Colombia

Sinuano Noche hoy: números ganadores del último sorteo del domingo 15 de febrero

A continuación se presentan los números ganadores de la edición nocturna, correspondientes al segundo de los dos sorteos diarios que celebra la lotería

Guardar
La Lotería El Sinuano Noche,
La Lotería El Sinuano Noche, un juego de azar con gran popularidad en Colombia. (Jesús Avilés/Infobae)

La emoción se apoderó de los participantes tras anunciarse los números ganadores en el reciente sorteo del Sinuano Noche, la tradicional lotería colombiana que reúne cada noche a miles de seguidores con la esperanza de alcanzar alguno de sus codiciados premios.

Este sorteo nocturno mantiene su posición como un acontecimiento central para quienes buscan que la fortuna transforme su realidad.

Resultados Sinuano Noche

  • Fecha: domingo 15 de febrero de 2026.
  • Sorteo: 13.376.
  • Números ganadores: 2 1 1 1.
  • Quinta: 3.

Lo que debes saber de Sinuano Noche

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, la Lotería El Sinuano Noche se ha consolidado como un juego popular, especialmente en la región de la Costa Caribe, donde su nombre rinde homenaje al río Sinú, una fuente vital para las comunidades locales. Este juego de azar ofrece a sus participantes la oportunidad de multiplicar sus apuestas de manera significativa, dependiendo de la cantidad de números acertados.

El sorteo de la Lotería El Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 22:30 horas, mientras que los domingos y días festivos se adelanta a las 20:30 horas. Este horario permite a los jugadores participar casi todos los días de la semana, aumentando así sus posibilidades de ganar.

El sistema de premios de este juego es atractivo para muchos. Si un jugador acierta los cuatro números, recibe 4,500 veces el valor de su apuesta. En caso de acertar tres números, el premio es 400 veces lo apostado. Dos aciertos otorgan un premio de 50 veces la apuesta y un solo acierto multiplica la inversión por cinco.

El río Sinú, que da nombre a este juego, es uno de los principales ríos de la región caribeña de Colombia. Históricamente, ha sido un elemento crucial para el desarrollo y la prosperidad de las comunidades que habitan sus riberas, lo que añade un valor cultural al nombre de la lotería.

La Lotería El Sinuano Noche no solo es un juego de azar, sino también una tradición que conecta a los participantes con la historia y la geografía de su región.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Boletos de lotería colombiana con
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

  • Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.
  • Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.
  • Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

  • Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.
  • Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.
  • En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados. Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Temas Relacionados

Sinuano NocheResultado de Sinuanocolombia-loteriasSinuano noche hoy ultimo sorteocolombia-noticiasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Kevyn Rúa se refirió a la supuesta traición a Valkyria en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Se molestó”

Uno de los participantes más destacados de la temporada habló de la polémica que desataron sus decisiones

Kevyn Rúa se refirió a

Deportivo Cali ganó ante Atlético Nacional y toma un respiro en la tabla del descenso: así quedaron los Azucareros en el promedio

El cuadro azucarero sigue en el borde de los puestos del descenso, pero con una ventaja importante ante Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó, clubes en el fondo de la clasificación

Deportivo Cali ganó ante Atlético

Madre del niño con hemofilia que murió por falta de medicamentos denunció retrasos para el traslado del cuerpo

Familiares del menor de 7 años insistieron en que fallos institucionales causaron demoras para lograr la sepultura del niño

Madre del niño con hemofilia

Petro desafió las proyecciones de inflación del Banco de la República: “Sería una estupidez nacional rebajar el salario vital”

El Emisor calculó un alza de costos del 6,4% para 2026, pero el presidente de Colombia se mantuvo firme en su decisión del aumento del salario mínimo del 23%

Petro desafió las proyecciones de

El récord de Messi, Suárez y Neymar en el Barcelona que amenazan Luis Díaz junto a Harry Kane y Michael Olise en Bayern Múnich

El equipo bávaro es líder en la Bundesliga con una ventaja de seis puntos frente al Borussia Dortmund, mientras Luis Díaz atraviesa su mejor temporada como profesional

El récord de Messi, Suárez
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

ENTRETENIMIENTO

Kevyn Rúa se refirió a

Kevyn Rúa se refirió a la supuesta traición a Valkyria en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Se molestó”

Luis Díaz y su familia conquistaron las redes sociales al ritmo de “Chévere”: la estrella del Bayern de Múnich movió sus caderas

Luis Alfonso promete honrar el legado de Yeison Jiménez en los escenarios: “Es un shock del que no hemos salido”

Zambrano y Miryam aclararon si seguirán juntos después del ‘Desafío Siglo XXI’

‘Bola 8′ anunció su cuenta de OnlyFans y respondió a las críticas tras su nueva faceta como creador de contenido para adultos

Deportes

Deportivo Cali ganó ante Atlético

Deportivo Cali ganó ante Atlético Nacional y toma un respiro en la tabla del descenso: así quedaron los Azucareros en el promedio

El récord de Messi, Suárez y Neymar en el Barcelona que amenazan Luis Díaz junto a Harry Kane y Michael Olise en Bayern Múnich

Miguel Borja detalló su salida de Cruz Azul y no descarta regresar a Junior o Nacional

Gustavo Florentín regresaría al fútbol colombiano: este es el equipo que quiere al paraguayo

Deportivo Cali rompe invicto de Nacional y Gamero respira: triunfo azucarero con gol de Dinenno en Palmaseca