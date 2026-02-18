Colombia

Gustavo Petro eliminó mensaje en X tras polémica por video y señalamientos de ‘fake news’

El presidente Gustavo Petro borró una publicación en X luego de críticas por un video en el que usuarios afirmaron que intentó identificar erróneamente a la congresista Ángela Vergara, quien enfrenta una situación familiar

- crédito Presidencia/montaje Infobae Colombia.
- crédito Presidencia/montaje Infobae Colombia.

El presidente Gustavo Petro eliminó un mensaje publicado en su cuenta personal de X tras recibir cuestionamientos por el contenido de un video que compartió el martes 17 de febrero. La controversia surgió luego de que usuarios señalaran que en la grabación se pretendía identificar como otra persona a la congresista Ángela Vergara, integrante del Partido Conservador.

La información fue divulgada por Semana, que reportó que la publicación generó una amplia reacción en redes sociales. El mandatario difundió el video en su perfil personal, lo que desencadenó críticas y comentarios en distintos sectores digitales.

De acuerdo con lo reseñado, los cuestionamientos se centraron en que el contenido compartido hacía pasar a la representante por alguien distinto. En ese momento, la congresista atravesaba una situación compleja relacionada con su hijo, lo que aumentó la atención pública sobre el caso.

El presidente Gustavo Petro subrayó
El presidente Gustavo Petro subrayó la obligación consular de ayudar a todos los colombianos, sin considerar afinidades políticas ni posiciones partidistas - crédito @petrogustavo/X

La representante Ángela Vergara había encendido alertas al informar que su hijo fue retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Ante ese hecho, solicitó apoyo a la Cancillería y a la Embajada de Colombia en Estados Unidos para atender la situación.

Tras conocer la circulación del video publicado por el jefe de Estado, la congresista aclaró que no era la mujer que aparecía en las imágenes difundidas en la red social. Esa precisión se dio en medio de la discusión generada por el mensaje presidencial.

La controversia escaló en la misma jornada, identificada como martes 17 de febrero, y produjo una ola de críticas dirigidas al mandatario. Posteriormente, y luego de los cuestionamientos recibidos, el presidente optó por retirar el contenido de su cuenta personal de X.

No es la primera vez que el presidente Gustavo Petro enfrenta señalamientos por compartir información que luego es cuestionada por su veracidad. A lo largo de su administración se han presentado episodios en los que publicaciones difundidas desde sus redes sociales han sido objeto de debate público.

Crédito: @Pampa139 (Vía X)

Uno de los antecedentes mencionados ocurrió en julio de 2025. En esa oportunidad, el mandatario compartió en sus plataformas digitales una supuesta obra ejecutada por su Gobierno en el departamento de La Guajira.

Según lo informado, la publicación generó una reacción significativa en X. Entre quienes respondieron se encontraba el senador Alfredo Deluque, quien se pronunció a través de la misma red social con un mensaje dirigido al presidente.

“Señor Presidente, sería un mal chiste si no fuese usted, el presidente de los colombianos, el que se burla de La Guajira. No le basta con haber incumplido sus promesas para el departamento, sino que usa un video del monumento Keeper of the Plains, en Wichita, Kansas, en Estados Unidos, para mofarse de nosotros los guajiros. No más, señor Presidente, gobierne, le queda menos de un año para enmendar el desgobierno antes de terminar su periodo”, escribió el congresista en esa ocasión.

El episodio de julio de 2025 se convirtió en uno de los casos más recordados relacionados con publicaciones señaladas como falsas. La difusión de ese contenido también se produjo a través de redes sociales y derivó en cuestionamientos sobre la procedencia del material compartido.

Ángela Vergara, representante a la
Ángela Vergara, representante a la Cámara por Bolívar, denunció que su hijo esta detenido por ICE en Estados Undios en condicones precarias - crédito redes sociales/X

En el caso más reciente, la discusión se originó por la identificación de la mujer que aparecía en el video divulgado el 17 de febrero. Usuarios en redes afirmaron que el contenido atribuía la imagen a la congresista Ángela Vergara, quien posteriormente desmintió esa versión.

La situación se desarrolló mientras la representante gestionaba apoyo institucional por la retención de su hijo por parte del ICE. La solicitud de ayuda a la Cancillería y a la Embajada de Colombia en Estados Unidos formaba parte de ese contexto.

La eliminación del mensaje por parte del presidente se produjo después de que se multiplicaran los cuestionamientos en X. La polémica se sumó a otros debates surgidos por publicaciones del mandatario en plataformas digitales durante su periodo de gobierno.

