Colombia

Dorado Mañana hoy: número ganador del último sorteo del 16 de febrero de 2026

Como todos los días, Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este lunes de una de las loterías más populares del país

Guardar
El sorteo de la lotería
El sorteo de la lotería El Dorado se lleva a cabo todos los días (excepto los lunes) a las 11:30 horas (Jesús Avilés/Infobae)

La lotería El Dorado Mañana es una de las más populares en todo el país. A diario, cientos de colombianos participan con la ilusión de llevarse miles de pesos en premios. El sorteo matutino, que se realiza de lunes a sábado a las 11:00 de la mañana, es una emocionante oportunidad para probar suerte.

Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo a través de las cuentas oficiales de la lotería y por el Canal 1. Lo que hace especial a esta lotería es la variedad de premios, ya que el monto ganado depende tanto de las cifras acertadas como de la modalidad de apuesta que elijas.

No olvides guardar muy bien tu boleto, ya que es el único documento válido para reclamar tu premio si resultas ganador. A continuación, te presentamos los números ganadores de esta mañana.

Números ganadores El Dorado Mañana

Estos fueron los números sorteados
Estos fueron los números sorteados del 16 de febrero de 2026 en El Dorado Mañana. (Jovani Pérez/Infobae)
  • Fecha: lunes 16 de febrero del 2026
  • Resultados: 7485
  • Quinta: 3

Cómo se juega El Dorado Mañana

Cada sábado puedes ganar millones
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Boyacá (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta lotería se juega todos los días y cuenta con una emocionante forma de apuesta que depende de los números y el orden de los mismos. A diferencia de otros juegos donde se eligen los billetes con un número de serie y cifras predefinidas, aquí los participantes tienen la oportunidad de elegir hasta cuatro dígitos.

El premio va a depender directamente de la cantidad apostada y tiene dos modalidades de juego: apuesta directa y combinada. En la primera el jugador selecciona un número de uno a cuatro cifras y el número elegido tiene que coincidir exactamente al número ganador del sorteo. La apuesta combinada el número a elegir es el mismo, sin embargo, no importa el orden del mismo.

La lotería El Dorado Mañana da seis diferentes premios que van a depender de la cantidad de cifras acertadas:

  • Premio para 4 cifras (apuesta directa): recibirás 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Premio para 4 cifras (apuesta combinada): recibirás 208 veces el valor de tu apuesta.
  • Premio para 3 últimas cifras (apuesta directa): 400 veces el valor de la apuesta.
  • Premio para 3 últimas cifras (apuesta indirecta): 83 veces tu apuesta.
  • Premio para 2 cifras: 50 veces lo apostado.
  • Premio para la última cifra: cinco veces tu apuesta.
El sorteo se lleva a
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde comprar tu boleto

Jugar en esta lotería es muy sencillo y accesible. Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, además de la opción de comprarlos en línea a través de la página web oficial, una alternativa implementada en los últimos años.

Para participar, solo necesitas elegir tu modalidad de apuesta: directa (donde el orden del número debe coincidir exactamente) o combinada (el orden no importa). Luego, seleccionas cuántas cifras deseas jugar, de una a cuatro y defines el monto que quieres apostar, desde pequeñas cantidades hasta sumas más significativas.

La Lotería El Dorado se juega todos los días, lo que te brinda la posibilidad de adquirir un boleto diariamente y disfrutar de la emoción de participar con frecuencia. Los resultados del sorteo se publican poco después de realizarse, facilitando el acceso a la información de los números ganadores.

Si ganas, puedes reclamar tu premio en cualquier punto autorizado de venta. Solo necesitas presentar tu boleto en buen estado, ya que es el documento oficial requerido para el cobro. En el lugar te proporcionarán las instrucciones necesarias para recibir tu dinero de forma segura y rápida. ¡Buena suerte!

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

Temas Relacionados

Dorado MañanaResultado dorado mañanaLotería Dorado ColombiaColombia-loteriasEl Dorado MañanaÚltimas actualizacionesLoterías de ColombiaEl Dorado Mañana Colombia

Más Noticias

Dane presentó el dato del PIB correspondiente a 2025: la economía creció 2,6% durante ese año

El Producto Interno Bruto de Colombia aumentó 2,3% en el cuarto trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos oficiales

Dane presentó el dato del

Gobierno le estaría buscando remplazo al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tras anuncio de Fiscalía: estos serían los candidatos a remplazarlo

Varios dirigentes políticos han solicitado la renuncia de Roa, asegurando que su presencia podría ocasionar un daño reputacional y administrativo considerable a Ecopetrol

Gobierno le estaría buscando remplazo

Qué le pasó al Padre Chucho: seguidores preocupados por foto viral en silla de ruedas

El querido sacerdote sorprendió a su comunidad celebrando la eucaristía mientras se recupera de tres cirugías simultáneas, desatando una ola de mensajes de apoyo y cadenas de oración por su salud en redes sociales

Qué le pasó al Padre

El ministro de Educación será investigado por pagos irregulares en el Fomag a maestros pensionados

La decisión fue emitida por un juzgado en Armenia, que determinó que se autorizaron desembolsos a docentes retirados sin el respaldo legal

El ministro de Educación será

En un intento de robo en Bogotá, pareja se enfrentó a delincuentes que se movilizaban en moto: todo quedó en video

El incidente fue captado por cámaras de vigilancia y terminó con los presuntos ladrones huyendo sin lograr su cometido, mientras la comunidad manifiesta inquietud por el aumento de delitos similares

En un intento de robo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

ENTRETENIMIENTO

Qué le pasó al Padre

Qué le pasó al Padre Chucho: seguidores preocupados por foto viral en silla de ruedas

Yina Calderón ya no ingresaría a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, según publicación en sus redes sociales: “Las colombianas somos mucho calibre”

La ‘Barbie colombiana’ aseguró que, si hubiera ingresado a ‘La casa de los famosos’, la habrían ‘funado’: “No tengo filtro”

El prometido de Alexa Torrex participó en el ‘congelado’ de ‘La casa de los famosos’ y arremetió contra JuanDa Caribe: “Le falta tener los de un hombre”

Jay Torres es el nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia 3′ con solo el 6,55% de apoyo de sus fans

Deportes

Hora y dónde ver el

Hora y dónde ver el partido de Benfica vs. Real Madrid en la Champions League: Richard Ríos podría volver a sumar minutos

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

Cayó el cuarto técnico de la Liga BetPlay 2026: Boyacá Chicó anunció el despido de Flabio Torres

Tras el triunfo del Deportivo Cali ante Nacional Gamero le respondió a sus críticos: “No se preocupen tanto por cuándo me voy”

Deportivo Cali ganó ante Atlético Nacional y toma un respiro en la tabla del descenso: así quedaron los Azucareros en el promedio