Colombia

Yina Calderón hizo inesperada jugada: será “la villana” en ‘La casa de los famosos 6′ en México

Tras especulaciones y rumores, la empresaria y DJ colombiana explicó desde Ciudad de México por qué su nombre causó revuelo y cómo asume su inesperada función dentro del famoso programa de Telemundo

Guardar
La DJ aseguró que desde afuera también vigilará a los participantes para hacerles la vida imposible - crédito @lacasadelosfamosostlmd/IG

La llegada de Yina Calderón a Ciudad de México provocó una serie de rumores sobre su posible participación en la nueva temporada de La casa de los famosos, producción de Telemundo que dio inicio en 17 de febrero como se había anunciado.

En medio de especulaciones y supuestas conspiraciones, la empresaria y DJ colombiana optó por aclarar públicamente su situación, no muy distante de las versiones que circulaban en redes y medios que no la ponían como participante, sino en el panel de comentaristas.

Según expuso la empresaria: “Tengocontrato con Telemundo por los 4 meses que dura la temporada, muy bien paga”, indicó Calderón ante la prensa mexicana, disipando al menos momentáneamente la incertidumbre sobre su relación con el programa.

Ahora puede seguirnos en nuestroWhatsApp Channel y en Facebook

La DJ fuer confirmada para
La DJ fuer confirmada para la nueva temporada de la versión de Telemundo - crédito @lacasadelosfamosostlmd/IG

Aunque se había anunciado su ingreso como participante, la falta de imágenes y menciones en la campaña publicitaria reciente del reality sembró dudas sobre su estatus.

Calderón respondió con precisión al ser consultada en el aeropuerto por su presencia en México: “Que yo esté aquí en México responde únicamente a mis compromisos con Telemundo”, dijo la creadora de contenido, destacando que en este tipo de producciones “pueden cambiar en cualquier momento” las decisiones.

De este modo, prefirió mantener cautela respecto a su participación definitiva.

Las sospechas de una maniobra para obstaculizar su ingreso crecieron al ser señalados algunos participantes como responsables de un supuesto acuerdo en su contra. “Kunno, Lupita Jones y Laura Zapata estarían detrás de un acuerdo para evitar que yo entrara o desestabilizar mi imagen”, afirmó Calderón en diálogo con Felix Arroyo.

Yina Calderón denunció una supuesta
Yina Calderón denunció una supuesta conspiración de Kunno, Laura Zapata y Lupita Jones para perjudicarla antes de entrar al programa. (Crédito: cuartooscuro / RS)

Estas declaraciones tendrían sentido de acuerdo con lo dicho por Sergio Mayer al ingresar a la casa estudio cuando el actor saludó a Zapata con un “lo logramos, lo logramos”, algo que para los seguidores resultó evidente que él ingresó en su lugar, como ella había solicitado.

Por su parte, según las opiniones de la audiencia, el ingreso de Mayer habría sido consecuencia de presiones internas impulsadas por miembros del elenco.

Durante la primera transmisión en la que se le preguntó si participaría finalmente en el reality, Calderón reveló su nueva función:

“Buenas noches a toda la gente de Estados Unidos. Soy Yina Calderón, la verdadera villana de esta temporada... Están completos, Ximena. No, no voy a entrar, pero desde aquí estaré observándolos minuciosamente a cada uno de ellos, porque les voy a hacer la vida imposible desde afuera, tendrán pesadillas conmigo. Que empiecen los juegos del hambre en la temporada de La casa de los famosos 6”, comunicó la empresaria.

La influencer comparte su emoción y gratitud por su nuevo contrato con Telemundo, explica que, aunque le encantan los reality shows, esta es una oportunidad para iniciar una carrera diferente y crecer profesionalmente - crédito @sayayines_team/IG

Sus expresiones tuvieron gran eco en redes sociales y establecieron el tono de su papel en esta edición, ovacionada por el público.

