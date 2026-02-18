Yina Calderón hizo inesperada jugada: será “la villana” en ‘La casa de los famosos 6′ en México

La DJ aseguró que desde afuera también vigilará a los participantes para hacerles la vida imposible - crédito @lacasadelosfamosostlmd/IG

La llegada de Yina Calderón a Ciudad de México provocó una serie de rumores sobre su posible participación en la nueva temporada de La casa de los famosos, producción de Telemundo que dio inicio en 17 de febrero como se había anunciado.

En medio de especulaciones y supuestas conspiraciones, la empresaria y DJ colombiana optó por aclarar públicamente su situación, no muy distante de las versiones que circulaban en redes y medios que no la ponían como participante, sino en el panel de comentaristas.

Según expuso la empresaria: “Tengocontrato con Telemundo por los 4 meses que dura la temporada, muy bien paga”, indicó Calderón ante la prensa mexicana, disipando al menos momentáneamente la incertidumbre sobre su relación con el programa.

Ahora puede seguirnos en nuestroWhatsApp Channel y en Facebook

La DJ fuer confirmada para la nueva temporada de la versión de Telemundo - crédito @lacasadelosfamosostlmd/IG

Aunque se había anunciado su ingreso como participante, la falta de imágenes y menciones en la campaña publicitaria reciente del reality sembró dudas sobre su estatus.

Calderón respondió con precisión al ser consultada en el aeropuerto por su presencia en México: “Que yo esté aquí en México responde únicamente a mis compromisos con Telemundo”, dijo la creadora de contenido, destacando que en este tipo de producciones “pueden cambiar en cualquier momento” las decisiones.

De este modo, prefirió mantener cautela respecto a su participación definitiva.

Las sospechas de una maniobra para obstaculizar su ingreso crecieron al ser señalados algunos participantes como responsables de un supuesto acuerdo en su contra. “Kunno, Lupita Jones y Laura Zapata estarían detrás de un acuerdo para evitar que yo entrara o desestabilizar mi imagen”, afirmó Calderón en diálogo con Felix Arroyo.

Yina Calderón denunció una supuesta conspiración de Kunno, Laura Zapata y Lupita Jones para perjudicarla antes de entrar al programa. (Crédito: cuartooscuro / RS)

Estas declaraciones tendrían sentido de acuerdo con lo dicho por Sergio Mayer al ingresar a la casa estudio cuando el actor saludó a Zapata con un “lo logramos, lo logramos”, algo que para los seguidores resultó evidente que él ingresó en su lugar, como ella había solicitado.

Por su parte, según las opiniones de la audiencia, el ingreso de Mayer habría sido consecuencia de presiones internas impulsadas por miembros del elenco.

Durante la primera transmisión en la que se le preguntó si participaría finalmente en el reality, Calderón reveló su nueva función:

“Buenas noches a toda la gente de Estados Unidos. Soy Yina Calderón, la verdadera villana de esta temporada... Están completos, Ximena. No, no voy a entrar, pero desde aquí estaré observándolos minuciosamente a cada uno de ellos, porque les voy a hacer la vida imposible desde afuera, tendrán pesadillas conmigo. Que empiecen los juegos del hambre en la temporada de La casa de los famosos 6”, comunicó la empresaria.

La influencer comparte su emoción y gratitud por su nuevo contrato con Telemundo, explica que, aunque le encantan los reality shows, esta es una oportunidad para iniciar una carrera diferente y crecer profesionalmente - crédito @sayayines_team/IG

Sus expresiones tuvieron gran eco en redes sociales y establecieron el tono de su papel en esta edición, ovacionada por el público.

La DJ y empresaria afrontó sin resentimientos el cambio de rol de participante a panelista. Explicó: “Que chévere iniciar una carrera diferente y es un paso gigante, porque no es panelista cualquiera, es panelista alguien que tenga mucha experiencia en realities o que ya haya estado en la casa”.

Adicionalmente con un tono muy sincero y de agradecimiento hacia la producción, afirmó también: “Me hubiese gustado competir, pero me puso la vida como panelista, lo acepto, se lo acepto a Dios, no reprocho y estoy agradecida con Telemundo... Si se dan cuenta es una oportunidad de crecer de otra manera, de iniciar una carrera de otra manera, yo acato las decisiones, lo que se me diga y lo que haya que hacer”, expresó en una transmisión en sus redes.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar y hay algunos que aseguran que la producción cometió un error al acceder a las peticiones de la actriz y villana mexicana, pues consideran que es una diva y no dará mayor contenido.