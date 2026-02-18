Jay Torres aclaró qué pasó con Beba de la Cruz dentro y fuera de ‘La casa de los famosos’: “La friendzoneé”

Jay Torres aclara su relación con Beba de la Cruz tras su salida de La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN

Luego de su salida de La casa de los famosos Colombia, Jay Torres decidió despejar varias dudas que quedaron entre los seguidores del programa, especialmente sobre su vínculo con Beba de la Cruz, una de las participantes con quien más comentarios y especulaciones se generaron, tanto dentro de la casa estudio, como después de su salida al mundo exterior.

Durante una entrevista reciente con La Mega, el creador de contenido fue sometido a una serie de preguntas directas que buscaban incomodarlo y llevarlo a hablar sin rodeos sobre las relaciones que construyó en el reality.

Al ser consultado sobre con quién sintió mayor química real, más allá de las cámaras, entre Sara Uribe, Beba de la Cruz o Mariana Zapata, Jay Torres fue contundente: “Sara”, misma respuesta que dio cuando le preguntaron con quién hubo más estrategia dentro del programa para durar más tiempo en competencia.

Sin embargo, el momento más revelador llegó cuando el entrevistador le planteó si alguna de ellas se había llevado una versión suya que no era real.

Sin dudarlo, Jay señaló a Beba: “Realmente yo cuando hablé con Beba, todo lo que viví, yo no sé si lo quieren tomar de buena o de mala. Yo la friendzoneé, o sea, yo le respeté el factor que ella tenía esposo. Yo no sentía ningún tipo de química”, afirmó, dejando claro que, desde su perspectiva, nunca hubo una intención romántica.

El exhabitante del reality explicó que, aunque reconoce cualidades positivas en Beba, nunca la vio como una posible pareja.

“Si yo tengo que escoger algo, me gustan muchas características de Beba. Yo la veo como la mamá de mis hijos… características de Beba. No a Beba, no. A una mujer que pelea tanto yo no la quiero en mi casa”, dijo entre risas, aclarando que muchas de esas frases se dieron en tono de broma por la personalidad fuerte de ella y aseguró que hasta a ella misma se las ha mencionado.

No obstante, Jay Torres aseguró que lo que realmente le incomodó ocurrió cuando en la casa se llevó a cabo la dinámica del cine porque fue cuando vio fragmentos y comentarios que, según él, se prestaron para malas interpretaciones.

“Beba es realmente la conversación que me gustaría tenerr, con ella para que deje las cosas claras, porque por ejemplo, lo que yo vi en el cine se prestó para otras cosas. No es lo mismo lo que hablamos a lo que dice a mis espaldas. Por ejemplo, ¿cuál es la necesidad de decir por ahí que yo le envié un fueguito?”, expresó el cantante puertorriqueño.

Uno de los puntos que más polémica generó fue esa mención de un emoji de fuego que Jay le habría enviado a Beba en 2024.

El influencer confirmó el hecho, pero negó de manera tajante cualquier intención sexual o con el sentido que ella lo habría mencionado dentro del programa.

“100% pasó, pero eso no significa nada sexual. Ahí vamos de nuevo con lo mismo. Y que la forma en que lo dijo... no es lo mismo que yo te diga: ‘Hey papi, te envié un fueguito’ (hace voz sexy y cara de coqueteo). Ya, eso se ve como medio morboso, ¿cierto? ¿Por qué ella no dice de qué fue el fueguito? Que el fueguito era de unos entrenamientos donde estaba un corillo, un grupito que son panas míos”, aclaró Trores.

Para Jay Torres, la forma en la que se contó ese episodio cambió por completo el sentido de la situación y lo dejó mal parado.

“Si yo te doy el respeto a ti porque compartimos, hicimos entrevistas juntos, no veo la necesidad de decir por ahí que yo le envié un fueguito sin contexto”, añadió.

Finalmente, reconoció que todo esto terminó afectándolo más de lo que esperaba. Al preguntarle si sentía que “se le estaba enredando la pita” con Beba, respondió con sinceridad: “Claro que sí. Como yo no había visto el cine y vinieron con versiones, me jugó la mente. Me puse en duda cositas de Beba, lo cual es válido. Entonces quedaron esas conversaciones pendientes”.