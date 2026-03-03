Alianza Verde y En Marcha les solicitaron a sus militantes no votar en las consultas presidenciales del 8 de marzo

Los colombianos podrán pedir el tarjetón de las consultas presidenciales (Frente por la Vida, Consulta de las Soluciones y Gran Consulta por Colombia) - crédito Colprensa/@SomosEnMarcha/@PartidoVerdeCoL/X

El próximo 8 de marzo de 2026 se realizarán en Colombia las elecciones al Congreso de la República y las consultas presidenciales (Frente por la Vida, Gran Consulta por Colombia y Consulta de las Soluciones).

Por este motivo, los partidos Alianza Verde y En Marcha han solicitado a sus militantes no respaldar ninguna de estas consultas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un comunicado conjunto, las dos colectividades señalaron que no tienen un candidato avalado en los tarjetones de la consulta.

“El partido Alianza Verde no solicitó participar en las Consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026; el Partido En Marcha y su candidato Juan Fernando Cristo decidieron no participar en ninguna de las Consultas de Precandidatos a la Presidencia de la República”, precisó el comunicado.

Por esa razón, los partidos hicieron un llamado a sus militantes a no votar en la consulta presidencial.

La Alianza Verde y En Marcha hicieron un llamado a sus militantes a no votar en la consulta presidencial - crédito suministrada

“No promoveremos la participación de nuestros militantes y simpatizantes a favor de ninguna de las Consultas Presidenciales que se efectuarán el próximo 8 de marzo”, indicó el documento.

La Alianza Verde y En Marcha explicaron que después de las elecciones se concentrarán en la primera vuelta presidencial, que se realizará el 31 de mayo de 2026.

“Después del 8 de marzo, trabajaremos de manera responsable por la conformación de una gran convergencia política pluralista de cara a la Primera Vuelta de la elección presidencial”, precisó el comunicado.

Las colectividades afirmaron que su objetivo será “impulsar una agenda de reformas de amplio espectro social, cuyos objetivos serán los siguientes: luchar contra la desigualdad y la corrupción, la modernización institucional, la autonomía territorial, la preservación de nuestros recursos naturales, la lucha contra la crisis climática, la seguridad ciudadana y la paz territorial, y una política exterior que priorice la integración latinoamericana y el multilateralismo como camino para resolver los conflictos”.

Entre los firmantes del comunicado se encuentran Juan Carlos Bocanegra, John Amaya, León Fredy Muñoz, Insti Asprilla, Fabián Díaz Plata, Duvalier Sánchez, José Gutemberg, Eduardo Enríquez, Antonio Luis Zabaraín, Jaime Raúl Salamanca, entre otros.

Entre los firmantes del comunicado se encuentran Juan Carlos Bocanegra, John Amaya, León Fredy Muñoz, Insti Asprilla, Fabián Díaz Plata, Duvalier Sánchez, José Gutemberg, Eduardo Enríquez, Antonio Luis Zabaraín, Jaime Raúl Salamanca - crédito suministrada