crédito eldelazuurda / TikTok

La experiencia de un visitante español en Colombia dio un giro inesperado cuando fue invitado a jugar fútbol en el Llano. Al llegar, le advirtieron que los zapatos deportivos no serían necesarios.

Pronto, comprendió por qué: el fútbol llanero se juega muchas veces en canchas de tierra, donde el calzado puede ser más un estorbo que una protección.

En el video difundido por la cuenta de TikTok @eldelazuurda, varios hombres corrieron descalzos tras el balón en una cancha de tierra, mientras esquivaron a un par de terneras que parecían jugar o embestir a los hombres, incluso una evitó un gol.

Las imágenes mostraron a los jugadores alternando entre el objetivo de marcar goles y el desafío de evitar a los animales. Las risas y los gritos de los que participaron mostraron la singularidad y el riesgo que caracterizan al fútbol llanero, un deporte con reglas propias y escenarios poco convencionales.

Fútbol llaneroFútbol descalzoTikTokEspañol en ColombiaTurismoFútbol colombianoeldelazuurdaColombia-Noticias

