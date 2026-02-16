Colombia

Nariño activa plan para poner fin a la declaratoria de desastre por el volcán Galeras tras 21 años: decreto habilita el desarrollo en la zona

El respaldo financiero y la elaboración de obras para comunidades afectadas se complementarán con medidas normativas, abriendo la posibilidad de superar condiciones extraordinarias y restablecer programas sociales

La Gobernación de Nariño se prepara para dar un paso histórico y clave hacia el retorno a la normalidad en los municipios de Pasto, La Florida y Nariño, tras más de dos décadas bajo la declaratoria de zona de desastre por el riesgo asociado al volcán Galeras.

Luego de una reunión clave entre el equipo directivo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el gobernador Luis Alfonso Escobar, se anunció la expedición de un decreto departamental que adopta el nuevo Plan de Gestión del Riesgo para la zona.

El decreto permitirá a la administración departamental solicitar formalmente al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo el levantamiento de la declaratoria de desastre vigente desde 2005 en la Zona de Amenaza Volcánica Alta (Zava).

Dicha declaratoria, establecida hace 21 años, impuso severas restricciones para el uso del suelo y frenó el desarrollo de proyectos sociales, productivos, industriales y de infraestructura en los tres municipios afectados, impactando directamente a cerca de 6.000 personas. Entre las obras bloqueadas se encuentran escenarios deportivos, espacios culturales y centros educativos, generando rezagos en el ordenamiento territorial y en la calidad de vida de las comunidades.

La adopción del Plan de Gestión del Riesgo representa la consolidación de una ruta institucional y la apertura de una nueva etapa para el departamento. El eventual levantamiento de la declaratoria permitiría destrabar inversiones y proyectos que han permanecido suspendidos durante dos décadas, facilitando el desarrollo de nuevas iniciativas y el restablecimiento de condiciones de normalidad para las poblaciones de Pasto, La Florida y Nariño.

La decisión final sobre el levantamiento de la declaratoria recae en el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, que evaluará los estudios técnicos y el plan aprobado por el departamento. De ser avalada la solicitud, corresponderá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público definir la asignación de recursos necesarios para financiar las acciones contempladas, enfocadas en la reducción del riesgo y la garantía de condiciones seguras para la población.

En paralelo al proceso normativo, la Ungrd y la Gobernación de Nariño avanzan en dos proyectos estratégicos de reasentamiento. Por un lado, se confirmó la financiación de 8.000 millones de pesos para el reasentamiento en el municipio de Ancuya, cuya ejecución será liderada por el Gobierno Departamental.

Por otro lado, en el municipio de El Tablón de Gómez, los recursos para la comunidad indígena Inga y campesina ya están asignados, y el proyecto se encamina a la fase de contratación. La Gobernación reportó un avance del 46% en la construcción del acueducto en esta zona, y continuará con la conexión de servicios domiciliarios, redes eléctricas y la gestión de vivienda.

El gobernador Luis Alfonso Escobar destacó que la decisión se adoptó en consenso con los alcaldes de Pasto, La Florida y Nariño, y que la expedición del decreto permitirá al Presidente de la República convocar al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo para declarar el regreso a la normalidad.

“El Departamento de Nariño toma la decisión informada, junto a los alcaldes de Pasto, La Florida y Nariño, de establecer el decreto que permite acoger el plan de intervención, para que el Señor Presidente puede convocar el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo y declarar el regreso a la normalidad de estos municipios que fueron catalogados como zona de desastre hace 21 años”, afirmó Escobar.

Para las autoridades, este avance consolidará en Nariño una ruta de corresponsabilidad y acción concreta para cerrar una etapa prolongada de excepcionalidad, superar obstáculos históricos en el reasentamiento de comunidades y restablecer el desarrollo integral en territorios que durante más de dos décadas estuvieron sujetos a restricciones excepcionales.

El nuevo escenario permitirá la planificación y ejecución de proyectos vitales para la región, contribuyendo a la reconstrucción institucional, la reactivación económica y la mejora sustancial de la calidad de vida de las comunidades afectadas por el volcán Galeras.