La DJ y empresaria afrontó sin resentimientos el cambio de rol de participante a panelista. Explicó: “Que chévere iniciar una carrera diferente y es un paso gigante, porque no es panelista cualquiera, es panelista alguien que tenga mucha experiencia en realities o que ya haya estado en la casa”.

Adicionalmente con un tono muy sincero y de agradecimiento hacia la producción, afirmó también: “Me hubiese gustado competir, pero me puso la vida como panelista, lo acepto, se lo acepto a Dios, no reprocho y estoy agradecida con Telemundo... Si se dan cuenta es una oportunidad de crecer de otra manera, de iniciar una carrera de otra manera, yo acato las decisiones, lo que se me diga y lo que haya que hacer”, expresó en una transmisión en sus redes.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar y hay algunos que aseguran que la producción cometió un error al acceder a las peticiones de la actriz y villana mexicana, pues consideran que es una diva y no dará mayor contenido.

Temas Relacionados

Yina CalderónTelemundoParticipación en RealitiesDe villana a panelistaLa casa de los famosos 6La casa de los famosos TelemundoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Qué pasará con los usuarios de Movistar tras la integración de la compañía con Tigo: los cambios y lo que se mantiene

El proceso de adquisición liderado por Millicom no implica cambios inmediatos para los clientes, que conservan la opción de migrar a otros operadores o finalizar contratos conforme a las disposiciones legales y contractuales vigentes

Qué pasará con los usuarios

Por sicariato de empresario arrocero Germán Aponte y su escolta, vecinos en La Cabrera en Bogotá denunciaron llamadas intimidatorias: les piden no entregar videos

Las denuncias de los residentes de la zona ubicada en el norte de la capital del país se conocen a una semana del doble homicidio del hombre de negocios y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, asesinados por un sicario de traje y corbata

Por sicariato de empresario arrocero

Coviandina advirtió “riesgo inminente” en la vía al Llano por manejo irregular de aguas: “Incrementa el nivel de amenaza”

Según la concesionaria, estas acciones pueden generar derrumbes, inundaciones y accidentes viales en el corredor nacional

Coviandina advirtió “riesgo inminente” en

Nequi lanza “Habla con tu plata”, función que clasifica hábitos financieros en cuatro niveles

Nequi presentó ‘Habla con tu plata’, una función que analiza los hábitos financieros de sus usuarios y los clasifica en cuatro niveles según su comportamiento en la aplicación, con recomendaciones para fortalecer su relación con el dinero

Nequi lanza “Habla con tu

Resultados Lotería de la Cruz Roja Sorteo 3141: martes 17 de febrero de 2026, todos los números ganadores

Como cada martes, aquí están los dígitos obtenidos en la jugada más reciente

Resultados Lotería de la Cruz
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Entre el silencio y el

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

Reportan explosión en pista aérea militar de Saravena, Arauca: sería un ataque del ELN

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

ENTRETENIMIENTO

Luisa Chima se defendió de

Luisa Chima se defendió de críticas por su revelación de cómo maneja sus finanzas: “Se vuelve difícil cuando las parejas viven en escasez”

El ‘Desafío Siglo XXI’ cerró con polémica; la gran final dividió opiniones en redes sociales: “La peor edición”

J Balvin felicitó a la “súper cabra” Michael Jordan por su cumpleaños: “Gracias por inspirar”

Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Zambrano se coronó como el ganador tras ser el primero en llegar a Cartagena

Laura G se sumó a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: así fue su ingreso en el programa inaugural

Deportes

Se filtró la nueva camiseta

Se filtró la nueva camiseta visitante de Millonarios y las redes sociales se llenaron de memes: estos son los mejores

Así calificó la prensa portuguesa el regreso de Richard Ríos ante el Real Madrid por la Champions League

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

Medellín dio el golpe en Uruguay por la Copa Libertadores: victoria 2-1 sobre Liverpool en fase previa

El último amistoso de la selección Colombia antes del Mundial 2026 será en Estados Unidos: esta será la ciudad