Nueva ruta aérea Barranquilla–Riohacha operada por Satena y el Gobierno conectará el Caribe colombiano

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, acompañó la inauguración oficial de la nueva ruta aérea Barranquilla–Riohacha–Barranquilla, una conexión estratégica operada por Satena que busca fortalecer la movilidad regional entre La Guajira y el Atlántico, dinamizar el turismo, incentivar el comercio y contribuir al desarrollo económico del Caribe colombiano.

La nueva ruta aérea representa un avance fundamental en la estrategia del Gobierno nacional para reducir brechas territoriales y consolidar un sistema de transporte más integrado, eficiente y accesible para las regiones.

La ruta inició operaciones el 13 de febrero de 2026 y contará con tres frecuencias semanales, programadas para los días lunes, miércoles y viernes. El trayecto conecta de manera directa el Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha con el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, permitiendo a los viajeros desplazarse más fácilmente entre dos departamentos clave del norte del país.

La conectividad directa es vista como una oportunidad para fortalecer el turismo regional, mejorar la movilidad de los ciudadanos, facilitar el intercambio comercial y consolidar un corredor estratégico en el Caribe colombiano.

El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz se consolidará como uno de los principales nodos aéreos del país; en 2025, movilizó 2.493.668 pasajeros, lo que lo posiciona como un eje fundamental para la conectividad aérea del norte de Colombia. La apertura de la nueva ruta refuerza el papel de Barranquilla como punto de enlace para viajeros nacionales e internacionales, facilitando la integración de mercados, servicios y oportunidades entre las regiones del Caribe.

Desde el Ministerio de Transporte se insistió en que el desarrollo de la conectividad aérea debe ir acompañado de una inversión sostenida en infraestructura aeroportuaria. Por ello, en el Aeropuerto Internacional Almirante Padilla, en Riohacha, se ejecutan obras y mejoras por un total de $117.173 millones entre 2023 y 2026, orientadas a la modernización y fortalecimiento de la infraestructura.

Estas acciones abarcan el mejoramiento de plataformas de viraje, franjas de seguridad, sistemas de drenaje y calles de rodaje, con un proyecto principal de $64.463 millones que ya alcanza un avance del 68,28%, superando el cronograma inicialmente propuesto.

De forma complementaria, se lleva a cabo la ampliación del edificio terminal, con una inversión de $50.000 millones, lo que permitirá modernizar y ampliar espacios de check-in, salas de abordaje, sistemas de climatización, filtros de seguridad, áreas de reclamo de equipaje, zonas comerciales y obras complementarias.

Gracias a estas inversiones, el aeropuerto proyecta alcanzar una caspacidad operativa de hasta un millón de pasajeros, fortaleciendo el desarrollo turístico y económico de La Guajira y respaldando el crecimiento esperado por la nueva demanda de viajeros.

La ministra Mafe Rojas destacó que esta nueva ruta va mucho más allá de la simple apertura de un vuelo: representa conectividad para la gente, más turismo, más comercio y más oportunidades para La Guajira y todo el Caribe. Subrayó que el Ministerio de Transporte trabaja para que el transporte sea un motor real de desarrollo regional, integrando territorios y acercando servicios a las comunidades que históricamente han tenido menos acceso a opciones de movilidad aérea.

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, también resaltó el impacto estratégico de la nueva ruta y el papel clave de Satena en el fortalecimiento de la integración del Caribe colombiano. Señaló que la conexión Riohacha–Barranquilla es una apuesta para seguir impulsando el turismo, dinamizar la economía y fortalecer sectores clave como el comercio, los servicios y la inversión.

El Ministerio de Transporte reiteró que la apuesta por la conectividad aérea va de la mano con el fortalecimiento de la infraestructura, la inversión en modernización y la ampliación de la capacidad de los aeropuertos estratégicos del país.