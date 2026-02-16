Colombia

Nueva ruta aérea Barranquilla–Riohacha operada por Satena y el Gobierno conectará el Caribe colombiano

El trayecto directo conecta el Aeropuerto Almirante Padilla con el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz y cuenta con tres frecuencias semanales, los lunes, miércoles y viernes

Guardar
La apertura de esta ruta aérea responde a la estrategia nacional de reducir brechas territoriales y consolidar un sistema de transporte eficiente y accesible para las regiones del norte del país - crédito Jairo Aguilar/X

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, acompañó la inauguración oficial de la nueva ruta aérea Barranquilla–Riohacha–Barranquilla, una conexión estratégica operada por Satena que busca fortalecer la movilidad regional entre La Guajira y el Atlántico, dinamizar el turismo, incentivar el comercio y contribuir al desarrollo económico del Caribe colombiano.

La nueva ruta aérea representa un avance fundamental en la estrategia del Gobierno nacional para reducir brechas territoriales y consolidar un sistema de transporte más integrado, eficiente y accesible para las regiones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La ruta inició operaciones el 13 de febrero de 2026 y contará con tres frecuencias semanales, programadas para los días lunes, miércoles y viernes. El trayecto conecta de manera directa el Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha con el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, permitiendo a los viajeros desplazarse más fácilmente entre dos departamentos clave del norte del país.

La conectividad directa es vista como una oportunidad para fortalecer el turismo regional, mejorar la movilidad de los ciudadanos, facilitar el intercambio comercial y consolidar un corredor estratégico en el Caribe colombiano.

La nueva ruta aérea Barranquilla–Riohacha–Barranquilla,
La nueva ruta aérea Barranquilla–Riohacha–Barranquilla, operada por Satena, fortalece la conectividad entre La Guajira y el Atlántico, promoviendo el turismo y el desarrollo económico del Caribe colombiano - crédito Gobernación de Riohacha

El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz se consolidará como uno de los principales nodos aéreos del país; en 2025, movilizó 2.493.668 pasajeros, lo que lo posiciona como un eje fundamental para la conectividad aérea del norte de Colombia. La apertura de la nueva ruta refuerza el papel de Barranquilla como punto de enlace para viajeros nacionales e internacionales, facilitando la integración de mercados, servicios y oportunidades entre las regiones del Caribe.

Desde el Ministerio de Transporte se insistió en que el desarrollo de la conectividad aérea debe ir acompañado de una inversión sostenida en infraestructura aeroportuaria. Por ello, en el Aeropuerto Internacional Almirante Padilla, en Riohacha, se ejecutan obras y mejoras por un total de $117.173 millones entre 2023 y 2026, orientadas a la modernización y fortalecimiento de la infraestructura.

Estas acciones abarcan el mejoramiento de plataformas de viraje, franjas de seguridad, sistemas de drenaje y calles de rodaje, con un proyecto principal de $64.463 millones que ya alcanza un avance del 68,28%, superando el cronograma inicialmente propuesto.

Las obras en el Aeropuerto
Las obras en el Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha suman $117.173 millones, orientadas a la modernización de su infraestructura y la mejora de la seguridad y operación aeroportuaria - crédito Aeropuerto Almirante Padilla

De forma complementaria, se lleva a cabo la ampliación del edificio terminal, con una inversión de $50.000 millones, lo que permitirá modernizar y ampliar espacios de check-in, salas de abordaje, sistemas de climatización, filtros de seguridad, áreas de reclamo de equipaje, zonas comerciales y obras complementarias.

Gracias a estas inversiones, el aeropuerto proyecta alcanzar una caspacidad operativa de hasta un millón de pasajeros, fortaleciendo el desarrollo turístico y económico de La Guajira y respaldando el crecimiento esperado por la nueva demanda de viajeros.

La ministra Mafe Rojas destacó que esta nueva ruta va mucho más allá de la simple apertura de un vuelo: representa conectividad para la gente, más turismo, más comercio y más oportunidades para La Guajira y todo el Caribe. Subrayó que el Ministerio de Transporte trabaja para que el transporte sea un motor real de desarrollo regional, integrando territorios y acercando servicios a las comunidades que históricamente han tenido menos acceso a opciones de movilidad aérea.

La ministra de Transporte, Mafe
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, y el gobernador Jairo Aguilar, destacaron el impacto estratégico de la nueva ruta y de la conectividad aérea para la integración regional y la competitividad de La Guajira - crédito Ministerio de Transporte

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, también resaltó el impacto estratégico de la nueva ruta y el papel clave de Satena en el fortalecimiento de la integración del Caribe colombiano. Señaló que la conexión Riohacha–Barranquilla es una apuesta para seguir impulsando el turismo, dinamizar la economía y fortalecer sectores clave como el comercio, los servicios y la inversión.

El Ministerio de Transporte reiteró que la apuesta por la conectividad aérea va de la mano con el fortalecimiento de la infraestructura, la inversión en modernización y la ampliación de la capacidad de los aeropuertos estratégicos del país.

Temas Relacionados

SatenaRiohachaBarranquillaConectividad AéreaInfraestructura AeroportuariaNueva Ruta Barranquilla RiohachaColombia-Noticias

Más Noticias

Jhonny Rivera y Jenny López confirman detalles exclusivos de su boda y luna de miel

La pareja aseguró que celebrará una ceremonia íntima y rodeada solo por familiares y amigos de confianza

Jhonny Rivera y Jenny López

Alejandro Gaviria acusó a Gustavo Petro de encubrir escándalo del Fomag: “Estamos ante el Gobierno más corrupto de la historia reciente”

El exministro de Educación en la actual administración y que también hizo parte del gabinete de Juan Manuel Santos, justamente como titular de la cartera de salud, se refirió a la gestión del jefe de Estado en el caso que pondría en riesgo la salud de los maestros del país y lo señaló de ser cómplice de este entramado

Alejandro Gaviria acusó a Gustavo

Trump no invitó a Petro a cumbre con presidentes latinoamericanos en Miami: analista explicó lo que podría ser el principal motivo

El mandatario sostendrá un encuentro el 7 de marzo en Miami con varios de los gobernantes de la región en el que no estará el presidente colombiano; un asunto que para Manuel Camilo González, maestro en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca de España y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, no debe ser motivo de alarma

Trump no invitó a Petro

Álvaro Uribe acusó a Petro de “acabar con las posibilidades de empleo” en Colombia tras defensa del mandatario sobre el ‘salario vital’

El expresidente afirmó que el tamaño del Estado debe reducirse y que los impuestos elevados están afectando la inversión en el país; hizo un llamado a la corrección de las políticas económicas para frenar el derroche de recursos y la corrupción

Álvaro Uribe acusó a Petro

Kevyn Rúa se refirió a la supuesta traición a Valkyria en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Se molestó”

Uno de los participantes más destacados de la temporada habló de la polémica que desataron sus decisiones

Kevyn Rúa se refirió a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera y Jenny López

Jhonny Rivera y Jenny López confirman detalles exclusivos de su boda y luna de miel

Kevyn Rúa se refirió a la supuesta traición a Valkyria en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Se molestó”

Luis Díaz y su familia conquistaron las redes sociales al ritmo de “Chévere”: la estrella del Bayern de Múnich movió sus caderas

Luis Alfonso promete honrar el legado de Yeison Jiménez en los escenarios: “Es un shock del que no hemos salido”

Zambrano y Miryam aclararon si seguirán juntos después del ‘Desafío Siglo XXI’

Deportes

Deportivo Cali ganó ante Atlético

Deportivo Cali ganó ante Atlético Nacional y toma un respiro en la tabla del descenso: así quedaron los Azucareros en el promedio

El récord de Messi, Suárez y Neymar en el Barcelona que amenazan Luis Díaz junto a Harry Kane y Michael Olise en Bayern Múnich

Miguel Borja detalló su salida de Cruz Azul y no descarta regresar a Junior o Nacional

Gustavo Florentín regresaría al fútbol colombiano: este es el equipo que quiere al paraguayo

Deportivo Cali rompe invicto de Nacional y Gamero respira: triunfo azucarero con gol de Dinenno en Palmaseca